La crisis de Ceuta cumple dos meses

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Madrid, 30 sep (EFE).- La crisis migratoria en Ceuta cumple este miércoles dos meses sin que se haya resuelto la situación de los miles de migrantes que aún permanecen en la ciudad autónoma desde la entrada masiva de los pasados 30 y 31 de julio.

Estos son cronológicamente los acontecimientos mas destacados que se han producido desde entonces:

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- 30 de julio.- Miles de personas -72.000, según cifras oficiales- cruzan la frontera de Ceuta desde Marruecos, tanto a nado como por el espigón fronterizo del Tarajal.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, solicita al Gobierno la declaración de una emergencia de interés nacional y un ‘mando único’.

Italia anuncia, y dos días después activa, controles temporales sobre viajeros procedentes de España, a lo que España responde con una medida recíproca el día 8.

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- 31 de julio.- Se estima que fueron 53.000 los migrantes que a las pocas horas regresaron a Marruecos.

El presidente Pedro Sánchez y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se desplazan a Ceuta. Sánchez se abre a reformas legales tras el "ataque a la integridad territorial de España".

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La asociación Iustitia Europa presenta una denuncia ante la Audiencia Nacional por la entrada masiva de migrantes que considera que atentó contra la soberanía de España.

- 1 de agosto.- Se refuerza la frontera marítima del Tarajal con una barrera neumática de unos 500 metros, entre otras medidas.

Marlaska destaca que "en 24 horas" se ha revertido la crisis migratoria.

- 3 y 4 de agosto.- El Gobierno afirma que el CNI no alertó de una entrada de migrantes en Ceuta de la dimensión como la que se produjo y destaca la ayuda de Rabat para "minimizar" el suceso.

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- 6 de agosto.- Vivas traslada al rey en Marivent su preocupación la vulnerabilidad de la ciudad.

- 9 de agosto.- Cientos de ceutíes se concentran en la plaza de la Constitución al grito de ‘Ceuta no se vende, Ceuta es España’, en la primera concentración para reclamar medidas.

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- 12 de agosto.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, advierte a Marruecos: “Ceuta y Melilla no se tocan. Son españolísimas”, durante su visita a la ciudad.

- 13 de agosto.- Los migrantes que permanecen en la ciudad se agrupan en asentamientos en diferentes puntos de Ceuta.

- 15 de agosto.- Marruecos frustra un nuevo intento de cruzar de forma irregular a Ceuta.

- 16 de agosto- La ministra de Sanidad, Mónica García, visita Ceuta y niega que haya colapso sanitario, aunque habla de "áreas especialmente tensionadas".

- 20 de agosto.- Comienza el desalojo del asentamiento de El Trampolín y la reubicación de los migrantes, fallido horas después, y de nuevo desalojado.

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- 25 de agosto.- El Consejo de Ministros declara por primera vez en la historia la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta y se constituye un mando único para reforzar la coordinación, bajo dirección del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Choque Robles-Marlaska: Robles dice que el CNI hizo en Ceuta su labor y la compartió con las fuerzas de seguridad, mientras Marlaska niega que hubiera informes que "atisbaran" lo que sucedió.

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- 26 de agosto.- Se suceden las manifestaciones. Miles de ceutíes vuelven a la calle para exigir expulsiones y dimisiones.

- 31 de agosto.- Sánchez afirma, en entrevista en la SER, que Marruecos está cooperando y niega que el CNI hubiera advertido de la magnitud de la avalancha. Defiende su gestión y el haber permanecido de vacaciones durante la crisis y anuncia que el rey Felipe VI visitará Ceuta “cuando se den las condiciones”.

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Continúan las protestas en las calles de Ceuta, mientras se registran incidentes entre migrantes y Policía.

- 1 de septiembre.- El Gobierno aprueba un plan extraordinario de 309 millones de euros para Ceuta.

Se empieza a trasladar a menores de los asentamientos improvisados a centros de protección.

- 2 de septiembre.- Trasciende un informe aportado por la Policía a la jueza María Tardón (Audiencia Nacional) que describe lo ocurrido en Ceuta como una entrada masiva de personas "planificada", en ningún caso "espontánea".

Decenas de miles de miles de personas se manifiestan en toda España en apoyo de Ceuta.

- 3 de septiembre.- Sánchez reitera en el Congreso que "ningún servicio de inteligencia anticipó el cruce masivo" y anuncia que ha dado "orden para que se publiquen todos los informes" que tiene el Ejecutivo.

- 7 de septiembre.- La Audiencia Nacional abre una investigación penal sobre la entrada masiva y la jueza Tardón subraya una "indudable gestión favorecedora" de lo ocurrido desde Marruecos.

- 9 de septiembre.- Trasciende que el CNI alertó al Gobierno y Marruecos el día antes de la llegada masiva de migrantes del riesgo de entrada en Ceuta, según los documentos desclasificados. El Gobierno insiste en que no se alertó de la magnitud de la entrada.

- 10 de septiembre.- Robles defiende que el Gobierno trabaja unido y que el escenario de Ceuta era "imprevisible".

- 11 de septiembre.- Noche de incendios: 42 chabolas de migrantes, coches y contenedores quemados.

Dimite el jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, tras afirmar que sí alertó del aviso del CNI, en contra de lo que afirma su superior.

- 13 de septiembre.- Cientos de inmigrantes son trasladados desde la zona de Loma Colmenar, próxima a la frontera con Marruecos, hacia unas carpas habilitadas junto a la antigua prisión de Los Rosales.

- 14 de septiembre.- En una entrevista, Sánchez confía en que la situación en Ceuta esté estabilizada a finales de año.

- 15 de septiembre.- La Audiencia Nacional asume la investigación abierta al delegado del Gobierno en Ceuta por su actuación ante la entrada masiva.

El rey se pronuncia por primera vez sobre Ceuta y alerta de la “extraordinaria complejidad” de la situación.

- 16 de septiembre.- El Congreso reprueba a Marlaska por su gestión en la crisis.

- 17 de septiembre.- El Parlamento Europeo aprueba un texto sobre Ceuta en el que habla de una ciudad "invadida" tras la entrada masiva de migrantes en julio.

- 18 de septiembre.- El centro temporal del puerto de Ceuta completa las 1.700 plazas para migrantes tras un tenso traslado desde las playas de Benítez y Trampolín.

- 23 de septiembre.- Marruecos vota con la frontera de Ceuta blindada ante posibles nuevas entradas.

- 28 de septiembre.- Miguel Ángel Pérez Triano, delegado del Gobierno en Ceuta, renuncia a todos sus cargos ante una campaña "injusta".

- 29 de septiembre.- El rey pide más colaboración a la UE ante la situación en Ceuta y la violación de la frontera.

- 30 de septiembre.- Amnistía Internacional denuncia torturas y vejaciones de militares españoles a migrantes en Ceuta.

bfg/doc/slp