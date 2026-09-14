Silvia Bronchalo carga contra el entorno de Daniel Sancho: “Prefieren aislarlo y que solo se relacione con presos y con ellos”

Silvia Bronchalo en '¡De Viernes!' (Mediaset)

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La situación de Daniel Sancho en prisión vuelve a estar en el centro de la actualidad después de las últimas declaraciones realizadas por su entorno. Días después de que Rodolfo Sancho se pronunciara sobre la situación de su hijo en la cárcel de Tailandia, Silvia Bronchalo ha dado un paso al frente para responder a algunas de las afirmaciones realizadas por el equipo legal del joven en televisión.

La madre de Daniel Sancho ha enviado un mensaje al periodista Juan Luis Galiacho durante la emisión de Fiesta, después de escuchar las declaraciones de Carmen Balfagón sobre la relación que mantiene actualmente con su hijo. Unas palabras en las que Bronchalo pone sobre la mesa una cuestión que, según denuncia, no se está contando públicamente: las visitas que recibe Daniel Sancho en prisión y la ayuda económica que le estaría llegando.

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“Lo que le preocupa no es mi relación con Daniel. Lo que le preocupa es que no mando al conductor una vez al mes con dinero ni comida a prisión, ni más transferencias, ni más viajes. De eso no hablan, ¿verdad?“, ha asegurado la expareja de Rodolfo Sancho en su mensaje.

Silvia Bronchalo cuestiona las visitas que recibe su hijo en prisión

La madre del joven también ha puesto el foco en el hecho de que, según su versión, ninguna otra persona de su entorno habría acudido a verle desde que se produjo la lectura de la sentencia.

Fotografía deDaniel Sancho tras su arresto por la policía tailandesa por el asesinato de Edwin Arrieta. (EFE/Somkeat Ruksaman)

“En vez de agradecer que alguien mande dinero y que vayan a verle, prefieren aislarle más y que solo se relacione con presos y con ellos, porque nadie más ha ido a verle desde la lectura de la sentencia”, ha manifestado.

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Una afirmación especialmente contundente con la que Bronchalo vuelve a poner de relieve las diferencias existentes en torno a la situación de su hijo y a la manera en la que se está gestionando su estancia en prisión.

Su mensaje terminaba con una reflexión dirigida, de manera velada, a quienes forman parte del entorno de Daniel Sancho. “No sé si sabrán ubicar la prisión de Surat Thani en el mapa. ¿Eso es amor?“, ha cuestionado, dejando nuevamente en el aire sus críticas hacia las personas que, según ella, deberían estar más presentes en estos momentos.

El dinero que puede recibir Daniel Sancho en prisión

Rodolfo Sancho abandona el Tribunal Provincial de Samui tras la condena a cadena perpetua de su hijo Daniel Sancho en Tailandia. EFE/ Sitthipong Charoenjai

Durante el programa presentado por Emma García también ha intervenido el periodista Joaquín Campos, que ha aportado nuevos datos sobre las condiciones económicas de los presos en Tailandia y, en concreto, sobre las cantidades de dinero de las que pueden disponer.

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Según ha explicado tras realizar las correspondientes comprobaciones, un preso en Tailandia puede disponer de un máximo de 15.000 bahts al mes, alrededor de 390 euros al cambio. La cantidad que puede gastar diariamente rondaría los 13 euros.

Campos ha insistido, además, en que ese dinero no puede acumularse dentro de la prisión. “No se puede hacer acopio. La cárcel no es un banco”, ha explicado el periodista, que ha señalado que las cantidades disponibles también dependen de las circunstancias de cada preso.

En este contexto, el periodista se ha preguntado por qué Rodolfo Sancho y el equipo legal de Daniel Sancho están haciendo tanto hincapié públicamente en el dinero que estaría llegando a Tailandia para ayudar al joven durante su estancia en prisión.

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Fotografía de archivo de Daniel Sancho durante su detención en Tailandia. EFE/EPA/SOMKEAT RUKSAMAN

Campos también ha explicado que los españoles encarcelados en otros países reciben una ayuda económica mensual por parte del Estado español. Según sus declaraciones enIFiesta, el cuerpo diplomático español en Bangkok certifica que los presos españoles en el extranjero, incluido Daniel Sancho, reciben 120 euros al mes.

Con estos datos sobre la mesa, el periodista ha planteado que parte del dinero que se está enviando a Daniel Sancho podría permanecer en una cuenta bancaria. Una posibilidad que ha calificado de “lícita” y que añade un nuevo elemento a la polémica que rodea la situación del joven en prisión.

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