España

Cinco señales para identificar las picaduras de chinches

Cómo reconocer los signos más comunes y diferenciar estas picaduras de otras irritaciones

Por María Rodríguez

Guardar
Picaduras de chinches
Picaduras de chinches

Las chinches son pequeños insectos chupasangre de color marrón rojizo y sin alas. Sus principales huéspedes son los humanos y es una de las principales plagas molestas del mundo. Se esconden en las grietas y dobleces de las camas, somieres, cabeceras, estructuras de las camas y cualquier otro objeto que esté alrededor de estas, y salen de noche para alimentarse. El riesgo de encontrar chinches aumenta en lugares con volúmenes altos de huéspedes nocturnos, como hoteles, hospitales y refugios para personas sin hogar. Pero ¿cómo podemos identificarlas?

Las picaduras de chinches son bastantes características. El patrón cutáneo que tienen es que se trata de pequeñas lesiones rojizas, elevadas, que oscilan entre los 5 milímetros y los 2 centímetros de diámetro. A simple vista podrían confundirse con picaduras de mosquito, que suelen presentar una pequeña ampolla, o con las de pulga, típicamente más pequeñas y con un punto blanco o amarillento en el centro. Sin embargo, lo más representativo de las picaduras de chinches es un punto rojo en el centro, de aspecto hemorrágico, que marca la diferencia con otras afecciones similares. Además de una inflamación más evidente que sugiere un origen potencialmente más agresivo.

Noticias del día 22 de septiembre del 2025.

Más pistas identificativas

1- Aparición de pinchazos rojos.

En primer lugar, identificar los pinchazos rojizos antes mencionados señala de manera clara su origen.

2- Picaduras en forma de hileras de cebolla

Otra pista es la colocación de las picaduras. Suelen agruparse en fila, como una cebolla. Esto al menos ocurre en el principio, ya que si estamos mucho tiempo durmiendo en la zona infestada (como un sofá o una cama) pasarán a invadir toda la piel.

3- El momento en el que pica

Estas picaduras suelen picar bastante por la mañana. Como las chinches se alimentan por la noche mientras duermes, la picazón viene en las primeras horas del día, al despertar.

4- La época del año

Una pista clave para determinar si esas picaduras son de chinches es la época del año en la que te pican. El clima cálido es algo muy característico de los mosquitos, que se ocultan los meses más fríos. Sin embargo, para las chinches no es problema las bajas temperaturas. Estos insectos no tienen estación preferida, por lo que si notas manchas y picazón en la piel en otoño o invierno con las características mencionadas, seguramente sean chinches.

5- Rastros en la cama

La última pista, y probablemente la más clara, es encontrar pequeñas manchas negras en las sábanas, el colchón o el somier. La realidad es que se tratan de sus excrementos. También puedes encontrar manchas rojas, que sería la sangre de las chinches aplastadas accidentalmente mientras dormías.

Remedios para reducir el picor y la hinchazón

Para deshacernos de esas molestas picaduras, se recomienda tener limpia la zona afectada y aplicar cremas antipicazón. Normalmente, las picaduras de chinches no suelen durar más de una o dos semanas y desaparecen solas, como informa Mayo Clinic. Otro común aunque difícil consejo es: evita rascarte. Podrías empeorar las lesiones cutáneas y causar una infección. Ante cualquier complicación, no dudes en consultar a tu médico o farmacéutico para recibir una cura personalizada.

Temas Relacionados

ChinchesRemediosInsectosPicorEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: jugada

Francia reconoce el Estado palestino en la Asamblea de la ONU

El presidente francés llama a “allanar el camino hacia la paz” en medio de la crisis regional

Francia reconoce el Estado palestino

Miguel Torres: “Presumo mucho de Paula porque es un ejemplo de lo que tiene que ser una mujer”

El exfutbolista y marido de Paula Echevarría ha dado el salto a la televisión como participante de la décima edición de ‘MasterChef Celebrity’ y charla con ‘Infobae España’ sobre esta nueva faceta

Miguel Torres: “Presumo mucho de

Postura del camello: un ejercicio de yoga ideal para quienes pasan mucho tiempo sentados

Esta asana puede suponer un verdadero reto

Postura del camello: un ejercicio

El tórrido verano de 2024 dejó más de 62.700 muertes en Europa: España es el segundo país más afectado con 6.700

Un estudio de ISGlobal advierte de que el continente europeo es el que más rápido se está calentando debido al cambio climático, especialmente la cuenca mediterránea y las regiones del sudeste

El tórrido verano de 2024
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre estafa a 20

Un hombre estafa a 20 ancianos cerca de 8.000 euros con el método del ‘falso revisor’: fue detenido mientras trataba de engañar una víctima en silla de ruedas

Pedro Sánchez lanza un mensaje a Netanyahu: “Una cosa es defender a tu país y otra matar de hambre a niños o bombardear hospitales”

La nueva jueza imputa a Alberto González Amador, novio de Ayuso, el nuevo delito de pertenencia a organización criminal

Metro de Madrid pone a la venta un reloj exclusivo de alta gama por 395 euros que solo podrá adquirirse en su nueva tienda de Ópera

El Constitucional inadmite por unanimidad el recurso de amparo de Santos Cerdán y confirma su prisión provisional

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Un detective investiga a una empleada que se cogía siempre la baja en la misma fecha, y descubre que era para celebrar el cumpleaños del marido: “Llegaba mayo y se cogía la baja”

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 4 de este 22 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Más de la mitad de los trabajadores de la banca son mujeres, pero el sector se enfrenta a un relevo generacional: el 53% de la plantilla supera los 45 años

DEPORTES

Luis Enrique vuelve a escribir

Luis Enrique vuelve a escribir su nombre en la historia y se lleva por segunda vez el premio Trofeo Johan Cruyff a mejor entrenador del año

Lamine Yamal y Vicky López se llevan el Trofeo Kopa a mejores jugadores jóvenes

Andy Murray habla sobre Carlos Alcaraz: “Es un golfista normalito, pero su tenis es como Ronaldinho”

El piloto británico Will Macintyre anuncia que tiene cáncer de cerebro y de pulmón: “Por desgracia, es tan grave como parece”

El curioso regreso de Carlos Sainz y Charles Leclerc a casa tras el Gran Premio de Azerbaiyán: en una furgoneta por las calles de Italia