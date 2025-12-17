Cada vez hay más hoteles que ponen microchips a las toallas para evitar robos (Pexels)

El sector hotelero ha dado una sorpresa a muchos clientes al implementar una nueva tecnología para disuadir los robos de toallas, sábanas y albornoces en establecimiento de todo el mundo. Y es que esta práctica es más común de lo que parece. Según ha podido confirmar TF1 Info, el 38 % de los franceses ha reconocido haber sustraído algún objeto durante su estancia en un hotel durante 2022. Por lo que, las empresas han decidido instalar microchips de rastreo con el objetivo de reducir estas pérdidas y evitar los problemas a la hora de hacer inventario.

Esta medida se suma a otras que ya han podido verse a lo largo de los años, como el exigir depósitos de seguridad al momento del check-in o la huella bancaria. Aunque la integración de la tecnología RFID (Identificación por Radiofrecuencia) en sus textiles más codiciados ha sorprendido a los usuarios. De esta forma, en tu próximo viaje puedes encontrar una etiqueta en estos materiales con las siglas RFID que hará que identifiquen al huésped que ha podido sustraer cualquiera de los objetos, una vez finalizada la estancia.

“Esto permite identificar y rastrear de forma única cada toalla cuando está en su habitación, en la lavandería o al devolverla al almacén”, han explicado desde la explicación de la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL). Al parecer, estos aparatos emplean un sistema de ondas de radio y lectores habilitados para detectar la presencia y el movimiento de los textiles desde distancias de pocos centímetros hasta decenas de metros.

“Lo pillé con las manos en la masa”

Ante estos robos incontrolables, los hoteles estadounidenses han implantado algunas de estas medidas. “Nos enfrentamos a esto constantemente. Esa es una de las razones por las que se pide una tarjeta de crédito y se hace el check-in con un depósito”, ha expresado Anthony Melchiorri, exgerente y consultor hotelero, para The Washington Post. Además, “si roba cosas constantemente, se le cobrará. Y algunas empresas son más estrictas que otras”, aseguraba.

De esta manera, los controles antirrobo y sanciones que ya son habituales pueden generar un debate dentro del sector. En este sentido, Sean Hennessey, profesor clínico asociado del programa de hostelería de la Universidad de Nueva York, sostiene que “cuantos más controles, más se parece el hotel a una prisión”. Por lo que lo más importante es que se preserve el equilibrio para garantizar una experiencia agradable para el huésped.

La lista de objetos más sustraídos en los hoteles no se limita a las toallas. Los profesionales del sector consultados por el medio estadounidense han señado que también desaparecen bombillas, perchas, secadores de pelo, altavoces inteligentes, cafeteras, albornoces y, en ocasiones, almohadas y planchas. Lonny Wolfe, antiguo director general del sector hotelero, advierte que “no se tiene derecho a llevarse las almohadas, pero la gente lo hace”.

Los expertos insisten en que estos robos ya no tienen sentido, porque al final “si hay algo notable, le pasamos el coste al cliente”, expresaba Peter Eckert, vicepresidente ejecutivo de operaciones del Davidson Hospitality Group. Por su parte, un trabajador estadounidense ha relatado para The Washington Post cómo “lo pillé con las manos en la masa” a un hombre que estaba robando biblias de las habitaciones para desecharlas.

Debido al avance que ha tomado el sector, “los robos en los hoteles probablemente sean menos frecuentes hoy en día que en el pasado”, afirma Hennessey. Aun así, muchas instalaciones prefieren dejar plasmado qué artículos pueden llevarse para que no se les aplique ningún coste adicional. Normalmente, estos suelen ser: bolígrafos, kits de costura y productos de baño en envases desechables, unos objetos que generalmente contienen el nombre del hotel para que el recuerdo contribuya a su imagen de marca.