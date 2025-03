Las polémicas de Omar Montes: desde actuaciones en conciertos hasta su opinión sobre Puigdemont

Omar Montes en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

Omar Montes saltó a la fama hace 7 años, en 2018, cuando participó en el programa Gran Hermano VIP 6, conviviendo junto a otros famosos como Mónica Hoyos o Aramis Fuster. Además, en aquella edición participó también la que, entonces, era la pareja de Omar Montes, Isa Pantoja. Desde su participación en el reality, el carácter particular de Omar y su manera tan peculiar de responder a las preguntas de la prensa, lanzar opiniones al aire y algunas de sus bromas han hecho del madrileño todo un personaje televisivo y mediático que no ha pasado desapercibido.

En 2019 fue uno de los concursantes de otro reality de Telecinco, esta vez de Supervivientes, convirtiéndose en el ganador de la edición y aumentando así su reconocimiento. Fue entonces cuando Omar Montes decidió dar el salto al mundo de la música. A pesar de que ya había sacado algunos temas en 2018, su canción ‘La rubia’, lanzada un año más tarde se convirtió en disco de platino y, desde entonces, el de Pan Bendito se mantiene en las listas de éxitos con temas como ‘Alocao’, junto a Bad Gyal, ‘Arena y sal’ o ‘Yo lo soñé’.

Omar Montes, tras ganar Supervivientes en 2019. (Mediaset)

Los malos conciertos de Omar Montes

En esta faceta de artista, también se ha descubierto en ocasiones el lado polémico de Omar Montes. El cantante ha recibido muchas críticas en algunos de sus conciertos, ya que su actuación no ha estado a la altura, o bien Omar ha tenido ‘feos’ con su público. Una de las polémicas más sonadas en sus conciertos fue la protagonizada por el propio artista en el festival La Gatera Reggaeton Fest, en Huesca, en julio del año 2023. Según varios asistentes al concierto, Omar Montes llegó más de 3 horas tarde y, tras subirse al escenario y cantar apenas dos canciones, se marchó: “Dicen que el problema fue que el autotune no entraba por el micro. Y como éste ni es cantante ni es nada, sin un autotune, claro, no podía “cantar” Por eso se largó. Este es el problema de estos pseudocantantes, que sin autotune no son nadie“, señalaba un asistente.

En este caso, por parte de la organización del festival tan solo dedicó a los fans unas palabras de agradecimiento por la “paciencia y el saber estar”, y recibió todo el apoyo de los asistentes que destacaron que el resto del festival fue fenomenal. Por su parte, el equipo de Omar Montes quiso aclarar que el artista llegó tarde porque “venía directo de Washington” y tuvo que dejar de cantar por problemas de sonido. Estos mismos problemas de sonido fueron los que también provocaron las críticas de los seguidores de Ana Mena, por la participación de Omar Montes en el concierto de la artista malagueña en el Movistar Arena. Al de Pan Bendito se le desconectó el auricular y no pudo escuchar nada: “Tenía el corazón en un puño. Estaba muerto-vivo, muerto-vivo”, expresó Omar al respecto.

Omar Montes, durante uno de sus conciertos

Omar Montes ‘se hace el tonto’ hablando de Puigdemont

Sin embargo, el ambiente de concierto no es la única situación en la que se han generado polémicas en torno a la figura de Omar Montes. Al fin y al cabo, el madrileño es una figura conocida, y su forma de expresarse con bromas que, en ocasiones, pueden ser de mal gusto, ha generado muchos comentarios en los últimos años. Su estilo callejero y su gran sentido de la ironía y la confusión han causado que al cantante se le llegue a tachar de ignorante.

Aún así, muchos comentarios de los usuarios dicen todo lo contrario: “Este tío es más inteligente de lo que la gente se piensa”. De esta forma reaccionaron algunas personas con respecto a la respuesta de Omar Montes a qué le pareció la huida de Carles Puigdemont de España, y si este acontecimiento le había robado el protagonismo: “No sé quién es este tío, la verdad“, seguro que sí que me lo habrá robado...”, respondía Omar entre carcajadas. Los usuarios opinan que esa respuesta es un ejemplo de cómo “no meterse en un jardín”.