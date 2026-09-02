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Un experto en plagas lo confirma: este es uno de los sitios por el que más cucarachas entran a tu casa y que poca gente revisa

Sellar correctamente determinadas zonas y controlar la humedad puede ayudar a prevenir la aparición de estos insectos

Si ves cucarachas pequeñas corretear por casa, no hagas lo que estás pensando (Pexels)
Cucaracha.(Pexels)
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Las cucarachas son una de las plagas más habituales en los hogares, especialmente durante los meses de calor. Su presencia no solo resulta desagradable, sino que también puede convertirse en un problema de higiene cuando estos insectos consiguen acceder al interior de las viviendas y encuentran allí alimento, agua y lugares donde refugiarse.

Evitar que entren en casa no siempre es sencillo, ya que pueden aprovechar pequeños huecos y espacios que pasan desapercibidos. Por ello, además de mantener una buena limpieza, conviene prestar atención a determinados puntos de la vivienda que pueden convertirse en una vía de entrada para estos insectos.

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Aunque algunas zonas son fáciles de identificar, existen otros lugares que muchas personas no suelen revisar y que pueden facilitar el acceso de las cucarachas al interior. Iván, un experto en plagas, ha explicado en un vídeo de su cuenta de TikTok (@elbichoraro.es) cuál es la zona que más pasa desapercibida.

El punto con el que hay que tener cuidado

El lugar al que se refiere el experto se encuentra debajo del fregadero, concretamente en el espacio que queda alrededor del tubo de desagüe cuando este atraviesa el mueble o la pared. En su vídeo, Iván muestra cómo ha sellado ese hueco con diferentes materiales para evitar que quede una abertura.

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Esta recomendación tiene respaldo en las medidas de prevención de plagas. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) recomienda sellar las aberturas por las que pasan las tuberías debajo de los fregaderos, ya que pueden ser utilizadas por las cucarachas para desplazarse desde otras zonas del edificio.

@elbichoraro.es

Como evitar que entren cucarachas en casa

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La Universidad de Minnesota también aconseja sellar los espacios por los que las instalaciones de fontanería atraviesan las paredes y colocar elementos que limiten el movimiento de las cucarachas alrededor de estos puntos. Además, señala que estos insectos pueden encontrarse en zonas como los armarios y alrededor de los fregaderos.

Por ello, revisar el mueble situado bajo el fregadero puede ser una medida sencilla para detectar posibles huecos alrededor de las tuberías. Si existe una abertura, sellarla correctamente puede ayudar a reducir uno de los posibles puntos de acceso o desplazamiento de estos insectos.

Además, conviene comprobar que no haya fugas en las tuberías o los grifos. La humedad y el agua son factores que favorecen la presencia de cucarachas, por lo que la EPA recomienda reparar las fugas y reducir las fuentes de agua disponibles para estos insectos.

Qué hacer si aparecen cucarachas en casa

Encontrar una cucaracha no significa necesariamente que exista un nido, pero sí conviene vigilar la vivienda para comprobar si aparecen más ejemplares. Una de las medidas más útiles consiste en colocar trampas adhesivas en zonas donde puedan desplazarse, ya que permiten comprobar su presencia y localizar los espacios en los que existe mayor actividad.

También es recomendable guardar los alimentos en recipientes cerrados y evitar que queden restos de comida en encimeras, mesas o suelos. La basura debe mantenerse cerrada y retirarse con frecuencia, especialmente cuando contiene restos de alimentos.

Si la aparición de estos insectos se repite o aumenta con el paso de los días, puede ser necesario recurrir a un profesional, que podrá determinar el alcance del problema y aplicar el tratamiento más adecuado.

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