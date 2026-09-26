La Aemet prevé un descenso en los termómetros a partir de este fin de semana, pero con temperaturas todavía muy altas para la época

Vista general de la Playa de la Patacona durante este jueves en el que la Comunidad Valenciana. (Manuel Bruque/EFE)

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El inicio del otoño ha estado marcado por temperaturas que han sido una continuación de un verano especialmente cálido. Con termómetros muy elevados para la época del año, España ha continuado marcando avisos por calor durante las últimas semanas, en todo el mes de septiembre. Eso, sin embargo, puede estar a punto de cambiar.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que ya este fin de semana comience a producirse un descenso térmico que nos situará en valores más bajos, pero que todavía serán muy altos para finales de septiembre. Además, según ha señalado Rubén del Campo, portavoz del organismo público, serán incluso propios del verano en muchos puntos.

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Con respecto a las precipitaciones, en general nos encontraremos con una práctica ausencia de lluvias. Sin embargo, la llegada el domingo de un frente podría pasar por agua Galicia, Asturias y zonas próximas. La semana que viene continuará con esta tónica, aunque con temperaturas más bajas, ya en general más cercanas a los valores propios de estas fechas, pese a que todavía estarán por encima en el norte, el este peninsular y los archipiélagos.

Mapa de las temperaturas en España el sábado 26 de septiembre de 2026. (Windy)

La inestabilidad también irá en aumento a principios de la semana que viene, pues la Aemet espera que se produzcan lluvias en Galicia, Asturias, Castilla y León y el norte de Extremadura, con chubascos también probablemente en zonas del área mediterránea.

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Hasta 40 grados este sábado, pero comienza a despedirse el calor intenso

Este sábado el mercurio continuará estando muy alto: se alcanzarán los 30 a 32 grados en buena parte del norte y más de 35 en amplias zonas de la mitad sur y de Gran Canaria. Incluso los termómetros pueden llegar de 38 a 40 en el valle del Guadalquivir. Ante esta situación, la Aemet ha activado alertas amarillas por calor en Córdoba, Jaén, Sevilla y Cáceres.

El domingo bajarán las temperaturas, especialmente en Galicia, la zona centro y en la mitad sur peninsular, mientras que se producirán ascensos en el Cantábrico. Se superarán los 30 a 32 grados en la mitad sur, en puntos del Cantábrico oriental, en el valle del Ebro y en zonas de Canarias. Este día llegará un frente al noroeste que dejará algunas lluvias en Galicia y Asturias, mientras que en el resto del país continuará el tiempo seco.

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La semana que viene, aunque todavía hay cierta incertidumbre en el pronóstico, la Aemet espera un cambio de tendencia en el tiempo propiciado por la presencia de una borrasca profunda en el Atlántico cuya trayectoria todavía no está clara del todo. Así, el lunes continuará el descenso térmico, pero con ascensos en Galicia y las comunidades cantábricas por la llegada de vientos fuertes del sur.

Descubre por qué la percepción de la temperatura varía tanto de una persona a otra. La ciencia explica cómo factores como la genética, la grasa corporal y el estrés influyen en si eres más propenso a sentir frío o calor.

En el resto de la península, el tiempo será más inestable que los días previos, con cielos nublados en gran parte del territorio y con chubascos que podrán ser localmente fuertes. Estos podrán producirse en cualquier punto del territorio, aunque serán más probables en el oeste peninsular y el área mediterránea.

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Un nuevo frente que llegará el martes al noroeste dejará más precipitaciones en Galicia, Asturias, el oeste de Castilla y León y el norte de Extremadura, con chubascos en la zona centro, el área mediterránea y el nordeste, donde podrían ser intenso. “Las temperaturas continuarán bajando en el norte y el avance de este frente es probable que deje lluvias en buena parte de la península en la jornada del miércoles, salvo en el tercio oriental”, ha señalado Del Campo.