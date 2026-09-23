España

Máximo Sant, experto en coches: “Ahora que todos los coches tienen dirección asistida, todavía hay coches que puedes disfrutar conduciendo”

El experto alerta sobre el futuro de una forma de conducir que pierde espacio ante las nuevas normas y la transformación del sector

El Mazda MX-5 representa, según Máximo Sant, experto en coches, una de las pocas propuestas que conserva ligereza, propulsión trasera y cambio manual
Para Máximo Sant, experto en coches, todavía existen vehículos que ofrecen una relación más directa entre el conductor y la mecánica. (Composición Infobae)
Guardar

La transición de la industria del automóvil hacia la electrificación ha reducido el espacio para modelos centrados en la simplicidad mecánica, el bajo peso y la intervención directa del conductor.

Las normas de emisiones y los objetivos de descarbonización condicionan el futuro de los vehículos de combustión, mientras fabricantes y compradores se adaptan a coches con más asistentes, automatización y sistemas digitales.

PUBLICIDAD

Máximo Sant, experto en coches, advierte que los coches analógicos aún disponibles afrontan un límite marcado por la norma Euro 7 y el horizonte de 2035 para los vehículos térmicos. Ante ese escenario, afirma: “Ese meteorito que acabó con los dinosaurios está a punto de llegar”.

La conducción como experiencia

El especialista se refiere a una forma de entender la conducción que prioriza elementos como la caja de cambios manual, la respuesta del acelerador, la ligereza y una relación más directa entre el coche y quien está al volante. Son características que han perdido presencia en el mercado generalista, donde predominan los cambios automáticos, los mandos electrónicos y las ayudas a la conducción.

PUBLICIDAD

Sant contrapone esos modelos a los vehículos actuales, equipados con pantallas de gran tamaño, frenos de mano eléctricos, direcciones asistidas y cambios automáticos. Para el especialista, todavía quedan opciones que priorizan la conducción manual y la respuesta mecánica. “Ahora que todos los coches tienen dirección asistida, todavía hay coches que puedes disfrutar conduciendo”, sostiene.

El Mazda MX-5 ha evolucionado en cuatro generaciones, manteniendo su esencia deportiva y adaptándose a los avances tecnológicos. (Foto: Mazda)
El Mazda MX-5 ha evolucionado en cuatro generaciones, manteniendo su esencia deportiva y adaptándose a los avances tecnológicos. (Foto: Mazda)

La dirección asistida, los controles electrónicos y las transmisiones automáticas han facilitado el uso cotidiano de los automóviles, sobre todo en ciudad y en trayectos largos. Sant no cuestiona esas soluciones, pero destaca que aún existen vehículos cuyo planteamiento exige mayor participación de la persona que conduce. En ellos, el tacto de los pedales, el recorrido de la palanca de cambios o la reacción del chasis forman parte de la experiencia.

El Mazda MX-5 es, a su juicio, el principal ejemplo. El modelo combina un peso de 1.000 kg, 184 CV, propulsión trasera y una transmisión manual que Sant sitúa entre las mejores del mercado: “Un milagro que este coche siga existiendo”.

Los modelos que aún conservan esa filosofía

Para el experto, el valor de este tipo de coches no depende solo de su potencia o de sus prestaciones. También reside en la posibilidad de controlar de forma directa el vehículo y en una configuración que prescinde de equipamientos que añaden peso y complejidad. El MX-5 representa esa fórmula con un planteamiento que mantiene la tracción trasera y el cambio manual en un segmento cada vez más reducido.

Toyota GR86
Toyota GR86 (Toyota)

También menciona al Subaru BRZ y al Toyota GR86 entre los deportivos que conservan esa propuesta. Ambos forman parte de una categoría que mantiene la combinación de motor delantero, propulsión trasera y transmisión manual, una arquitectura menos habitual entre los modelos nuevos. En su lista incluye al Caterham, heredero del Lotus Super Seven, del que dice que “no es nada fácil de conducir”.

La selección de Sant no se limita a los deportivos convencionales. Incluye vehículos con propuestas muy distintas, aunque unidos por una construcción menos orientada a la automatización. Algunos privilegian la ligereza; otros, una imagen clásica o aptitudes fuera del asfalto. El denominador común es que conservan una personalidad mecánica que el experto considera cada vez más difícil de encontrar.

Pedro Sánchez anuncia ayudas de hasta 7.500 euros para la compra de coches eléctricos para autónomos y pymes

El Lotus Emira, el Morgan Plus Four, el Suzuki Jimny y el Ineos Grenadier completan los modelos citados por Sant. Sobre el Morgan, remarca que todavía se fabrica a mano como en los años cincuenta. “Quedan muy poquitos, pero algunos quedan”, sostiene Sant, antes de aconsejar a quienes busquen uno de estos vehículos: “Yo que tú no perdería el tiempo”.

Temas Relacionados

CochesMotorVehículosMotor EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mamdani cita a Lorca ante Pedro Sánchez en Nueva York: “Él creía profundamente en la posibilidad de un mundo mejor”

El alcalde de Nueva York ha recurrido al poema ‘Canción del jinete’ para trazar ante el presidente del Gobierno un paralelismo entre el mundo de 1937 y el actual

Mamdani cita a Lorca ante Pedro Sánchez en Nueva York: “Él creía profundamente en la posibilidad de un mundo mejor”

La justicia anuló la condena de 10.000 euros al abogado que dividió las demandas por las tarjetas ‘revolving’ porque no es un ilícito que genere indemnización

La Audiencia Provincial de Palencia estima el recurso del letrado que fue sancionado por fraccionar demandas. Esto constituye, a lo sumo, una irregularidad de orden procesal, no un ilícito civil que genere obligación de indemnizar

La justicia anuló la condena de 10.000 euros al abogado que dividió las demandas por las tarjetas ‘revolving’ porque no es un ilícito que genere indemnización

La princesa Astrid de Noruega dejaba a su hijo pequeño en el garaje del castillo para cumplir con sus actos oficiales hasta que intervinieron los servicios sociales

Ante la falta de alternativas en momentos puntuales, la hija del monarca no tuvo más remedio que recurrir a improvisadas soluciones

La princesa Astrid de Noruega dejaba a su hijo pequeño en el garaje del castillo para cumplir con sus actos oficiales hasta que intervinieron los servicios sociales

Todo lo que se sabe sobre la muerte del arquitecto Josep Juanpere y su mujer acusada de homicidio: fue al hospital dos días antes y la primera autopsia no detectó signos de criminalidad

El arquitecto de prestigio catalán falleció el 26 de diciembre de 2025 en su segunda residencia, en un refugio en los Pirineos dedicado al deporte de invierno

Todo lo que se sabe sobre la muerte del arquitecto Josep Juanpere y su mujer acusada de homicidio: fue al hospital dos días antes y la primera autopsia no detectó signos de criminalidad

El actor Oriol Pla gana el Premio Nacional de Teatro por su “espectáculo deslumbrante” en la obra ‘Gula (Gola)’

El ganador de un Emmy Internacional ha sido reconocido por su trabajo en la obra que ha cocreado junto a Pau Matas Nogué, un montaje que, según el jurado, “ha conquistado a la crítica y al público”

El actor Oriol Pla gana el Premio Nacional de Teatro por su “espectáculo deslumbrante” en la obra ‘Gula (Gola)’
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mamdani cita a Lorca ante Pedro Sánchez en Nueva York: “Él creía profundamente en la posibilidad de un mundo mejor”

Mamdani cita a Lorca ante Pedro Sánchez en Nueva York: “Él creía profundamente en la posibilidad de un mundo mejor”

La justicia anuló la condena de 10.000 euros al abogado que dividió las demandas por las tarjetas ‘revolving’ porque no es un ilícito que genere indemnización

Expulsado a Marruecos un migrante con antecedentes por terrorismo que entró ilegalmente en Ceuta pese a tener prohibida la entrada en España

Pedro Sánchez defiende ante el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, el modelo migratorio del Gobierno: “La migración nos hace un país mejor, sin duda”

El PSOE se borró de la votación, mientras que PP, Junts y Vox lo vetaron: todas las veces que se pudo frenar a los fondos buitre como el que desahució a Maricarmen

ECONOMÍA

Cataluña vuelve a perder empresas y casi la mitad se van a Madrid: salen 271 y solo llegan 178 en el segundo trimestre

Cataluña vuelve a perder empresas y casi la mitad se van a Madrid: salen 271 y solo llegan 178 en el segundo trimestre

Los ahorradores se lanzan a por las letras del Tesoro tras aumentar su rentabilidad: ya acumulan 22.081 millones en ellas

Quiénes son los dueños de Urbagestión, la “sencilla pyme” gestionada por dos hermanos que se dedica a la compraventa de farmacias y que ha desahuciado a Maricarmen

Cuatro formas de jubilarse en España: cómo afectan a la pensión y cuál permite dejar de trabajar antes

Seis de cada diez adolescentes creen que tendrán mejor trabajo que sus padres: España lidera con Italia y Portugal la confianza europea en la movilidad social

DEPORTES

Ya se conoce el expediente disciplinario del partido entre el Atlético y el Real Madrid: varios sancionados y un partido para Huijsen por la expulsión

Ya se conoce el expediente disciplinario del partido entre el Atlético y el Real Madrid: varios sancionados y un partido para Huijsen por la expulsión

La cara B del Gran Premio de España de F1 en Madrid: cuatro adelantamientos en pista, sin sombra y picos de 109,1 decibelios

El Club Chamartín, la cuna del tenis madrileño de la que salieron Jódar, Landaluce y Mérida: “Estos tres van a estar ahí arriba 100%”

Lamine Yamal sobre el Balón de Oro: “Si no lo gano este año, iré a por el siguiente, y si lo gano, querré cinco más”

España acaba con Kazajistán en los dobles y se mete en las semifinales de la Billie Jean King