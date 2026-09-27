Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

La tarifa de la electricidad se actualiza diariamente (Europa Press)

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El cambio constante en el precio de la luz obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte a su bolsillo.

Por ello, estos son los precios en el país hoy lunes 28 de septiembre. También ubica los precios más económicos, así como los más costosos, de energía eléctrica.

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Precio de la energía eléctrica

Día: 28 de septiembre

Precio de media: 198.05 euros por megavatio hora

Precio más alto: 265.67 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 150.32 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este lunes 28 de septiembre, el precio del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 167.87 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 165.98 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 159.11 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 157.88 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 162.7 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 176.59 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 211.13 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 241.39 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 250.0 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 236.02 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 221.68 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 189.86 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 158.19 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 150.32 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 157.6 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 167.47 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de 194.16 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 232.45 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 233.31 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 236.7 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 265.67 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 229.0 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 203.35 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 184.76 euros por megavatio hora.