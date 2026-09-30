Ten esto en cuenta al comprar ropa de cama si quieres dormir en casa como en un hotel cinco estrellas: “100% algodón, hilo percal y mínimo 180 hilos”

Según explica Leticia Pinilla, la primera regla para comprar ropa de cama o toallas es descartar cualquier prenda que incluya fibras sintéticas. (Montaje Infobae)

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Dormir entre sábanas de hotel tiene un efecto casi inmediato. El cuerpo se acomoda a un tacto que no ofrece la ropa de cama convencional. La tela envuelve sin pesar, fresca al primer contacto y cálida después, con una suavidad que se nota en los primeros segundos. Si a esto le añadimos una ducha caliente y envolverse en una toalla gruesa con textura mullida, la experiencia es de 10. Y por lo que sea, todo esto no sienta igual cuando estás en tu casa. Para solucionar esta cuestión, Leticia Pinilla, una creadora de contenido que comparte en redes sociales consejos domésticos, explica en un vídeo cuáles son las claves para elegir sábanas y toallas con sensación de hotel de lujo. Veamos cuáles son las características del tejido que marcan la diferencia entre una compra acertada y un gasto innecesario.

Según explica Leticia, la primera regla para comprar ropa de cama o toallas es descartar cualquier prenda que incluya fibras sintéticas. “Nunca compres una toalla en la que detrás de la etiqueta ponga algo sintético. Siempre tiene que ser algodón 100%”, afirma en el video. La creadora advierte que este requisito, aunque necesario, no es el único que por sí solo garantice calidad. “Yo pensaba: ‘Bueno, con que ponga algodón 100% es suficiente’. Pero no”, señala, antes de introducir el concepto que, según ella, determina realmente la experiencia de uso: el gramaje.

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El gramaje, la clave que pocos consumidores revisan

Leticia define el gramaje como los gramos de tejido por metro cuadrado que tiene la toalla, un dato que figura en la etiqueta y que condiciona tanto la suavidad como el tiempo de secado del producto. “Cuanto más gramaje tenga, más mullidita, más gorda será”, explica. De acuerdo con su clasificación, las toallas de entre 350 y 450 gramos por metro cuadrado se consideran ligeras y se secan con mayor rapidez, aunque no ofrecen la textura buscada. “Para mí, no. Aquí estamos buscando sensación toalla de hotel”, sostuvo.

Una cama vestida con sábanas blancas encabeza la decoración de una suite en un hotel de cinco estrellas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hoteles de cinco estrellas utilizan, como mínimo, toallas de 700 gramos por metro cuadrado, según indica la creadora. “Yo las que tengo en casa son de 700, son las que os recomiendo”, agregó. La propia Leticia aclara que un gramaje más alto implica un secado más lento, por lo que recomendó tener en cuenta las condiciones de ventilación de cada vivienda antes de elegir.

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El hilo percal y el número mínimo de hilos en sábanas

En un segundo video dedicado a la ropa de cama, la creadora traslada una lógica similar a las sábanas y fundas nórdicas. También en este caso, el punto de partida es el algodón 100%, sin ningún componente sintético. Dentro de esa categoría, Leticia destaca la importancia de que la etiqueta especifique hilo percal, un tipo de tejido que, según explica, se asocia a una mayor suavidad.

“Cuantos más hilos tenga, más caro va a ser, pero más suave va a ser el tejido”,

“Cuantos más hilos tenga, más caro va a ser, pero más suave va a ser el tejido”, afirma la creadora, quien fijó en 180 el número mínimo de hilos que debería tener una sábana para ofrecer una textura satisfactoria. “Más caro, pero más suave y mejor será”, resumió.

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Recomendaciones de tiendas y advertencias sobre marcas económicas

Leticia menciona Portugal como un país de referencia en la fabricación de ropa de cama y toallas, y señala que cadenas como Mango Home ofrecen productos fabricados allí, aunque con precios que consideró elevados frente a otras alternativas de calidad similar.

Entre sus recomendaciones concretas, cita Zara Home para bajeras con hilo percal, y las tiendas Tramas Más y Textura para fundas nórdicas y de almohada. También menciona que El Corte Inglés ofrece productos equivalentes, aunque a precios superiores. Para toallas con el gramaje que busca, señaló a Tramas Vas como su opción habitual de compra.

La creadora fue tajante respecto a otras alternativas de bajo coste. “No os recomiendo que las compréis en, por ejemplo, en H&M”, advierte, y cierra su explicación con un consejo general: revisar siempre el reverso de la etiqueta antes de decidir una compra de ropa de cama o toallas, en lugar de fijarse únicamente en la composición de algodón.

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