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Las revistas del corazón esta semana: las primeras vacaciones como casada de Susanna Griso y las preocupantes imágenes de Bigotte Arrocet

Este miércoles, 26 de agosto, también son protagonistas de la actualidad Tamara Falcó e Iñigo Onieva y Elsa Pataky, que ha cumplido 50 años

Las revistas del corazón del 26 de agosto de 2026
Las revistas del corazón del 26 de agosto de 2026
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El verano encara sus últimos días, pero las revistas del corazón se resisten a despedirlo. Este miércoles 26 de agosto, las principales cabeceras de la prensa rosa vuelven a llevar a sus portadas los últimos planes estivales de los famosos, aunque entre escapadas, posados y romances también hay espacio para noticias que han marcado la actualidad de los últimos días.

Elsa Pataky, Susanna Griso, Tamara Falcó e Íñigo Onieva y Bigote Arrocet son algunos de los protagonistas de las portadas de ¡Hola!, Lecturas, Diez Minutos y Semana. A ellos se suman otros nombres como Harry y Meghan, Vicky Martín Berrocal, Cristina Pedroche o Ester Expósito.

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Elsa Pataky celebra sus 50 años en la portada de ‘¡Hola!’

La revista ¡Hola! convierte a Elsa Pataky en su gran protagonista. La actriz acaba de alcanzar los 50 años y lo hace, según refleja la publicación, en un momento de madurez personal y profesional que afronta junto a su marido, Chris Hemsworth, y sus tres hijos en Australia. Pataky posa para la portada y comparte algunas reflexiones sobre esta nueva década, además de hablar de su vida familiar y de cómo afronta el paso del tiempo.

La revista también dedica espacio al regreso de Harry y Meghan al Reino Unido, una de las noticias que está marcando la actualidad de la familia real británica. El número incluye además un reportaje con José Manuel Soto desde su finca de Huelva y recuerda la figura del recientemente fallecido Juan Tamariz.

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Susanna Griso, protagonista de ‘Lecturas’ junto a su marido

En Lecturas, todas las miradas se dirigen a Susanna Griso y Luis Enríquez, que continúan disfrutando de su reciente matrimonio. La pareja ha elegido Cádiz para pasar unos días de descanso y ha compartido parte de estas vacaciones con algunos de sus hijos.

Las imágenes llegan apenas unas semanas después de su boda y muestran a la presentadora disfrutando de unos días de playa junto a su marido y su familia. La revista también analiza el regreso de Harry y Meghan Markle al Reino Unido y dedica espacio a distintos destinos elegidos por personajes conocidos para disfrutar del verano.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva alargan el verano en Sotogrande

El verano también continúa para Tamara Falcó e Íñigo Onieva, protagonistas de la portada de Diez Minutos. El matrimonio ha elegido Sotogrande para prolongar sus vacaciones de agosto después de varios viajes y escapadas durante los últimos meses. La publicación muestra a la pareja disfrutando del entorno gaditano, uno de los destinos habituales de las celebridades durante la temporada estival.

La portada también recoge imágenes de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz junto a su familia en Ibiza y presta atención a Ester Expósito, que habla sobre su manera de entender el amor. Además, Vicky Martín Berrocal aparece junto a su pareja, Javier Cabrera, durante el Rocío Chico.

‘Semana’ pone el foco en la salud de Bigote Arrocet

La portada de Semana cambia el tono y sitúa en primer plano la preocupación por la salud de Edmundo ‘Bigote’ Arrocet. El humorista, de 76 años, explica que los médicos le han detectado una mancha y un bulto en un riñón, una noticia que ha generado preocupación. Arrocet afronta este nuevo revés con una actitud esperanzada mientras continúa pendiente de las pruebas médicas necesarias para determinar el alcance del problema.

La publicación también recoge otros asuntos destacados de la actualidad del corazón, entre ellos la separación de Carlos Latre y Yolanda Marcos después de 22 años de matrimonio, el fallecimiento del mago Juan Tamariz y el regreso de Harry y Meghan al Reino Unido.

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