Las revistas del corazón esta semana: la inesperada relación de Mar Flores y Terelu como abuelas

Portadas de las revistas del 2 de septiembre de 2026.

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Las revistas del corazón llegan este miércoles, 2 de septiembre, con una mezcla de actualidad internacional, romances, viajes y conflictos familiares. La muerte del rey Harald V de Noruega ocupa un lugar destacado en los quioscos, pero no es el único asunto que protagoniza las portadas de ¡Hola!, Semana, Diez Minutos y Lecturas.

Mientras algunas publicaciones se detienen en los últimos días del monarca noruego y en el dolor de su familia, otras ponen el foco en los protagonistas habituales de la crónica social, desde el viaje de novios de Makoke y Gonzalo hasta la particular relación de Mar Flores y Terelu Campos como abuelas.

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También hay espacio para grandes nombres internacionales y para confesiones personales.

‘¡Hola!’

Portada de la revista '¡HOLA!' del 2 de septiembre de 2026.

¡Hola! dedica su portada al fallecimiento del rey Harald V y a los actos que se están celebrando estos días en Noruega antes de su funeral, previsto para el próximo 9 de septiembre.

La publicación reúne varias imágenes de la despedida del monarca, desde el traslado de su féretro, encabezado por su hijo, el rey Haakon VIII, hasta las muestras de cariño de los ciudadanos noruegos frente al Palacio Real de Oslo.

La familia ocupa un lugar destacado en una portada marcada por el luto. Entre las imágenes aparece también la reina Mette-Marit, esposa de Haakon, mientras la revista repasa los momentos más significativos de estos días para la Casa Real noruega.

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‘Semana’

Portada de la revista 'Semana' del 2 de septiembre de 2026.

Semana apuesta por una portada mucho más variada. Uno de sus grandes reclamos es Makoke junto a Gonzalo, felices durante su viaje de novios por Vietnam y Camboya. La pareja disfruta de una etapa especialmente dulce después de su boda y comparte protagonismo con otras historias de actualidad.

La revista también dedica espacio al rey Harald, aunque desde una perspectiva más personal. Bajo el titular ‘El rey que lo dejó todo por amor’, recupera una imagen en blanco y negro del monarca y recuerda su historia junto a la reina Sonja.

Otro de los nombres destacados es Edmundo Arrocet, que habla abiertamente sobre su presente y reconoce: “Asumo que estoy en la recta final de mi vida”.

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La portada reserva además espacio para Verónica Hidalgo y la complicada situación que atraviesa después de que su marido lleve cuatro meses en prisión por delitos relacionados con una organización criminal y el blanqueo de capitales.

‘Diez Minutos’

Portada de la revista 'Diez Minutos' del 2 de septiembre de 2026.

Diez Minutos pone el foco en una curiosa situación familiar protagonizada por Mar Flores y Terelu Campos. Ambas se han convertido en abuelas tras el nacimiento de los hijos de Alejandra Rubio y Marco, pero, según la revista, prefieren mantener cierta distancia cuando acuden a ver a sus respectivos familiares. De ahí el llamativo titular de su portada: ‘Abuelas felices por separado’. Una historia que pone el foco en la relación entre dos mujeres muy conocidas de la crónica social española y en cómo están viviendo esta nueva etapa familiar.

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La publicación también dedica espacio a Sara Carbonero, que afronta un nuevo momento de su vida después de un año especialmente complicado. En clave internacional, Diez Minutos recupera además una imagen del rey Haakon junto a su hermana, Marta Luisa, tras la muerte de su padre.

‘Lecturas’

Portada de la revista 'Lecturas' del 2 de septiembre de 2026.

Lecturas cambia de registro y apuesta por tres nombres de enorme proyección internacional: Shakira, Leonardo DiCaprio y Marta Ortega.

La revista reúne a la cantante colombiana, el actor estadounidense y la empresaria española bajo el titular ‘Los más ricos e influyentes del mundo’, poniendo el foco en tres personalidades que destacan en ámbitos tan diferentes como la música, el cine y la moda.

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Por otro lado, la portada desvela que Leo Messi va a abrir un restaurante en Barcelona, ciudad en la que ha pasado buena parte de su vida por su vinculación al F.C. Barcelona. Tampoco falta la actualidad sobre la familia real noruega, centrada ahora mismo en la presencia de Marius Borg, el hijo condenado de la reina Mette-Marit, en el funeral del rey Harald.