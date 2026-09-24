España

Omar Montes deberá pagar 2.000 euros mensuales de pensión por su hijo mayor tras la revisión judicial de sus ingresos

La resolución no solo eleva el pago, sino que condena al músico a hacerse cargo de los costes extraordinarios que genere el menor

La pensión final que tendrá que pagar Omar Montes por su hijo. (Europa Press)
La pensión final que tendrá que pagar Omar Montes por su hijo. (Europa Press)
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La Justicia ha dictado sentencia en el procedimiento relativo a la manutención del hijo mayor de Omar Montes, fruto de su relación con Nuria Hidalgo. El fallo establece que el cantante deberá abonar una pensión de 2.000 euros mensuales, una revisión judicial motivada por el notable desajuste entre los elevados ingresos actuales del artista y la cifra que aportaba periódicamente, según adelantó en exclusiva la revista SEMANA.

La resolución modifica de manera sustancial lo estipulado anteriormente en marzo de 2020, momento en el que la pensión actualizada se situaba en 650 euros al mes (frente a los 450 euros que proporcionaba el músico de forma previa). Tras fracasar un intento de acuerdo por la vía extrajudicial, el conflicto quedó en manos de los juzgados para adaptar la manutención al salto económico que ha experimentado la carrera del artista en los últimos años.

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Además de la cuantía fijada, la sentencia determina que los gastos considerados extraordinarios del menor deberán ser sufragados al 100 % por el progenitor paterno. Asimismo, la resolución exige la contratación y el mantenimiento de un seguro médico privado para el niño, ateniéndose a la cifra de pensión que el Ministerio Fiscal había solicitado desde el primer momento.

La sentencia final de 2.000 euros

Durante el proceso celebrado en el Juzgado de Familia de Madrid, la madre del menor solicitó una cuantía que se situaba por encima del doble de lo fijado finalmente, alcanzando pretensiones de hasta 7.000 euros (y solicitando en última instancia 4.000 euros en concepto de alimentos). Sin embargo, según la información publicada por SEMANA, el juez rechazó de pleno estas peticiones al recordar que la obligación alimenticia de un progenitor no debe funcionar como un mecanismo de redistribución patrimonial entre los padres.

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La cuantía varía según ingresos, necesidades del menor y otros factores. El juez decide basándose en criterios de proporcionalidad

Por su parte, el Ministerio Fiscal respaldó desde el principio la cuantía de 2.000 euros al considerarla una cifra proporcionada y adecuada para satisfacer las necesidades del menor. El objetivo principal de este incremento es facilitar la mejora efectiva de sus condiciones de vida, permitiéndole el acceso a una vivienda más adecuada en la que continuar residiendo junto a su madre y su abuela, manteniéndose sin cambios su centro escolar actual hasta la finalización de la educación obligatoria.

Una posibilidad de recurso

Para determinar el importe final de la pensión, la Justicia se ha basado en un exhaustivo estudio de la situación financiera de ambas partes. El informe constata el giro sustancial que ha dado la carrera y el patrimonio de Omar Montes desde el año 2020, disfrutando actualmente de una capacidad económica extraordinariamente superior a la que tenía cuando se dictó la anterior sentencia. En contraste, los datos analizados reflejan que la nómina de la madre ha disminuido en este mismo periodo.

Omar Montes con su hijo Ismael (Instagram)
Omar Montes tendrá que pagar 2.000 euros. (Instagram)

El cantante ha explicado en Y ahora Sonsoles que preferiría pagarle directamente 3.000 al hijo sin tener que pasar por su expareja. “Parece que lo que yo quiero da igual”, declaró el cantante. A pesar del fallo, la resolución no ha acreditado extremos como la imposición de las costas del procedimiento ni ha condicionado los 2.000 euros a la entrega previa de justificantes por cambio de domicilio. Esta ausencia de especificación sobre los costes del proceso deja el escenario abierto a que cualquiera de las dos partes pueda interponer un recurso contra la decisión judicial en los próximos días.

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