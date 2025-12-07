España

Ana Locking, sobre el ‘hate’ en ‘Drag Race España’: “Los seguidores son muy pasionales y eso da juego, siempre que no se metan con las reinas”

La diseñadora y jueza de ‘Drag Race España’ comparte con ‘Infobae’ sus sensaciones tras anunciarse la sexta temporada del formato y una segunda edición de ‘All Stars’

Guardar

Drag Race España se consolida como una de las franquicias más exitosas de la marca RuPaul’s Drag Race. El formato de atresplayer ha anunciado recientemente que tendrá una sexta temporada, además de una segunda edición All Stars en España.

Fue en el marco del atresplayer Day de Gran Canaria donde la plataforma confirmó esta noticia, un evento donde estuvo la presentadora del programa, Supremme de Luxe, junto a la diseñadora Ana Locking, que forma parte del jurado del programa y conversó con Infobae España sobre este exitoso proyecto.

Ana Locking no oculta su entusiasmo ante el anuncio de la sexta temporada del programa y la segunda edición de All Stars: “Tenemos muchas ganas de enfrentarnos a esas dos nuevas temporadas, la sexta y un All Stars 2. Todas las chicas que han pasado, para volverlas a ver con ese poder que tienen. Qué maravilla. Va a ser increíble”, confiesa a este medio.

La diseñadora celebra la fuerza que la cultura drag española ha demostrado tener: “El travestismo en España es muy poderoso, tiene muchísima tradición y tiene mucho carácter”, afirma.

‘Drag Race’, su prioridad

Aunque nadie podía prever el rotundo éxito que el talent tendría tras su aterrizaje en la televisión española, la jueza reconoce que lo deseó con fuerza porque es un formato que le “apasiona”.

Sobre el hecho de tener que compaginar su agenda profesional con las grabaciones del programa, Ana Locking sorprende al aseverar que para ella Drag Race es lo primero: “Yo dejo de hacer lo que haga falta para dedicar ese tiempo de rodaje, que no es tanto, no es tanto, porque la verdad es que al final se rueda rápido y las chicas se enfrentan a los retos muy rápido y eso también forma parte un poco del formato, cómo improvisan y lo buenas que son en ese sentido”, apunta.

Sobre su papel como parte del jurado, asegura que la empatía con las reinas forma parte de cada una de sus valoraciones: “Cuando yo estoy allí y las veo, tengo muy presente el esfuerzo que estas chicas han hecho para llegar hasta ahí, todo el histórico, todo su background, trabajar toda una noche por dos duros… porque muchas veces está muy mal pagado y esto es algo que hay que cambiar”, ha relatado, expresando su deseo de que este concurso contribuya a que el público “sepa valorar mucho más el arte drag”.

En ese sentido, Ana Locking reivindica las múltiples habilidades que posee una buena drag queen y que se deben valorar: “Tienen que saber cantar, bailar, improvisar, hacer comedia, ser impolutas con el maquillaje, la peluquería, los looks… Dime tú qué artista sabe hacer todo eso”, expresa, recalcando que el drag es “un arte muy complicado”.

El ‘hate’ y la ruptura de Los Javis

En esta conversación, la jueza también se pronuncia sobre el odio en redes que a menudo reciben las reinas del programa. Locking defiende que Drag Race genera “mucha pasión” entre sus seguidores y asegura que esa entrega de los espectadores “le da juego y le da vidilla” al formato, aunque con una salvedad: “Siempre y cuando nunca se metan con las chicas”.

Finalmente, Ana Locking se pronuncia sobre la mediática ruptura de Javier Ambrossi y Javier Calvo, quienes han compartido con ella la mesa del jurado en todas las ediciones de Drag Race España emitidas hasta la fecha. “No sé cómo están ellos, me imagino que estarán bien”, expresa. Pese a no haber hablado con ellos, supone que su decisión de separarse “es para bien” pese a que “será difícil haberla tomado”. “Yo no puedo hablar de los demás porque desconozco y no soy quién”, sentencia.

Temas Relacionados

Drag Race EspañaAtresplayerAtresmediaFamosos EspañaDrag QueenTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

Últimas Noticias

José Blas García, el alcalde del pueblo gallego al que llegan estudiantes por el precio de la vivienda en Santiago: “Ya vivimos esto hace dos décadas”

Tras cuatro años al frente del municipio fronterizo con Santiago de Compostela, el regidor analiza en una conversación con ‘Infobae España’ los retos que afronta la vivienda

José Blas García, el alcalde

El Gobierno de Ayuso rescinde el contrato con la empresa que se encargaba del mantenimiento de las bibliotecas porque puso en riesgo a los visitantes y no cambiaba ni las bombillas

La Consejería de Cultura ha impuesto además a la empresa que se llevó el contrato a finales de 2023 una sanción de 414.000 euros. Daba servicio a 13 bibliotecas y seis ‘bibliometros’. Más Madrid denuncia que “esto es lo que pasa cuando conviertes la gestión pública en un mercadillo”

El Gobierno de Ayuso rescinde

Choque entre animalistas y cazadores por el control de la peste porcina africana: la caza como “solución” o como práctica que “dispersará la enfermedad”

“Las granjas actuales son bombas de relojería”, advierten desde la Asociación Nacional para la Defensa de los Animales

Choque entre animalistas y cazadores

La epidemia del siglo XXI: la diferencia en el nivel estrés frente al de nuestros antepasados frena el ritmo evolutivo del ser humano

Un estudio de las universidades de Zúrich y Loughborough ha identificado los cinco factores que han pausado el desarrollo del Homo sapiens

La epidemia del siglo XXI:

El cumpleaños más amargo de Bertín Osborne: su delicada situación económica y sus problemas de paternidad con Gabriela Guillén

El cantante celebra este domingo su 71 cumpleaños en uno de los momentos más delicados de su vida

El cumpleaños más amargo de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

José Blas García, el alcalde

José Blas García, el alcalde del pueblo gallego al que llegan estudiantes por el precio de la vivienda en Santiago: “Ya vivimos esto hace dos décadas”

El Gobierno de Ayuso rescinde el contrato con la empresa que se encargaba del mantenimiento de las bibliotecas porque puso en riesgo a los visitantes y no cambiaba ni las bombillas

La Audiencia Nacional deniega el asilo a un colombiano que recibió amenazas de muerte por parte de grupos armados: considera que es “delincuencia común”

Las víctimas de la DANA afirman que no se reunirán con Pérez Llorca hasta que exija a Mazón que deje el acta de diputado

Sánchez asegura que no hay contactos con Junts, pero afirma que sus socios quieren agotar legislatura

ECONOMÍA

Lorenzo Amor, presidente de ATA:

Lorenzo Amor, presidente de ATA: “La mayoría de autónomos con 65 años quieren seguir trabajando”

Vender tu casa y seguir viviendo en ella: la nuda propiedad se consolida como alternativa de liquidez para los mayores de 65 años

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de este 6 diciembre

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 6 diciembre

Las mujeres ingenieras cobran de media 3.000 euros menos que los hombres y representan solo el 20% de trabajadores del sector

DEPORTES

Estos son los estadios donde

Estos son los estadios donde jugara España en la primera fase del Mundial 2026

Horario de los partidos de España en el Mundial 2026: dos a las seis de la tarde en Atlanta y uno a las 2 de la madrugada en Guadalajara

Los jugadores de Cabo Verde en LaLiga: tres “Tiburones” que España debe vigilar en el Mundial 2026

Uruguay, un rival en el Mundial 2026 con ADN de LaLiga: los jugadores celestes que juegan en clubes españoles

Miami, Houston y Atlanta: cuánto cuesta viajar a las tres sedes en las que jugará España en la fase de grupos del Mundial 2026