Juan Luis Galiacho desvela el estado de Daniel Sancho tras el recurso: "Está hecho polvo"

Juan Luis Galiacho hablando con la prensa a su salida del trabajo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

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Juan Luis Galiacho ha desvelado cómo se encuentra Daniel Sancho tras conocerse la resolución de su recurso y la situación judicial que afronta en Tailandia. Según el periodista, el joven estaría atravesando un momento especialmente delicado y se encontraría "muy decaído" después de que no se cumplieran las expectativas que, según asegura, se habían generado en torno a la evolución de su caso: "Está hecho polvo porque en estos momentos se le han ido todas las expectativas, todas las ilusiones que le habían creado", ha explicado.

Galiacho asegura que Sancho estaría valorando ahora un posible cambio de estrategia legal e incluso la incorporación de un nuevo equipo de abogados para continuar con su defensa: "Está en estos momentos en una gran depresión y lo que quiere en estos momentos está analizando la posibilidad de un nuevo cambio jurídico", ha afirmado el periodista, que apunta a que el objetivo sería acudir a Bangkok y continuar recurriendo ante el Supremo tailandés.

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Una decisión que, según el comunicador, estaría ahora en manos del propio Daniel y no de sus padres: "Todo depende de él porque no es una decisión que ni su madre ni su padre. Es él el que tiene que decidir con quién va", ha señalado. De esta forma, apunta a un posible cambio en la representación legal del joven, que hasta ahora habría contado con el respaldo de su padre, Rodolfo Sancho: "Lo mismo a partir de ahora ya no va con el padre y va con la madre. Esa es la clave", ha añadido.

Las declaraciones de Juan Luis Galiacho llegan después de que el equipo jurídico de Daniel Sancho haya confirmado su intención de continuar recurriendo la condena de cadena perpetua. Por el momento, se trataría de una posibilidad que el propio Daniel estaría estudiando junto a su entorno, mientras continúa cumpliendo condena en Tailandia y se define quién asumirá su defensa en las siguientes fases del procedimiento judicial.

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