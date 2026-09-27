El papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos sexuales del clero en su tercer día de gira por Francia

El papa León hace gestos mientras viaja en el papamóvil por la avenida de los Campos Elíseos, cerca del Arco del Triunfo, para celebrar una misa al aire libre en la plaza de la Concordia durante su viaje apostólico de cuatro días a Francia, el 26 de septiembre de 2026 (REUTERS/Benoit Tessier)

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El papa León XIV se reunirá el domingo con víctimas de abusos sexuales por parte del clero, un día después de celebrar una misa al aire libre para cientos de miles de fieles y de rezar en un santuario de Lourdes durante su visita oficial a Francia. El líder de los 1.400 millones de católicos del mundo se encuentra de viaje en una nación laica con profundas raíces católicas, en la que supone la primera visita papal oficial al país galo en casi dos décadas.

Se espera que se reúna en privado con siete víctimas tras prometer que redoblará los esfuerzos para reformar la Iglesia a raíz del escándalo mundial de abusos sexuales. Una investigación realizada en 2021 reveló que miembros del clero o laicos de la Iglesia habían abusado de aproximadamente 330.000 menores de edad en Francia a lo largo de 70 años.

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Entre las víctimas que se reunirán con el papa se encuentra una ex alumna de la institución Notre-Dame de Betharram, un internado en el suroeste de Francia que se encuentra en el centro de numerosas acusaciones de abusos físicos y sexuales durante décadas.

La reunión del domingo se produce un día después de que el pontífice estadounidense visitara la ciudad de peregrinación de Lourdes, en el suroeste del país, y rezara en la Gruta de Massabielle, donde la tradición católica sostiene que la Virgen María se apareció en 1858 a una campesina, posteriormente canonizada como Santa Bernadette.

A meses de unas elecciones presidenciales en las que la extrema derecha está en auge y la inmigración ocupa un lugar destacado en la agenda, rezó a la Virgen María con el objetivo “obtener para Francia líderes sabios y generosos... deseosos de servir al bien común” y expresó: “Que hagan oír su voz (la de Francia) en la promoción de la defensa de los derechos humanos fundamentales y la paz en el mundo, rechazando de una vez por todas la mentalidad de guerra.”

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El papa León XIV llega a la iglesia de Saint-Joseph-des-Carmes, en París (Francia), el 26 de septiembre de 2026 (REUTERS/Remo Casilli)

Los reporteros de la agencia AFP lo vieron realizar los rituales que observan los numerosos peregrinos que visitan la cueva: tocar la roca, encender una vela y beber agua de manantial.

La gigantesca masa parisina

En uno de los momentos más destacados del segundo día de la visita, el papa de 71 años dirigió a fieles entusiastas en una misa en la Plaza de la Concordia de París, donde se erigió un enorme dosel blanco para servir de altar improvisado. Sus oraciones estuvieron acompañadas de música coral y de órgano mientras el sol se abría paso entre los cielos grises.

“Es verdaderamente bueno y agradable cuando los hermanos y hermanas se reúnen y glorifican la grandeza de Dios”, dijo León XIV, vestido con vestiduras litúrgicas blancas. Según el Vaticano, alrededor de 800.000 personas se habían congregado a lo largo de todo el trayecto, más allá del Arco del Triunfo.

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“Es una oportunidad única en la historia para ver al papa”, dijo Aline Riziki, de 41 años, nacida en la República Democrática del Congo y residente en Francia desde hace 11 años. “Lo dejé todo para venir aquí a verlo, para rezar por la paz en el este” de su tierra natal,, agregó.

Personas asisten a una misa al aire libre oficiada por el papa León XIV en la plaza de la Concordia, en París (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Momento importante

Jeanne de Montagnac, de 29 años, llegó acompañada de su marido y su hija de dos años, que iba sentada sobre sus hombros. “Nos alegra que, aunque ella no lo recuerde, estemos compartiendo esto con ella”, dijo, con una pequeña cruz dorada colgando sobre su jersey. “Es un momento importante para nosotros estar rodeados de otras personas que también tienen fe”.

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El primer pontífice estadounidense visita Francia siete meses antes de que los votantes eligieran al sucesor del presidente centrista Emmanuel Macron.Entre los presentes se encontraban varios aspirantes a la presidencia, como la líder de extrema derecha Marine Le Pen y el centrista Édouard Philippe.

Macron no asistió a la misa, pero estuvo representado por su esposa Brigitte. El presidente declaró en un mensaje el día X que Francia se sentía “orgullosa de dar la bienvenida al papa León XIV y a esta misa monumental en el corazón de París”.

Marine Le Pen, líder de la extrema derecha francesa y diputada, en la plaza de la Concordia de París antes de la llegada del papa León XIV (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Dignidad y paz

El papa se reunió el sábado por la mañana con migrantes en Maison Bakhita, una asociación que apoya a los refugiados. León XIII afirmó que era “posible encontrarse y convivir con dignidad y paz”. También hizo hincapié en el “papel fundamental de la mujer en la construcción de una civilización del amor”. La asociación afirmó que la visita del papa enviaba un “mensaje” de cara a las elecciones de abril y mayo.

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León XIII fue el tercer papa en visitar Lourdes, después de Benedicto XVI en 2008 y Juan Pablo II en 1983 y 2004. El santuario, uno de los lugares santos católicos más importantes del mundo, recibe unos tres millones de peregrinos cada año. Los católicos le atribuyen curaciones milagrosas.

(AFP)