España

La Aemet alerta de la llegada de una dana al Mediterráneo: chubascos “muy fuertes y persistentes” y potenciales inundaciones

El episodio, calificado de “situación potencialmente muy adversa”, dejará lluvias torrenciales a partir del jueves por la tarde especialmente en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares

La Aemet alerta de la llegada de una dana al Mediterráneo. (Europa Press)
La Aemet alerta de la llegada de una dana al Mediterráneo. (Europa Press)
Guardar

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso especial para alertar de la llegada de una dana que traerá un temporal de lluvias torrenciales al tercio oriental de la Península y al archipiélago balear a partir de este jueves. El organismo público advierte de que la situación meteorológica cuenta con un peligro potencial elevado —con un 70 % de probabilidad— debido a la posibilidad de que se produzcan crecidas repentinas e inundaciones súbitas en zonas bajas, arroyos y ramblas.

El origen de este episodio se encuentra en la entrada de un frente atlántico que, al chocar con una masa de aire frío en niveles medios y altos y un potente flujo de humedad procedente del Mediterráneo, desencadenará inestabilidad. Un posterior aislamiento de esta estructura terminará por formar una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) al oeste de la Península, lo que mantendrá el tiempo adverso en amplias zonas del territorio nacional hasta, al menos, el próximo lunes.

PUBLICIDAD

Los avisos de nivel naranja de la Aemet se activarán a partir de las 14:00 horas del jueves y continuarán vigentes durante toda la madrugada y la mañana del viernes. Las comarcas de mayor riesgo se concentran en el litoral e interior de la Comunidad Valenciana, el norte de Alicante y el sur de la provincia de Tarragona, extendiéndose también a zonas del interior de Lleida, Teruel y Cuenca.

Con el paso de las horas, la inestabilidad se trasladará de forma progresiva hacia las Islas Baleares, afectando especialmente al sur de Mallorca durante la jornada del viernes con registros de hasta 30 milímetros por hora. A partir del fin de semana, la dana se desplazará hacia el interior peninsular, perdiendo paulatinamente virulencia en la franja costera y dejando avisos amarillos en Castilla-La Mancha. Sin embargo, la agencia recuerda que la evolución espacial de las precipitaciones en la fase final del episodio todavía cuenta con un elevado grado de incertidumbre.

PUBLICIDAD

Valencia y Cataluña activan las medidas preventivas

Ante el pronóstico meteorológico, los servicios de emergencia y las administraciones locales han reaccionado con rapidez aprobando diversas medidas de prevención para proteger a la población. En la ciudad de Valencia, el Ayuntamiento ha decretado la suspensión total de las clases para las jornadas de jueves y viernes en los centros educativos situados en zonas inundables y en las pedanías del sur golpeadas por el temporal de 2024. En el resto de los colegios de la capital valenciana se han cancelado todas las actividades programadas al aire libre.

Cortes en carreteras por inundaciones en Tarragona por lluvias torrenciales, imagen de archivo. (Javier Díaz/Efe)
Cortes en carreteras por inundaciones en Tarragona por lluvias torrenciales, imagen de archivo. (Javier Díaz/Efe)

A estas suspensiones se suma el cierre preventivo, desde el mediodía del jueves, de todos los parques, jardines, bibliotecas y cementerios de Valencia, incluido el cese de las actividades públicas en espacios como el Jardín del Turia. Paralelamente, en Cataluña se mantiene activado el plan especial de inundaciones. La Agencia Catalana del Agua y la Confederación Hidrográfica del Ebro vigilan de forma continuada el caudal de los pequeños afluentes y rieras del tramo bajo del Ebro ante la elevada probabilidad de desbordamientos.

Por su parte, Protección Civil ha reiterado su llamamiento a extremar la precaución en todos los desplazamientos. Las autoridades recomiendan evitar la circulación por carreteras secundarias, no aproximarse a cauces ni riberas y no intentar atravesar bajo ningún concepto tramos anegados o balsas de agua, ya sea a pie o a bordo de un vehículo, al tiempo que instan a consultar permanentemente las actualizaciones oficiales de los servicios de emergencia.

Temas Relacionados

TiempoTiempo en EspañaCataluñaComunidad ValencianaIslas BalearesInundacionesLluviasEspaña-SociedadEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Enseguida los resultados del Sorteo 5 de las 21:15 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Todas las manifestaciones por la vivienda este fin de semana: fechas, horas y ciudades confirmadas

El Sindicato de Inquilinas mantiene la presión con la acampada en Sol y convoca marchas en todo el país para sentar las bases de una huelga general

Todas las manifestaciones por la vivienda este fin de semana: fechas, horas y ciudades confirmadas

Quién es Xavi Lock, el mallorquín que interpreta a Curro en ‘La Promesa’: madre sueca, padre catalán y un papel que le cambió la vida

El actor llega al prime time con el doble capítulo especial de ‘La Promesa’ en el que se vivirá la boda de Curro y Ángela

Quién es Xavi Lock, el mallorquín que interpreta a Curro en ‘La Promesa’: madre sueca, padre catalán y un papel que le cambió la vida

Enric, policía: “Esta función de tu teléfono puede salvarte la vida”

El agente explica cómo configurar el aviso SOS para llamar a emergencias y compartir la ubicación con contactos de confianza

Enric, policía: “Esta función de tu teléfono puede salvarte la vida”

Lasaña de boniato y pollo: una receta al horno con un contraste de texturas llamativo y un sabor dulce muy característico

Es una versión diferente con la que sorprenderás a tus invitados este otoño

Lasaña de boniato y pollo: una receta al horno con un contraste de texturas llamativo y un sabor dulce muy característico
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Enric, policía: “Esta función de tu teléfono puede salvarte la vida”

Enric, policía: “Esta función de tu teléfono puede salvarte la vida”

Junts, “decepcionado” y “preocupado” con los decretos de vivienda y mantiene la incógnita sobre su voto el viernes en el Congreso

Aparece vandalizado el Oso y el Madroño con pintadas y pegatinas durante la acampada por la vivienda en Sol

Los parquímetros cambian este 1 de octubre: el tamaño de tu coche y la etiqueta influyen en el precio final

Carlos Almagro, profesor de autoescuela: “A partir del 1 de octubre, está prohibido adelantar si está nevando por autopista y autovía”

ECONOMÍA

Los caseros piden retirar los decretos de vivienda por falta de “rigor técnico” y se ofrecen ahora a colaborar con el Gobierno: “El escudo social no puede ser el propietario”

Los caseros piden retirar los decretos de vivienda por falta de “rigor técnico” y se ofrecen ahora a colaborar con el Gobierno: “El escudo social no puede ser el propietario”

Las herencias cambian: segundas parejas, hijos de distintas relaciones, criptomonedas, viviendas y donaciones obligan a replantear el testamento

El Gobierno prorroga los descuentos del combustible: así quedan las ayudas que entran en vigor el 1 de octubre

El aval de los padres se convierte en el “pasaporte” para alquilar una habitación de estudiante: ya lo exige el 80% de los caseros

El nuevo decreto de vivienda blinda para siempre el parque público estatal: ya no podrá venderse a precio de mercado, ni ahora ni en el futuro

DEPORTES

Carlos Alcaraz, un romántico del tenis de la vieja escuela: “Si quitamos los cinco sets acabamos con el legado de los Grand Slams”

Carlos Alcaraz, un romántico del tenis de la vieja escuela: “Si quitamos los cinco sets acabamos con el legado de los Grand Slams”

El ‘mal momento’ de Vinícius Jr. tiene trampa: los datos que desmontan la crisis y el espejo de 2023/24 que invita al madridismo a creer

La ‘pesadilla’ de Tadej Pogačar: Eslovenia se queda sin su rey tras un pulso a puerta cerrada y el fantasma de Alex Zülle

Hay Fernando Alonso para rato y no solo hasta 2027: “Está convencido de que no va a ser un año porque se ve con más progresión todavía”

Los orígenes de Alexia Putellas en el mundo del fútbol llegarán al cine en 2027: dos actrices interpretarán los primeros años de la doble Balón de Oro