Las revistas del corazón de esta semana: Leonor, protagonista absoluta tras su llegada a la universidad

Las revistas del corazón esta semana.

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Como cada miércoles, los kioscos se llenan de actualidad y en esta ocasión las cuatro revistas coinciden en sus portadas con una protagonista indiscutible: la princesa Leonor.

La heredera al trono acapara el protagonismo de tres de las cuatro grandes cabeceras, después de haber comenzado esta semana una nueva etapa vital. Su primer día como universitaria en la Universidad Carlos III de Madrid ha despertado una enorme expectación y las revistas no han querido dejar pasar la oportunidad de analizar cada detalle de su llegada al campus. Su look, sus compañeros, las curiosidades de su nueva rutina y hasta las normas que deberá cumplir forman parte de los contenidos de esta semana.

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Mientras ¡Hola!, Semana y Lecturas convierten a Leonor en su gran reclamo, Diez Minutos apuesta por otra conocida protagonista: Aitana. La cantante ocupa su portada con una faceta mucho más desconocida y solidaria, tras visitar por sorpresa a los niños ingresados en la unidad pediátrica oncológica de un hospital de Barcelona.

Además, las publicaciones ponen el foco en otros nombres propios de la actualidad social, como Cayetano Martínez de Irujo, Georgina Rodríguez, Carmen Thyssen, Lydia Lozano o Mario Casas. Estas son las historias que encontrarás esta semana en el kiosco.

‘¡Hola!’

Portada de la revista ¡HOLA! del 9 de septiembre de 2026.

La princesa Leonor se convierte en la gran protagonista de la nueva portada de ¡Hola!, que dedica buena parte de su atención al comienzo de los estudios universitarios de la heredera al trono. La publicación recoge una imagen de la princesa durante su primer día de clase en el campus de Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid, donde ha comenzado a estudiar Ciencias Políticas.

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Con la palabra “ilusión” como uno de los conceptos destacados, la revista pone el foco en esta nueva etapa formativa y en los retos que supone para Leonor incorporarse a la universidad y compartir aulas con otros jóvenes de su generación.

Pero no todo es Casa Real en la portada de ¡Hola!. La publicación también dedica un espacio destacado a Cayetano Martínez de Irujo, que ha abierto las puertas de Arbaisenea, su palacio de San Sebastián, para recibir a la revista. Allí protagoniza un reportaje y una entrevista en la que habla de sus memorias, realiza un repaso a su trayectoria y reflexiona sobre el presente y el futuro de su familia.

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‘Semana’

Portada de la revista Semana del 9 de septiembre de 2026.

Leonor vuelve a ser el rostro principal de Semana, que también recupera una imagen de su esperado debut universitario. En esta ocasión, la revista pone el acento en un detalle muy concreto: la princesa “ya conoce a sus compañeros de clase”.

Y es que la heredera comparte su primer curso de Ciencias Políticas con 74 estudiantes, con quienes tendrá que convivir durante los próximos meses. La publicación analiza así cómo será esta nueva rutina para Leonor, más allá de sus compromisos institucionales y de la vida en Palacio.

Junto a ella aparecen otros rostros muy conocidos. Semana se hace eco de la presencia de Georgina Rodríguez en el Festival de Cine de Venecia, en lo que supone su gran reaparición pública tras su boda con Cristiano Ronaldo este verano. También encontramos a Carmen Thyssen, sobre quien la revista publica en exclusiva que habría decidido alquilar su barco por unos 15.000 euros al mes.

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El último de los grandes titulares de la portada está protagonizado por Charly, marido de Lydia Lozano, que continúa recuperándose después del importante bache de salud que ha atravesado en los últimos meses.

‘Lecturas’

Portada de la revista Lecturas del 9 de septiembre de 2026.

Por tercer miércoles consecutivo, Leonor vuelve a ser una de las grandes protagonistas del kiosco. Lecturas también ha escogido una fotografía de su primer día en la Universidad Carlos III, aunque en este caso asegura que la princesa ha “revolucionado” el centro universitario.

La revista se adentra en los detalles más curiosos de esta nueva etapa de la heredera. Entre ellos, las normas que deberá seguir como una estudiante más, como la prohibición del uso de teléfonos móviles durante determinadas actividades, y el menú especial que se habría preparado en la cafetería de la universidad con motivo de su llegada.

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Pero Leonor no es la única protagonista de la portada. Lecturas también lleva a primera plana el funeral del rey Harald V de Noruega, cuyas exequias se celebran este miércoles en Oslo con la presencia de representantes de distintas casas reales europeas.

Además, la publicación recoge el testimonio de Verónica Hidalgo después de conocerse que su marido y padre de su única hija permanece en prisión provisional desde abril. Como broche, la revista repasa algunos de los mejores looks que está dejando el Festival de Cine de Venecia.

‘Diez Minutos’

Portada de la revista Diez Minutos del 9 de septiembre de 2026.

Diez Minutos es la única de las grandes revistas que esta semana no coloca a Leonor como protagonista absoluta de su portada. En su lugar, la cabecera apuesta por Aitana y por una faceta de la cantante que no suele ocupar los titulares: su lado más solidario.

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La revista publica en exclusiva las imágenes de la emotiva visita que la artista realizó a un hospital de Barcelona, donde sorprendió a los niños ingresados en la unidad pediátrica oncológica del Sant Joan de Déu. Aitana aprovechó su único día libre para acudir al centro acompañada por algunos de sus bailarines y pasó varias horas junto a los pequeños, a quienes incluso regaló una canción en directo.

Eso sí, la princesa de Asturias también tiene su espacio en la portada de Diez Minutos, aunque con menor protagonismo. La revista se hace eco igualmente de su primer día en la universidad y de los detalles de esta nueva etapa.

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El Festival de Venecia vuelve a ocupar otro de los titulares, con los estilismos de las celebrities que han pasado por la ciudad italiana en los últimos días. Y, para cerrar la portada, una exclusiva que promete dar mucho que hablar: las imágenes de la escapada de Mario Casas y Melyssa Pinto a Cantabria, donde la pareja ha disfrutado de unos días juntos y ha sido fotografiada en bañador.