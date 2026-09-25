Ambiente muy cálido en España durante el fin de semana: la Aemet prevé “tiempo plenamente veraniego”, con máximas de más de 38 grados

Vista general de la Playa de la Patacona durante este jueves en el que la Comunidad Valenciana. (EFE/Manuel Bruque)

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha adelantado que es probable que a comienzo de la semana que viene se produzca un descenso térmico generalizado que nos sitúe, por fin, en temperaturas más propias de finales de septiembre y comienzos de octubre. Sin embargo, todavía tendremos que soportar unos días más de calor.

En lo que queda de semana, el tiempo seguirá siendo plenamente veraniego, pues los termómetros se encontrarán en valores muy altos para la época del año en la mayor parte del país. “Hablamos de valores térmicos entre 5 y 10 grados por encima de lo normal en la mayor parte del interior peninsular, también en Canarias, e incluso más de 10 grados por encima en zonas del norte de la península”, ha señalado Rubén del Campo, portavoz de la Aemet. A esto se sumará, además, una ausencia casi total de precipitaciones.

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Este viernes en concreto si bajarán los termómetros en Galicia y en el Cantábrico, aunque ascenderán en el área mediterránea. Será un día con cielos despejados, aunque hay posibilidad de que se produzcan chubascos aislados en Tenerife y en el resto de las islas Canarias occidentales.

Mapa de temperaturas en España el viernes 25 de septiembre de 2026. (Windy)

El calor más intenso este día se va a desplazar al este peninsular, pues se prevén más de 36 grados en el valle del Ebro, con Zaragoza pudiendo alcanzar los 37. También más de 36 grados en el interior de las regiones mediterráneas y valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, al igual que en el sur de las islas Canarias.

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“Madrid llegará a 34 grados, una temperatura propia de finales de julio, por ejemplo. Toledo llegará a 36 grados y Badajoz y Sevilla a 38 grados”, añade Del Campo. “Son valores entre 5 y 10 grados superiores a los normales en toda la península, salvo zonas costeras, y más de 10 grados por encima de lo habitual en el norte”.

Así, la Aemet ha activado ha activado alertas amarillas en once provincias españolas por calor: Córdoba, Huelva, Jaén, Sevilla, Huesca, Zaragoza, Albacete, Cuenca, Lleida, Tarragona y Cáceres, a las que se suman todas las islas de Canarias.

Varias personas recorren en bici el paseo de la Playa de la Patacona durante este jueves en el que la Comunidad Valenciana. (EFE/Manuel Bruque)

La llegada de un frente traerá de nuevo lluvias

El fin de semana ya comenzarán a verse algunos cambios, aunque el ambiente seguirá siendo muy cálido. El sábado, por ejemplo, encontraremos temperaturas elevadas en el centro y sur peninsular, con más de 35 grados en algunas zonas e incluso rozando los 40 grados en el valle del Guadalquivir.

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Sin embargo, en el este peninsular van a bajar los termómetros por la llegada de viento del levante un poco más fresco. “No es que vaya a hacer frío, ni mucho menos, porque veníamos de valores muy altos, pero Zaragoza el sábado alcanzará 31 grados después de alcanzar 37 el día previo”, ha matizado Del Campo.

Con respecto a las precipitaciones, el sábado habrá una ausencia casi total de lluvias, a excepción en las últimas horas de Galicia y el Cantábrico, donde podrán producirse algunas débiles y aisladas.

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El domingo continuará este descenso térmico, que será posiblemente más notable en el oeste peninsular, aunque con ascensos en el nordeste. “Seguirá todavía el domingo el ambiente muy cálido en la mayor parte del país, aún con más de 32 a 34 grados en el Cantábrico oriental, valle del Ebro, centro y sur de la península y Canarias”.

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Este día podría llegar a Galicia y las comunidades cantábricas un frente que podría dejar lluvias débiles en general, algo que podría extenderse a comienzos de la próxima semana a los tercios norte y oeste peninsulares.