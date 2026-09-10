Un presentador de televisión rechaza el trono de uno de los reinos de Uganda “por respeto a nuestro difunto rey”: le nombraron “miembros selectos” de la Corte sin tener en cuenta el testamento

Rukidi rechaza el trono del rey Oyo tras su fallecimiento (Montaje Infobae, @kijjanangomaed)

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El periodista Edward Rukidi Kijanangoma ha rechazado la designación como próximo rey del Reino de Tooro, en Uganda. “Con profunda humildad, rechazo respetuosamente ascender al trono de Tooro”, anunciaba ayer a las 23:45 horas en su red social X. Esto ha sucedido minutos más tarde de que “miembros selectos” del comité de sucesión del Clan Real Babito anunciaran su candidatura. No obstante, la reina madre, Kemigisa Best Olimi, ha informado hoy en un comunicado oficial que su hijo, el monarca Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, ya había designado a su sucesor “claramente” en el testamento, que fue leído ante representantes de la familia real y del Gobierno ugandés.

Según el relato de Kemigisa, los asistentes a la lectura del testamento acordaron reunirse al día siguiente para abordar el asunto. Pero “mientras el cuerpo de mi hijo aún yacía junto a nosotros, estos miembros selectos del clan celebraron una rueda de prensa y proclamaron a su propio rey”. Por esto mismo ha pedido que se suspendiera la disputa hasta después del funeral. Esta acción no solo ha sido denunciada por la reina madre, sino que la princesa Ruth Nsemere Komuntale, hermana del fallecido, ha declarado que “estamos muy decepcionados. Sinceramente, me parece muy dramático, un intento de sembrar la división y el caos”.

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Por su parte, el presentador y editor de la cadena pública Uganda Broadcasting Corporation (UBC) y primo del monarca, de 34 años y con 31 de reinado, ha declarado que “por respeto a nuestro difunto rey y a la voluntad que expresó para nuestro reino, creo que sus deseos deben ser honrados”. Además, ha transmitido públicamente que “el trono es sagrado; la voluntad de nuestro rey caído debe seguir siendo respetada”, concluye.

A Mother’s cry for Dignity and Peace to bury my son,King Oyo. pic.twitter.com/UExkcv8IWa — Queen Kemigisa Best Olimi Tooro Kingdom (@QueenOlimi) September 9, 2026

La familia de Oyo reclama que se respete el testamento

El “rey niño” murió el pasado 27 de agosto en Estados Unidos, donde recibía tratamiento contra el cáncer. No obstante, con su partida han llegado las traiciones dentro de la corte. La reina Kemigisa ha denunciado que el Palacio de Karuziika, en Fort Portal, ha quedado rodeado por tropas después de que las autoridades retiraran a la guardia real. “No podemos salir ni recibir visitas libremente. Estamos bajo arresto domiciliario”, ha denunciado.

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Asimismo, la reina madre ha solicitado al general Kayanja Muhanga, a los dirigentes de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda y al presidente Yoweri Museveni que permitan a la familia despedir al monarca sin restricciones. “Dejadnos llorar la pérdida de mi hijo, el rey Oyo, y enterrarlo”, ha expresado. Por el momento, los acusados no se han vuelto a pronunciar públicamente.

Igualmente, Rukidi ha manifestado su respaldo a la reina madre y ha rechazado involucrarse en una confrontación por el poder. “Me declaro en solidaridad contigo, nuestra amada reina madre. En ningún momento participaré en ninguna batalla por el trono”, ha señalado.

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Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV junto con su madre el día de su coronación (@kijjanangomaed)

Esta disputa se complica porque la familia del rey sostiene que existe un hijo del monarca, cuya identidad no ha sido divulgada públicamente. En este contexto, es importante subrayar que una copia de la cláusula central del testamento, fechada el 14 de septiembre de 2022, señala que, si al momento de su muerte sobrevivía un hijo reconocido legalmente como biológico, debía ser nombrado heredero del trono de Tooro. No obstante, la princesa Komuntale ha determinado que no debería haber ninguna duda, ya que su hermano dejó instrucciones claras sobre quién sería su heredero.

El comité del clan cuestiona la condición del presunto heredero

El comité sucesorio del clan Babiito sostiene una postura diferente. Sus integrantes consideran que poseen la autoridad consuetudinaria para elegir al nuevo monarca entre los príncipes de la dinastía. El grupo afirmó en la rueda de prensa que revisó candidaturas y realizó consultas antes de seleccionar a Rukidi, de 56 años.

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Asimismo, han señalado que un hijo de un rey debe ser presentado formalmente ante los ancianos y cumplir determinados ritos para ser considerado como eventual heredero. Además, algunos integrantes del entorno real cuestionan que el niño pueda suceder al monarca si no nació de una esposa reconocida oficialmente como reina.

Esta cuestión ha dividido así al país, pues incluso los hijos de Omusuuga Charles Kamurasi -Príncipe Jefe y la máxima autoridad del Clan Real Babiito, que ha nombrado a Rukidi- se han posicionado en contra de estas acciones de “buscadores de intereses propios”. “Estamos en desacuerdo con nuestro propio padre, y es sorprendente que haya tomado ese rumbo”, han asegurado para la cadena NTV Uganda. De esta forma han defendido que la voluntad de Oyo tiene carácter vinculante y debe prevalecer sobre cualquier documento anterior.

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Tomorrow, I intend to engage with the Babito Royal Clan, & QM, on the important matter of the son our King left behind.



My humble ask is that HRM Jackson Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi V be officially presented to the Royal Clan & allowed to preside over his father’s burial. pic.twitter.com/OjLZfJfI6W — Rukidi Edward Kijanangoma (@kijjanangomaed) September 10, 2026

Ante sus palabras, Rukidi ha escrito en X que “los príncipes han demostrado coraje y respeto por Tooro al abogar por el debido proceso y la voluntad del difunto rey, en lugar de permitir que la prisa dicte el futuro de nuestro reino”. Tras observar lo sucedido, el primer ministro del Reino de Tooro, Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki, ha hecho un llamamiento para evitar anuncios rivales antes del funeral. Así, ha señalado que habrá tiempo para revisar el documento, escuchar las posiciones enfrentadas y analizar las costumbres y la normativa aplicable.

Sin embargo, el Rukidi ha lanzado un último mensaje en el que ha anunciado que tiene la intención de reunirse con el Clan Real Bebito mañana para dialogar “sobre el importante asunto del hijo que dejó nuestro Rey”. Su intención es que “SMR Jackson Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi V sea presentado oficialmente al Clan Real & se le permita presidir el entierro de su padre”, ha asegurado.

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Tooro es uno de los cinco reinos tradicionales reconocidos en Uganda. Sus monarcas no ejercen poder político formal en la república, pero conservan influencia social y cultural en sus territorios históricos. Oyo había ascendido al trono en 1995, tras la muerte de su padre, y fue reconocido entonces como el rey reinante más joven del mundo. El funeral de Oyo está previsto para el sábado 12 de septiembre en Fort Portal, cerca de la frontera con la República Democrática del Congo. Se espera que miles de personas se acerquen a las tumbas reales para despedir al monarca, mientras la definición de la sucesión permanece abierta.