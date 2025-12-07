Ana Locking, sobre el ‘hate’ en ‘Drag Race España’: “Los seguidores son muy pasionales y eso da juego, siempre que no se metan con las reinas”

Drag Race España se consolida como una de las franquicias más exitosas de la marca RuPaul’s Drag Race. El formato de atresplayer ha anunciado recientemente que tendrá una sexta temporada, además de una segunda edición All Stars en España.

Fue en el marco del atresplayer Day de Gran Canaria donde la plataforma confirmó esta noticia, un evento donde estuvo la presentadora del programa, Supremme de Luxe, junto a la diseñadora Ana Locking, que forma parte del jurado del programa y conversó con Infobae España sobre este exitoso proyecto.

Ana Locking no oculta su entusiasmo ante el anuncio de la sexta temporada del programa y la segunda edición de All Stars: “Tenemos muchas ganas de enfrentarnos a esas dos nuevas temporadas, la sexta y un All Stars 2. Todas las chicas que han pasado, para volverlas a ver con ese poder que tienen. Qué maravilla. Va a ser increíble”, confiesa a este medio.

La diseñadora celebra la fuerza que la cultura drag española ha demostrado tener: “El travestismo en España es muy poderoso, tiene muchísima tradición y tiene mucho carácter”, afirma.

‘Drag Race’, su prioridad

Aunque nadie podía prever el rotundo éxito que el talent tendría tras su aterrizaje en la televisión española, la jueza reconoce que lo deseó con fuerza porque es un formato que le “apasiona”.

Sobre el hecho de tener que compaginar su agenda profesional con las grabaciones del programa, Ana Locking sorprende al aseverar que para ella Drag Race es lo primero: “Yo dejo de hacer lo que haga falta para dedicar ese tiempo de rodaje, que no es tanto, no es tanto, porque la verdad es que al final se rueda rápido y las chicas se enfrentan a los retos muy rápido y eso también forma parte un poco del formato, cómo improvisan y lo buenas que son en ese sentido”, apunta.

Sobre su papel como parte del jurado, asegura que la empatía con las reinas forma parte de cada una de sus valoraciones: “Cuando yo estoy allí y las veo, tengo muy presente el esfuerzo que estas chicas han hecho para llegar hasta ahí, todo el histórico, todo su background, trabajar toda una noche por dos duros… porque muchas veces está muy mal pagado y esto es algo que hay que cambiar”, ha relatado, expresando su deseo de que este concurso contribuya a que el público “sepa valorar mucho más el arte drag”.

En ese sentido, Ana Locking reivindica las múltiples habilidades que posee una buena drag queen y que se deben valorar: “Tienen que saber cantar, bailar, improvisar, hacer comedia, ser impolutas con el maquillaje, la peluquería, los looks… Dime tú qué artista sabe hacer todo eso”, expresa, recalcando que el drag es “un arte muy complicado”.

El ‘hate’ y la ruptura de Los Javis

En esta conversación, la jueza también se pronuncia sobre el odio en redes que a menudo reciben las reinas del programa. Locking defiende que Drag Race genera “mucha pasión” entre sus seguidores y asegura que esa entrega de los espectadores “le da juego y le da vidilla” al formato, aunque con una salvedad: “Siempre y cuando nunca se metan con las chicas”.

Finalmente, Ana Locking se pronuncia sobre la mediática ruptura de Javier Ambrossi y Javier Calvo, quienes han compartido con ella la mesa del jurado en todas las ediciones de Drag Race España emitidas hasta la fecha. “No sé cómo están ellos, me imagino que estarán bien”, expresa. Pese a no haber hablado con ellos, supone que su decisión de separarse “es para bien” pese a que “será difícil haberla tomado”. “Yo no puedo hablar de los demás porque desconozco y no soy quién”, sentencia.