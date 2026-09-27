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Este es el detalle en el que primero se fijan los auxiliares de vuelo, y no es el número de asiento del billete (spoiler: eres tú)

Los tripulantes evalúan a cada persona para detectar posibles riesgos antes del despegue

Azafata se pasea por una cabina de avión atendiendo a los pasajeros (Kelly/Pexels)
Azafata se pasea por una cabina de avión atendiendo a los pasajeros (Kelly/Pexels)
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Cuando un pasajero cruza la puerta del avión, los auxiliares de vuelo no reparan primero en el número de asiento del billete, sino en el estado general de la persona: su comportamiento, su apariencia y cualquier señal que pueda anticipar un problema durante el vuelo. Así lo detalla un análisis publicado por el portal especializado en aviación Simple Flying, que describe el protocolo de observación que aplica la tripulación de cabina durante el abordaje.

Ese primer vistazo, que dura apenas unos segundos, cumple una función de seguridad. Los tripulantes evalúan a cada persona para detectar posibles riesgos antes del despegue. Así, el primer foco de atención recae en identificar a quienes podrían generar disturbios durante el vuelo. Los auxiliares buscan signos de intoxicación por alcohol, discusiones entre acompañantes o actitudes de enfado que puedan escalar en el aire.

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Si detectan agresividad mientras la aeronave todavía está en la puerta de embarque, los tripulantes tienen la potestad de solicitar que el pasajero sea retirado del vuelo. El objetivo es frenar el conflicto antes de que la aeronave despegue, ya que una vez en el aire las opciones se reducen a la contención física o el desvío a un aeropuerto cercano. Y es que los casos de pasajeros conflictivos no dejan de aumentar.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha defendido que su objetivo es "seguir defendido los derechos" de los consumidores.

La vestimenta y el estado de salud también forman parte del control

La apariencia de cada pasajero recibe una revisión específica. Los auxiliares buscan objetos filosos y zapatos de taco alto que puedan representar un riesgo durante una evacuación, ya que estos elementos pueden perforar el tobogán de emergencia. También verifican si la ropa es adecuada: las fibras sintéticas como el poliéster son inflamables, mientras que las fibras naturales ofrecen mayor protección.

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Las señales de enfermedad tampoco pasan inadvertidas. Según datos del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, se produce una emergencia médica cada 212 vuelos en promedio. De esos casos, el 1,7% derivó en un desvío por afecciones neurológicas o cardiovasculares, y el 0,4% terminó en la muerte del pasajero a bordo. Los tripulantes prestan atención adicional a los viajeros nerviosos, a quienes pueden reubicar en el centro de la aeronave, donde la turbulencia se percibe con menor intensidad, o sentar cerca de un miembro de la tripulación que pueda explicarles los sonidos y movimientos del vuelo.

Además de los riesgos de conducta, los tripulantes prestan atención a quienes podrían necesitar asistencia adicional durante el embarque, el vuelo o una eventual evacuación: personas mayores, pasajeros con movilidad reducida, viajeros con bebés o menores, y personas con discapacidad visual o auditiva.

En simultáneo, la tripulación identifica a pasajeros de contextura física apta que podrían colaborar en una emergencia, siempre que hablen inglés y estén dispuestos a seguir instrucciones. Estas personas pueden ser designadas para operar una salida de emergencia, sostener el tobogán inflable o ayudar a otros pasajeros a alejarse de la aeronave. La lista de información de pasajeros también aporta datos útiles: médicos, pilotos y tripulantes fuera de servicio quedan señalados en el sistema, ya que su entrenamiento resulta valioso ante una emergencia médica o una evacuación. Hubo casos previos en los que pilotos fuera de servicio ayudaron a resolver situaciones de incapacitación del comandante en pleno vuelo.

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