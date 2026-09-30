Felipe VI reivindica ante Macron más alianzas industriales en defensa entre España y Francia

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El rey Felipe VI ha reivindicado este miércoles ante la presencia del presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, que España y Francia deben seguir explorando acuerdos industriales en defensa "que impulsen la innovación y el desarrollo de tecnologías de vanguardia, reforzando la autonomía estratégica de la UE".

Felipe VI y Macron, junto con el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, han inaugurado este miércoles el Foro de Comercio e Inversiones España-Francia, un encuentro empresarial de alto nivel celebrado en Madrid con motivo de la visita de Estado del presidente francés a España.

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"La relación entre nuestros dos países es muy madura, sólida y cercana, y este foro nos brinda la oportunidad de seguir fortaleciéndola con la mirada puesta en el futuro", ha destacado el rey durante su discurso de inauguración ante el mandatario francés.

Felipe VI ha ensalzado que esta relación "cada vez más estrecha entre España y Francia" es positiva tanto para los dos países como para la construcción europea y su papel en el mundo, "un objetivo con el que ambos están plenamente comprometidos".

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Del mismo modo, Macron ha defendido lo "esencial" que es que ambos países revitalicen permanentemente sus vínculos, mostrar en qué se sustentan y contar con una estrategia clara común, en particular europea.

En este contexto, el rey ha reivindicado que Europa necesita ganar escala, reforzar su industria y su tecnología y aprender a apoyarse mejor en las fortalezas de cada uno de sus países. "España y Francia tenemos, en ese empeño, la responsabilidad de contribuir juntas a una Europa más competitiva, más fuerte y mejor preparada para afrontar los desafíos de nuestro tiempo", ha remarcado.

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Por ello, ha instado a seguir favoreciendo alianzas empresariales que permitan aprovechar mejor las capacidades de cada país. En concreto, el rey considera que, por ejemplo, en el sector de defensa "conviene seguir explorando acuerdos industriales que impulsen la innovación y el desarrollo de tecnologías de vanguardia, reforzando la autonomía estratégica de la UE".

"Corresponde a las instituciones y a los gobiernos seguir creando las condiciones para que todas esas capacidades puedan desarrollarse y encontrar nuevos espacios de cooperación. Y corresponde a nuestras empresas convertir esas oportunidades en inversión, innovación y empleo", ha recalcado.

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IMPULSO A LAS INTERCONEXIONES ELÉCTRICAS Y FERROVIARIAS

Y entre los proyectos que deben dar un nuevo impulso a esta cooperación, el rey ha destacado las interconexiones eléctricas y ferroviarias y los proyectos de hidrógeno, infraestructuras capaces de reforzar la integración de las economías y contribuir de manera decisiva a una Europa más conectada, más segura y más competitiva.

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"En un mundo que se ha vuelto incierto es importante contar con socios fiables. España y Francia lo somos el uno para el otro y tenemos la responsabilidad de contribuir juntos a una Unión Europea cada vez más integrada y cohesionada, más abierta al comercio y a la inversión, más comprometida con la cooperación internacional y más capaz de defender con firmeza sus intereses y sus valores", ha concluido el monarca.

IMPULSO A LAS TECNOLOGÍAS, LA IA O LOS SEMICONDUCTORES

De su lado, el titular español de Economía ha remarcado que encuentros como el de hoy sirven para dar un paso más en el ámbito de tecnologías digitales, semiconductores, en el ámbito de la inteligencia artificial, sector aeroespacial, movilidad sostenible o energías limpias.

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Frente a momentos de incertidumbre como el actual y a los desafíos a los que se enfrenta el mundo, Cuerpo ha subrayado que Francia y España comparten una responsabilidad singular: la de una Europa más fuerte.

El comercio de bienes y servicios entre ambos países supera los 130.000 millones de euros, un 26% más que hace siete años. Francia es el principal mercado de exportación de España, mientras que España se encuentra entre los cinco principales socios comerciales de Francia.

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Los stocks de inversión bilateral superan los 100.000 millones de euros en ambas direcciones, con más de 800 empresas españolas implantadas en Francia y cerca de 3.000 empresas francesas establecidas en España.