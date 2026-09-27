Todo lo que debes saber antes de ver ‘Drag Race España’ y su sexta temporada: del primer ‘drag king’ a la reforma del taller y la pasarela

Marcus Massalami, el primer drag king de 'Drag Race España (Atresmedia)

Guardar

Supremme de Luxe se vuelve a poner al frente de Drag Race España para su sexta temporada, que Atresplayer estrenará este domingo 27 de septiembre a las 20:00 horas. La gran novedad este año es que no concursarán 12 drag queens, sino 11, ya que el duodécimo concursante es un drag king que también se batirá en duelo por una corona y un premio final de 50.000 euros.

La sexta edición de Drag Race España reunirá por primera vez a un drag king, una reina del País Vasco y a una drag de plataformas al estilo canario, pero que no es de Canarias. La franquicia española procedente de RuPaul’s Drag Race siempre acostumbra a añadir sus propios giros con los que sumar interés a la competencia y en esta ocasión habrá un giro de mecánica en el que la suerte tendrá peso.

PUBLICIDAD

Àlex Marteen, Alma DeSoul, Buba Anorex, Coco Luna, Joan Chevalier, Kim Miller, Liak, Liz Dust, Maitetxu Mia, Marcus Massalami, Sorny y Vanessa Artiles competirán en pruebas de costura, talento, baile, comedia, imitación e interpretación para evitar la eliminación y avanzar hasta la final. La primera entrega comenzará con una sesión de fotos, antes de que las concursantes se enfrenten al habitual Talent Show de Luxe. Chanel, tercera clasificada de Eurovisión 2022, se sumará a Supremme de Luxe, Ana Locking, Javier Calvo y Javier Ambrossi, que repiten como jueces, en una mesa del jurado completamente renovada.

Chanel será jurado invitada en la sexta temporada de 'Drag Race España' (Atresmedia)

Las concursantes de ‘Drag Race España’

Àlex Marteen combina la estética elegante de clase alta con un enfoque irreverente, callejero y humorístico, mientras que Alma DeSoul, hija de la ganadora Satín Greco, representa la vertiente flamenca y folclórica de la edición. A su vez, Buba Anorex es hija de Chanel Anorex, de la tercera temporada, y su estilo se distingue por una estética juvenil, punk y desenfadada. La venezolana Coco Luna es la latina de la edición y apuesta por la hiperfeminidad, la espectacularidad y el glamour clásico.

PUBLICIDAD

Entrevista con la ganadora de la quinta temporada de 'Drag Race España', Satín Greco

Joan Chevalier una estética coqueta, pulida y llena de color, aunque en redes es conocida por sus imitaciones de la reina Camila. Por su parte, Kim Miller, la más joven, llevará la energía gallega y su comedia absurda. Liak, el cayetano de la edición fuera de drag, es murciana, pero su estética va ligada a las plataformas canarias. Liz Dust es la reina teatral y prioriza la versatilidad escénica y el humor dramático.

Las concursantes de la sexta temporada de 'Drag Race España' (Atresmedia)

Maitetxu Mia es la primera vasca del programa, aunque se inspira en la alta costura parisina, y Marcus Massalami, con su sofisticación dandi y parodia grotesca, es el primer drag king de toda la franquicia, ya que el único precedente fue Velma Jones en Drag Race Canada, que solo sacó su personaje masculino en un par de ocasiones. Sorny traerá el concepto y la teatralidad a la pasarela y cierra la lista la mística y polifacética Vanessa Artiles.

PUBLICIDAD

El nuevo plató de ‘Drag Race España’

El nuevo taller de 'Drag Race España' (Atresmedia)

Supremme de Luxe ha adelantado antes de que el público pueda ver Drag Race España en su sexta edición que los duelos de lip sync que determinan la eliminada de cada capítulo seguirán resolviéndose “a vida o muerte”, aunque esta vez también dependerán de “cara o cruz”. La temporada renueva el taller y la pasarela con una identidad visual inspirada en la cultura española. El diseño combina referencias tradicionales y contemporáneas mediante arcos, texturas de azulejos y baldosas, flecos, motivos florales y abanicos integrados en distintos elementos del plató.

La nueva pasarela de 'Drag Race España' (Atresmedia)

El nuevo taller de Drag Race España utiliza arcos vinculados a la tradición mozárabe y a otras influencias arquitectónicas. La propuesta abarca desde los arcos de herradura del legado andalusí hasta secuencias escultóricas contemporáneas como las creadas por Xavier Corberó. Las paredes y los suelos evocan la artesanía de azulejos y baldosas tradicionales a través de patrones que aportan profundidad visual. La pasarela mantiene esa misma línea estética. Su puerta de entrada recupera el concepto del agujero de una guitarra y lo convierte en el umbral por el que las participantes acceden al escenario.

PUBLICIDAD