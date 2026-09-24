Avance de ‘Valle Salvaje’ del viernes 25 de septiembre: un encontronazo entre Alejo y Luisa con Manuela y el bautizo de Lucas y María

Rafael y Rosalía bautizan a Lucas y María en 'Valle Salvaje' (RTVE).

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El capítulo 494 de Valle Salvaje, que se emitirá este viernes 25 de septiembre y con el que la ficción de La 1 cerrará la semana, mostrará el bautizo de los bebés Lucas y María como telón de fondo de una jornada marcada por enfrentamientos familiares y nuevas revelaciones. La celebración llega tras una semana convulsa que arrancó con el anuncio de boda que don Hernando impuso sobre Alejo y que desató un conflicto que involucra a Manuela, Luisa y la fortuna de Dámaso.

El origen de esta crisis se remonta a la cena en la que Hernando lanzó un bombazo que rompió el corazón de Luisa y profundizó el distanciamiento entre Alejo y Manuela, quien desde entonces se muestra cada vez más alejada de la realidad. Esa revelación funcionó como punto de partida para una semana en la que se sumaron variables adicionales a la trama principal: el destino del patrimonio de Dámaso, los preparativos del bautizo y un episodio inesperado en la Casa Pequeña.

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Todo comenzó el lunes, en el capítulo 490 de Valle Salvaje, cuando Alejo se enfrentó a una Manuela cada vez más desconectada de la realidad. En ese mismo episodio, don Hernando amenazó al joven y, ante todos los presentes, lanzó un anuncio que heló la sangre de Alejo: la exigencia de una boda que lo comprometía a decidir entre ceder a las presiones del marqués o enfrentar las consecuencias de negarse.

Victoria y Mercedes celebran la nueva posición de la Salcedo en 'Valle Salvaje' (RTVE).

La semana de ‘Valle Salvaje’

El martes, en el capítulo 491, Alejo debió tomar una postura frente al ultimátum planteado por Hernando. La trama de Valle Salvaje se complicó además con la irrupción de una persona inesperada en la Casa Pequeña, ante la mirada atónita de Bárbara, que no imaginaba semejante reencuentro en ese contexto.

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Para el miércoles, durante el capítulo 492, Hernando redobló la presión sobre Alejo: si no cumplía con la boda planeada junto a Manuela, prometió destruirlo. En paralelo, Rosalía y Rafael comenzaron a acercarse de forma peligrosa, un vínculo que empieza a generar nuevas tensiones en el entramado de relaciones de la mansión. Ese mismo día en Valle Salvaje, la Casa Pequeña recibió a su nuevo lacayo, un personaje cuya llegada trajo consigo interrogantes sobre sus verdaderas intenciones y su relación con los habitantes de la propiedad.

Genaro le cuenta su historia a Bárbara en 'Valle Salvaje' (RTVE).

En el capítulo 493, emitido este jueves, el nuevo lacayo mostró dificultades para adaptarse a la dinámica de la Casa Pequeña, lo que generó desconfianza entre el resto del servicio. Mientras tanto, Braulio y Alejo intentaron hacer entrar en razón a Manuela, sin que se conociera aún con certeza si lograron su cometido antes del cierre del episodio de Valle Salvaje. La jornada también dejó en marcha el riesgo de Victoria y Mercedes, que se lo jugaron todo con don Anselmo en un plan cuyo desenlace quedó pendiente para los próximos capítulos.

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Qué pasará el viernes en ‘Valle Salvaje’

El capítulo 494 reunirá a Valle Salvaje en torno al bautizo de Lucas y María, aunque la ceremonia no estará exenta de tensiones. Hernando volverá a enfrentarse a Rafael en el marco de la celebración, en una disputa que se suma a la ya instalada entre el marqués y Alejo por el futuro matrimonial de este último. En paralelo, en la Casa Pequeña, Bárbara advertirá a Genaro sobre lo mucho que llama la atención.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

La advertencia de Bárbara podría anticipar un riesgo mayor para la estabilidad del personaje dentro de la casa. El último episodio de la semana de Valle Salvaje también anticipa un choque entre Alejo, Luisa y Manuela. La reacción de esta última, que a lo largo de la semana mostró signos de estar cada vez más alejada de la realidad, dejará entrever qué plan tiene la de Guzmán frente al acorralamiento al que la someten tanto Hernando como su propio entorno familiar.

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