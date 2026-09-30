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Sin cirugía ni anestesia: la nueva técnica que ayuda a mantener la autonomía en pacientes con Alzheimer

La estimulación transcraneal por impulsos utiliza pulsos acústicos de baja intensidad dirigidos a determinadas regiones del cerebro

Una mujer cuidando a una persona mayor paciente de Alzheimer (RENSSELAER POLYTECHNIC INSTITUTE)
Una mujer cuidando a una persona mayor paciente de Alzheimer (RENSSELAER POLYTECHNIC INSTITUTE)
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En los últimos años, las investigaciones respecto al Alzheimer se han centrado en buscar nuevas vías para preservar durante el mayor tiempo posible las capacidades que todavía mantienen los pacientes. De este esfuerzo ha surgido una técnica de neuromodulación cerebral no invasiva que está despertando interés por sus resultados preliminares sobre el rendimiento cognitivo, la memoria y algunos síntomas afectivos. Se trata de la estimulación transcraneal por impulsos, conocida como TPS, que utiliza pulsos acústicos de baja intensidad dirigidos a determinadas regiones del cerebro.

A diferencia de otras intervenciones, la TPS no requiere cirugía ni anestesia. El procedimiento aplica de forma repetida y focalizada impulsos acústicos sobre el tejido cerebral con el objetivo de estimular determinadas áreas y modificar su actividad. Aunque todavía no se conoce completamente su mecanismo de acción, los estudios apuntan a que este estímulo mecánico puede provocar cambios en la actividad neuronal, la vascularización y las redes cerebrales, favoreciendo procesos relacionados con la plasticidad cerebral y la conectividad funcional.

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Los resultados han sido presentados en las IV Jornadas de Actualizaciones en Neuromodulación, organizadas por la Sociedad Española de Psiquiatría Clínica (SEPC), y sitúan esta técnica como una posible herramienta complementaria para pacientes con la enfermedad de Alzheimer, especialmente en fases leves o moderadas. La neurofisióloga del Hospital del Mar de Barcelona Alba León ha advertido, no obstante, de que todavía se trata de una línea de investigación en desarrollo: “La evidencia científica sobre TPS en Alzheimer está creciendo y los resultados son prometedores, pero todavía deben considerarse como evidencia en desarrollo”.

Pulsos acústicos para estimular el cerebro

La TPS funciona mediante pulsos acústicos de baja intensidad que se aplican de manera focalizada sobre determinadas zonas del cerebro. El objetivo es modular los circuitos afectados por la enfermedad y favorecer cambios en las redes cerebrales. No se plantea como un tratamiento que sustituya a los fármacos o a las intervenciones no farmacológicas habituales, sino como un complemento.

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Una de las experiencias presentadas durante las jornadas procede del Instituto Andaluz de Salud Cerebral, donde la neuropsicóloga Paloma Álvarez expuso los resultados obtenidos con una veintena de pacientes tratados en condiciones de práctica clínica real. Los participantes recibieron seis sesiones de TPS, con 6.000 pulsos en cada sesión, distribuidas a lo largo de dos semanas.

Su rendimiento neuropsicológico se evaluó antes y después del tratamiento. “El resultado que más nos llamó la atención fue que encontramos una mejoría significativa del rendimiento cognitivo global, con un tamaño del efecto moderado-alto, y que aproximadamente el 83 por ciento de los pacientes mostró un cambio cognitivo positivo en relación a la valoración previa”, ha explicado Álvarez.

Según los resultados presentados, las funciones que parecían beneficiarse de manera más consistente fueron las visuoespaciales y visuoconstructivas, además de algunas medidas relacionadas con la memoria. En cambio, otras áreas, como el lenguaje, permanecieron más estables.

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Una técnica que busca preservar las capacidades

Los resultados deben interpretarse con cautela. El estudio presentado cuenta con una muestra reducida y no dispone de grupo control, por lo que no permite establecer que la mejoría observada sea consecuencia directa del tratamiento. “Son resultados esperanzadores, pero nuestra muestra todavía es pequeña y se trata de un estudio naturalístico, sin grupo control. Por eso hablamos de una asociación entre el tratamiento y la mejoría, pero con este diseño todavía no podemos establecer una relación causal”, ha señalado Álvarez.

Aun así, estos datos coinciden con los resultados de un ensayo aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo realizado en 60 pacientes, que mostró mejoras significativas en funciones cognitivas, memoria y síntomas depresivos, además de cambios en la conectividad funcional de áreas relacionadas con la memoria.

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