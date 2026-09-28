El chantaje de Enriqueta, el secreto de Genaro y un hallazgo que puede cambiarlo todo: avance de ‘Valle Salvaje’ del martes 29 de septiembre

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del 28 de septiembre al 2 de octubre (RTVE)

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La semana en Valle Salvaje arrancó el lunes 28 de septiembre con un capítulo que dejó a varios personajes al borde del colapso. Enriqueta se enfrentó a José Luis y recibió de él una sentencia devastadora, una amenaza que la dejó sin margen de maniobra.

Bárbara, cada vez más cercana a Genaro, escuchó de él una parte de su pasado que abre nuevas preguntas sobre la mujer y sobre el interés del lacayo en ella. Y Manuela, lejos de esconder sus intenciones, decidió actuar: besó a Alejo delante de Luisa, una escena humillante que dejó a la joven completamente expuesta y que consolidó a Manuela como la nueva fuerza dominante en este triángulo.

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Con este ambiente cargado, el martes 29 de septiembre llega con un capítulo que profundiza en secretos, chantajes y descubrimientos que pueden alterar el rumbo de la semana.

Martes 29 de septiembre: Genaro investiga, Enriqueta amenaza y Bárbara descubre algo que no debía

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del 28 de septiembre al 2 de octubre (RTVE)

El capítulo 496 será uno de esos episodios donde cada personaje parece caminar con un secreto bajo el brazo. Para empezar, Genaro continuará investigando el pasado de Bárbara. El lacayo está convencido de que la mujer oculta algo importante y, para avanzar, intentará obtener información de Pedrito, que podría conocer detalles clave sobre lo que ocurrió antes de la llegada de Bárbara a la Casa Pequeña. El niño, sin saberlo, se convertirá en una pieza fundamental de esta trama.

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Mientras tanto, Enriqueta jugará su carta más peligrosa. La mujer, acorralada por José Luis, recurrirá al chantaje para intentar salvarse: exigirá a Mercedes que pague la deuda de José Luis o, de lo contrario, denunciará a Alejo por el asesinato de su esposo y a Mercedes por encubrirlo. El problema es que Mercedes no tiene el dinero, y la amenaza podría desencadenar un desastre familiar.

La investigación de Genaro dará un giro inesperado cuando Bárbara lo descubra dentro de su alcoba. El hallazgo será explosivo: no solo pone en riesgo las pesquisas del lacayo, sino que deja claro que el pasado de Bárbara está siendo revisado desde varios frentes. La tensión entre ambos promete aumentar, y la pregunta es evidente: ¿qué es lo que Bárbara teme que salga a la luz?

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Lo que viene después: presiones, humillaciones, secretos y una decisión que puede cambiar el rumbo de la familia

El miércoles 30 de septiembre será un día de presiones y revelaciones. Hernando exigirá a Alejo que pida matrimonio a Manuela, amenazándolo con consecuencias graves si no lo hace. Braulio aportará un dato inquietante sobre Manuela que podría cambiar la forma en que Alejo ve la relación que Hernando intenta imponerle. Rosalía irrumpirá en una cena familiar y volverá a enfrentarse a la posibilidad de ser humillada, mientras Pedrito leerá la libreta de Genaro y se alarmará por lo que encuentre en ella. El niño quedará ante una decisión difícil: hablar o callar.

Hernando revela en público el beso entre Alejo y Manuela en 'Valle Salvaje' (RTVE).

El jueves 1 de octubre traerá un enfrentamiento directo entre Luisa y Manuela. Bárbara intervendrá y Luisa dará a Alejo la oportunidad de disculparse, aunque el daño del beso sigue muy presente. Manuela reaccionará con furia a los reproches de Braulio, mientras Alejo deberá afrontar las consecuencias sin saber todavía hasta dónde llegan los secretos que rodean a la mujer. Pedrito descubrirá qué oculta Genaro y quedará ante la posibilidad de alertar a los demás.

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La semana cerrará el viernes 2 de octubre con Manuela regodeándose ante Luisa tras su ruptura con Alejo. José Luis acusará a su hijo de buscar a Adriana en Rosalía, añadiendo más presión a la familia. Mercedes seguirá sufriendo por la deuda y las amenazas, y Victoria tomará una decisión que podría cambiarlo todo, aunque quedará por ver si cumple su palabra.