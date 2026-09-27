Pedro Sánchez promete a Maricarmen que “el Gobierno está trabajando contrarreloj” para aprobar el martes el decreto sobre vivienda

Sánchez responde a Maricarmen después de que esta le pidiera en un vídeo que lleve al próximo Consejo de Ministros un decreto para evitar que otras personas pasen por una situación similar: "Tengo un mensaje para ti: el Gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes ese real decreto". (Europa Press)

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Pedro Sánchez ha prometido este domingo a Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años desahuciada esta semana de la vivienda en la que llevaba siete décadas, que el Gobierno llevará el próximo martes al Consejo de Ministros un nuevo decreto sobre vivienda. “Maricarmen, tengo un mensaje para ti: el Gobierno está trabajando contrarreloj para llevar al martes el decreto ley de vivienda”, ha asegurado el presidente durante un mitin del PSOE en Getafe (Madrid), ante más de 2.000 personas. Sánchez ha pedido además a los grupos parlamentarios un “último esfuerzo” para que la norma pueda ser convalidada en el Congreso. “Por Maricarmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad”, ha añadido.

El anuncio llega después de una semana marcada por el desahucio de Maricarmen y por el aumento de la presión social y política para que el Ejecutivo apruebe medidas contra los desalojos de personas vulnerables. La mujer, que llevaba viviendo unos 70 años en el inmueble del distrito madrileño de Retiro, pidió este sábado al Gobierno que aprobara el decreto y que su caso sirviera para cambiar las leyes. Su mensaje se difundió en vídeo a través del Sindicato de Inquilinas, después de que tuviera que ser ingresada en un hospital tras el lanzamiento.

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Sánchez ha aprovechado su intervención en Getafe para cargar contra el PP y Vox por su posición ante las medidas de vivienda. El presidente ha reprochado a ambos partidos haber votado contra iniciativas anteriores y ha criticado que los gobiernos autonómicos y municipales del PP no apliquen, según ha dicho, las posibilidades que ofrece la Ley de Vivienda para declarar zonas tensionadas. “Votaron en contra del real decreto ley que hubiera impedido que Mari Carmen hoy estuviera desalojada y desahuciada de su vivienda”, ha afirmado.

El presidente también ha utilizado durante el mitin la controversia por la compra de un ático para Isabel Díaz Ayuso para contraponer las prioridades de las administraciones. “Tienen dinero para comprarle un aticazo a Ayuso de más de seis millones de euros y no tienen dinero para proteger a Maricarmen”, ha dicho. La afirmación forma parte del argumentario político empleado por el PSOE en los últimos días en torno al caso.

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Una noche en Sol para exigir el ‘decreto Maricarmen’

Mientras Sánchez anunciaba en Getafe que el Gobierno trabaja para aprobar el decreto el martes, cientos de personas han pasado la noche en la Puerta del Sol de Madrid para reclamar precisamente esa medida. La acampada comenzó después de la manifestación celebrada el sábado bajo el lema ‘Ni una Maricarmen más’. Según la Delegación del Gobierno, unas 25.000 personas participaron en la marcha; el Sindicato de Inquilinas elevó la cifra a 300.000. Este domingo, alrededor de un centenar de tiendas seguían instaladas en Sol.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en el acto de presentación de candidaturas del PSOE de Madrid. (EFE / Borja Sánchez-Trillo)

Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, ha definido el caso de Maricarmen como un “punto de no retorno” para el movimiento por la vivienda y ha reclamado que el denominado ‘decreto Maricarmen’ se apruebe este martes. Desde la organización han advertido de que, si las medidas no salen adelante, el Gobierno “no tiene ningún sentido” y debería plantearse su continuidad.

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El sindicato reclama que el decreto vaya más allá de la protección frente a los desahucios. Entre sus demandas figuran la renovación automática de los contratos de alquiler para hacerlos indefinidos, la congelación de las actualizaciones vinculadas al IPC, una regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, prórrogas de los contratos vigentes y medidas contra los pisos turísticos y las compras con fines especulativos. Valeria Racu, portavoz de la organización, ha defendido desde Sol que la vivienda debe dejar de tratarse como un activo financiero y ha reclamado “cambios estructurales”.

El PP cuestiona que el decreto hubiera evitado el desahucio

El Partido Popular mantiene una versión distinta sobre el alcance de las medidas que el Gobierno pretende aprobar. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, acusó esta semana al Ejecutivo de utilizar el caso de Maricarmen para trasladar responsabilidades y sostuvo que el decreto antidesahucios rechazado anteriormente no habría evitado su lanzamiento. El PP recuerda que en aquella votación no solo se opusieron PP y Vox, sino también Junts.

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Alberto Núñez Feijóo, por su parte, calificó de “descorazonador” el desahucio y afirmó que situaciones excepcionales como la de Maricarmen requieren “respuestas excepcionales”. El líder del PP acusó al Gobierno de hacer “demagogia” con el caso y defendió que su formación dispone de propuestas propias para abordar el problema de la vivienda.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en el acto de presentación de candidaturas del PSOE de Madrid. (EFE / Borja Sánchez-Trillo)

El Ejecutivo afronta ahora el reto de cerrar el contenido del decreto y reunir después los apoyos necesarios para su convalidación parlamentaria. Las negociaciones llevan meses abiertas y las posiciones de los distintos grupos siguen alejadas en cuestiones como la protección frente a los desahucios, la regulación de los alquileres y las medidas sobre vivienda en manos de grandes propietarios. Sumar reclama que el texto incluya una prórroga reforzada de los alquileres, protección frente a los desahucios y los fondos de inversión, regulación de los usos especulativos de la vivienda y una solución para el caso de Maricarmen.

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