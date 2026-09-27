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La reina Sofía conquista Nueva Orleans con sus estampados: blazer de flores por la mañana y pantalones barrocos por la tarde

La monarca mantiene su semana de actos culturales en Estados Unidos con el III Simposio America&Spain250 de Nueva Orleans

La reina Sofía III Simposio America&Spain250 de Nueva Orleans. (EFE)
La reina Sofía III Simposio America&Spain250 de Nueva Orleans. (EFE)
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La reina Sofía ha continuado su andadura por Estados Unidos este sábado 26 de septiembre en el III Simposio America&Spain250 de Nueva Orleans, un encuentro centrado en el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos y en la aportación española a aquel proceso, donde ha asistido a varias ponencias y ha clausurado la primera edición de un certamen de pódcast.

El premio al mejor pódcast del certamen ha recaído en Elodie Colón y Magnolia Walsh, alumnas de secundaria de la Benjamin Franklin High School de Luisiana. La reina Sofía ha entregado el galardón durante la ceremonia de cierre celebrada en The Historic New Orleans Collection - Williams Research Center. El viaje de la madre de Felipe VI comenzó el jueves en la Universidad de Tulane, donde inauguró la exposición Spain, Spanish America, and the Atlantic World in an Age of Revolution.

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La muestra reúne libros, mapas, manuscritos y periódicos sobre las relaciones entre España, Hispanoamérica y el mundo atlántico; a la salida, varios estudiantes se acercaron a saludarla y ella se detuvo a conversar con ellos. La tercera jornada de la visita a Nueva Orleans ha tenido como escenario el Williams Research Center, donde la reina ha seguido varias intervenciones de escritores e investigadores. Entre ellas figuraban The Mississippi Campaign of Bernardo de Gálvez, del escritor Stephen L. Kling Jr., y Erasure and Recovery, impartida por Richard Kagan, de la Johns Hopkins University.

La reina Sofía III Simposio America&Spain250 de Nueva Orleans. (EFE)
La reina Sofía III Simposio America&Spain250 de Nueva Orleans. (EFE)

El ‘look’ de la reina Sofía

Para la sesión académica, la reina Sofía ha recuperado una blazer rosa de Escada con estampado floral en blanco, negro, azul y rojo. La prenda, de solapas clásicas y cierre con un broche dorado, quedó abierta y dejó a la vista una blusa brillante en tonos perla y un pantalón claro a juego. Sobre una de las solapas colocó además un broche de mariposa, junto a su habitual collar de perlas. Completó el conjunto con zapatillas deportivas crema sin cordones, un modelo de tipo slip on con pala lisa que se ajusta directamente al pie, y un bolso en la misma gama cromática.

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La reina Sofía III Simposio America&Spain250 de Nueva Orleans. (EFE)
La reina Sofía III Simposio America&Spain250 de Nueva Orleans. (EFE)

La chaqueta floral forma parte de su vestuario desde hace años. La llevó en Salamanca durante el verano de 2022, en una visita junto a Silvia de Suecia, y volvió a utilizarla un año después para la confirmación de la infanta Sofía. En 2025 también la incluyó en su equipaje para el anterior simposio celebrado en Estados Unidos, en un encuentro académico dedicado al aniversario de la independencia estadounidense y al papel de España. En 2026, la prenda ya fue una de las piezas elegidas para el Patronato de los Premios Íñigo Álvarez de Toledo.

La reina Sofía inaugura la muestra Raíces Bíblicas de Picasso en la Catedral de Burgos. (Europa Press)

Los estampados de la reina Sofía

Para la entrega del premio, la reina Sofía ha escogido otro diseño conocido de su armario: un pantalón de Escada en beige y negro, con estampado ornamental de inspiración barroca y toile de jouy. La prenda, que ya había lucido en junio de 2025 durante los Premios Valor Añadido, presenta pernera ancha, corte recto y un remate ligeramente acampanado que cae sobre el calzado oscuro.

La reina Sofía III Simposio America&Spain250 de Nueva Orleans. (EFE)
La reina Sofía III Simposio America&Spain250 de Nueva Orleans. (EFE)

El estampado combina tonos tierra y dorados sobre fondo negro. Las flores y las líneas dibujan un recorrido visual que enlaza con la chaqueta satinada en color champán, cerrada mediante botones centrales y sin solapas, con un escote en pico. Bajo la chaqueta llevó un top a juego y mantuvo el collar de perlas. Un broche situado en la parte superior de la prenda, formado por perlas de distintos tamaños, y unos pendientes en tonos crema y dorados completaron el conjunto. Antes de abandonar el país, la reina Sofía realizará una ofrenda floral en la estatua de Bernardo de Gálvez y tendrá un encuentro con descendientes de españoles establecidos en Luisiana.

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