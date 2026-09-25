Salen a la luz los diarios de la madre de Lady Di y revela su distancia con el rey Carlos III: “Esa puerta está cerrada, me sentí libre cuando me alejé de ese grupo”

Los diarios de la madre de Lady Di. (Grosby Group)

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Las heridas del pasado han vuelto a abrirse en los pasillos de la monarquía británica. Décadas después de la trágica muerte de la princesa Diana de Gales a los 36 años, unas desgarradoras confesiones escritas en los diarios personales de su madre, Frances Shand Kydd (fallecida a los 68 años), han salido a la luz, provocando un notable revuelo mediático. La información, difundida por el medio alemán Bunte.de en cooperación con News.de, saca a la luz duras acusaciones de frialdad emocional y distanciamiento dirigidas directamente hacia la familia real y hacia el actual rey Carlos III.

El hallazgo de estos reveladores documentos ha sido dado a conocer por la célebre biógrafa real Ingrid Seward, según reportó el periódico británico Daily Star. Durante una reciente intervención en el programa de televisión de ITV Good Morning Britain, donde los presentadores leyeron extractos inéditos por primera vez, Seward explicó la singular historia detrás de estas páginas. Un allegado de confianza de Shand Kydd le entregó los manuscritos con la intención de publicar una biografía. Sin embargo, al enterarse de que otra autora ya trabajaba en un proyecto similar, la historiadora decidió guardar los documentos en un armario de su residencia. Allí quedaron guardados hasta que los redescubrió mientras investigaba para su obra Catherine and Diana.

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Calificados por Seward como registros “absolutamente fascinantes” que jamás habían sido vistos por el público, los textos ofrecen una perspectiva directa sobre la fractura irreparable entre los Spencer y los Windsor. A través de sus anotaciones, la madre de la princesa desahoga un profundo resentimiento hacia la institución monárquica, desvela la tensión vivida durante los funerales de Diana en agosto de 1997 y detalla la postura irreversible que adoptó frente al monarca tras la pérdida de su hija.

La opinión de Carlos III e Isabel II

Las anotaciones de Frances Shand Kydd plasman un proceso de desilusión progresiva hacia la corona. La madre de Lady Di confesó que su perspectiva sobre la monarquía cambió drásticamente tras el enlace de su hija: “No era republicana antes de que Diana se casara, pero después…”, dejó escrito en sus cuadernos. Tras alejarse del entorno palaciego, Shand Kydd experimentó una sensación de alivio absoluto que describió sin rodeos: “Cuando me alejé de ese grupo, fue maravilloso. Me sentí libre”. Su postura hacia el rey Carlos quedó sentenciada tras el fallecimiento de la princesa con una contundente declaración: “Esa puerta está cerrada”.

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Un nuevo libro pone en jaque a la monarquía británica. En sus memorias, el hermano de la princesa Diana desvela conversaciones y episodios desconocidos, como su pelea con Carlos para evitar que Guillermo y Harry caminaran tras el féretro de su madre.

Las críticas contenidas en el diario alcanzan también a la difunta reina Isabel II, a quien la autora reprochó no haberse puesto en contacto con ella tras la muerte de Diana, un gesto de indiferencia que profundizó el distanciamiento entre ambas familias. Asimismo, Seward detalla que los diarios confirman el tenso ambiente vivido durante los actos fúnebres. Los Spencer habrían sido obligados a llegar con más de 30 minutos de antelación y a permanecer de pie realizando reverencias repetidas a medida que ingresaban los miembros de la familia real. Para una estirpe cuyo linaje nobiliario se remonta a la época del rey Jacobo I o incluso antes, Shand Kydd percibió este protocolo no solo como una falta de empatía en pleno duelo, sino como una humillación calculada.

El empeño de Diana por proteger a sus hijos

A pesar de la amargura reflejada en los escritos maternos, el trabajo de Ingrid Seward expone un matiz humano y reconciliador atribuido a la propia princesa Diana. En su libro, la biógrafa relata un encuentro privado mantenido con la princesa en el Palacio de Kensington, donde Lady Di le manifestó su deseo explícito de que el público supiera que, en los inicios de su historia, ella y Carlos se habían amado sinceramente.

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Imagen de archivo de Lady Di con los príncipes Guillermo y Harry (Grosby)

El motivo principal de la princesa era proteger la estabilidad emocional de sus hijos, los príncipes William y Harry, evitando que crecieran con la idea errónea de que nunca existió afecto entre sus padres. Como prueba de aquel sentimiento, Diana remitió a las cartas de amor que el monarca le envió durante su etapa juntos, correspondencia personal que, según confirma la biógrafa, se custodia actualmente en los archivos reales.