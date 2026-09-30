La Aemet alerta de la llegada de una dana al Mediterráneo: chubascos “muy fuertes y persistentes” y potenciales inundaciones

La Aemet alerta de la llegada de una dana al Mediterráneo. (Europa Press)

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso especial para alertar de la llegada de una dana que traerá un temporal de lluvias torrenciales al tercio oriental de la Península y al archipiélago balear a partir de este jueves. El organismo público advierte de que la situación meteorológica cuenta con un peligro potencial elevado —con un 70 % de probabilidad— debido a la posibilidad de que se produzcan crecidas repentinas e inundaciones súbitas en zonas bajas, arroyos y ramblas.

El origen de este episodio se encuentra en la entrada de un frente atlántico que, al chocar con una masa de aire frío en niveles medios y altos y un potente flujo de humedad procedente del Mediterráneo, desencadenará inestabilidad. Un posterior aislamiento de esta estructura terminará por formar una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) al oeste de la Península, lo que mantendrá el tiempo adverso en amplias zonas del territorio nacional hasta, al menos, el próximo lunes.

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Los avisos de nivel naranja de la Aemet se activarán a partir de las 14:00 horas del jueves y continuarán vigentes durante toda la madrugada y la mañana del viernes. Las comarcas de mayor riesgo se concentran en el litoral e interior de la Comunidad Valenciana, el norte de Alicante y el sur de la provincia de Tarragona, extendiéndose también a zonas del interior de Lleida, Teruel y Cuenca.

30/09 19:12 AVISOS PASADO MAÑANA | España: lluvias y tormentas. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/AvrT6iSk7I — AEMET (@AEMET_Esp) September 30, 2026

Con el paso de las horas, la inestabilidad se trasladará de forma progresiva hacia las Islas Baleares, afectando especialmente al sur de Mallorca durante la jornada del viernes con registros de hasta 30 milímetros por hora. A partir del fin de semana, la dana se desplazará hacia el interior peninsular, perdiendo paulatinamente virulencia en la franja costera y dejando avisos amarillos en Castilla-La Mancha. Sin embargo, la agencia recuerda que la evolución espacial de las precipitaciones en la fase final del episodio todavía cuenta con un elevado grado de incertidumbre.

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Valencia y Cataluña activan las medidas preventivas

Ante el pronóstico meteorológico, los servicios de emergencia y las administraciones locales han reaccionado con rapidez aprobando diversas medidas de prevención para proteger a la población. En la ciudad de Valencia, el Ayuntamiento ha decretado la suspensión total de las clases para las jornadas de jueves y viernes en los centros educativos situados en zonas inundables y en las pedanías del sur golpeadas por el temporal de 2024. En el resto de los colegios de la capital valenciana se han cancelado todas las actividades programadas al aire libre.

Cortes en carreteras por inundaciones en Tarragona por lluvias torrenciales, imagen de archivo. (Javier Díaz/Efe)

A estas suspensiones se suma el cierre preventivo, desde el mediodía del jueves, de todos los parques, jardines, bibliotecas y cementerios de Valencia, incluido el cese de las actividades públicas en espacios como el Jardín del Turia. Paralelamente, en Cataluña se mantiene activado el plan especial de inundaciones. La Agencia Catalana del Agua y la Confederación Hidrográfica del Ebro vigilan de forma continuada el caudal de los pequeños afluentes y rieras del tramo bajo del Ebro ante la elevada probabilidad de desbordamientos.

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Por su parte, Protección Civil ha reiterado su llamamiento a extremar la precaución en todos los desplazamientos. Las autoridades recomiendan evitar la circulación por carreteras secundarias, no aproximarse a cauces ni riberas y no intentar atravesar bajo ningún concepto tramos anegados o balsas de agua, ya sea a pie o a bordo de un vehículo, al tiempo que instan a consultar permanentemente las actualizaciones oficiales de los servicios de emergencia.