España

Kiko Rivera pone fin a cuatro décadas de conflicto y entrega a su hermano Fran las cabezas de toro de su padre: “Me has tocado el corazón”

El hijo mayor de Paquirri agradece públicamente y cierra décadas de conflicto tras la venta de Cantora

Fran Rivera y Kiko
Kiko Rivera se reconcilia con su hermano. (Instagram)
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El legado material de Fran Rivera ‘Paquirri’ ha vuelto a unir de forma inesperada a sus hijos. Según ha informado la revista Lecturas, Fran Rivera ha logrado recuperar las famosas cabezas de toro que pertenecieron a su difunto padre. Esto ha sido posible por la intervención directa de su hermano, Kiko Rivera, quien ha dado un paso al frente para entregarle estos objetos y poner punto final a un extenso periodo marcado por el distanciamiento y los reproches mutuos.

Este significativo acercamiento se produce en medio de un año de profundos giros personales para Kiko Rivera. Tras rehacer su vida junto a la bailarina Lola García, el DJ conseguía hace escaso tiempo lo que parecía inalcanzable: reconciliarse con su madre, Isabel Pantoja, tras casi seis años sin dirigirse la palabra. Con las asperezas limadas con la tonadillera, Kiko ha decidido extender esa voluntad de concordia hacia su hermano mayor.

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Ha sido el propio Fran Rivera quien ha confirmado públicamente la noticia a través de sus redes sociales, compartiendo una fotografía en la que ambos hermanos aparecen sonrientes mientras trasladan los recuerdos de su progenitor a bordo de una camioneta.

Las cabezas en medio de la venta de Cantora

Las cabezas de toro habían sido durante décadas uno de los puntos de mayor conflicto entre los Rivera y la Pantoja. Francisco Rivera intentó durante años recuperar estas piezas que la intérprete de Marinero de luces aseguraba no saber dónde se encontraban. Sin embargo, era de dominio público que los enseres permanecían en una estancia de Cantora, la mítica finca donde Paquirri pasó sus últimos días. La propiedad, ahogada por las deudas de la cantante, fue adquirida recientemente por un empresario libanés de origen francés por 1,2 millones de euros, dejando la finca despojada del rastro de la familia Pantoja.

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El extorero ha compartido un video en su perfil de Instagram en el que habla sobre la operación que Estados Unidos ha hecho en Venezuela

Ante la recuperación de este patrimonio emocional, Fran Rivera ha querido expresar su gratitud hacia Kiko Rivera con una conmovedora dedicatoria en su perfil de Instagram: “Gracias, Kiko. Después de años y de perder la ilusión de tener algo de papá, esto dice mucho y muy bueno de ti. Me has tocado el corazón y siempre lo voy a recordar. Estarán en un lugar especial. Papá hoy está más feliz. Con esta entrega, el diestro rinde homenaje a su padre, fallecido el 26 de septiembre de 1984 en Pozoblanco a causa de una cornada mortal, permitiendo además que sus propios hijos, Tana, Curro, Carmen y Nicolás, puedan conectar directamente con la memoria de su abuelo.

El distanciamiento definitivo con Isabel Pantoja

Mientras los hermanos Rivera logran sellar la paz, la relación entre Isabel Pantoja y su hija benjamina, Isa Pantoja, atraviesa su momento más crítico. Pese a que la artista envió un mensaje inicial con intención de propiciar un reencuentro tras su reconciliación con Kiko, la cita nunca llegó a producirse. Según reveló la periodista Marisa Martín Blázquez en el programa Fiesta, la tonadillera decidió frenar cualquier acercamiento debido a la sobreexposición mediática: “Siempre lo mismo, se va a contar nuestras intimidades en un programa. ¿Cómo quiere que así volvamos a vernos?”, recriminó la cantante.

La relación con Isabel Pantoja. ( Europa Press)
La relación con Isabel Pantoja. ( Europa Press)

Ante esta negativa, Isa Pantoja confesó públicamente que tuvo que buscar referentes maternales en la madre de su pareja, Asraf Beno, ante la ausencia de la suya. La respuesta de la tonadillera no se hizo esperar y reaccionó con enorme severidad ante las cámaras: “Si es su ejemplo a seguir, que haga de madre esa señora”. Asimismo, la artista lanzó un dardo dirigido a la relación que su hija mantiene con María del Monte tras verse semanas atrás: “Que siga con todas las que dicen que la quieren tanto, que le importan más que su familia”. De este modo, la entrega del legado de Paquirri deja un escenario de luces y sombras en la familia, donde la paz entre hermanos coexiste con brechas maternofiliales que parecen cada vez más difíciles de cerrar.

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