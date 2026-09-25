España

Urbagestión presenta al Ayuntamiento de Madrid una propuesta para que Maricarmen pueda volver a su casa con un alquiler “estable y asequible”

La empresa ha asegurado que el inmueble ubicado en Retiro no está a la venta y que se ha puesto a disposición de la EMVS para tramitar una solución

Maricarmen Abascal, de 87 años, momentos antes de que el fondo buitre que compró el piso la desahuciara en Madrid. (Fernando Sánchez / Europa Press)
Maricarmen Abascal, de 87 años, momentos antes de que el fondo buitre que compró el piso la desahuciara en Madrid. (Fernando Sánchez / Europa Press)
Guardar

La empresa Urbagestión asegura que le ha propuesto al Ayuntamiento de Madrid la opción de que Maricarmen pueda volver a su casa, ubicada en la calle del Alcalde Sainz de Baranda, 46, de la que fue desahuciada el miércoles después de que le exigieran multiplicar por más de cinco su alquiler, de 500 a 2.600 euros mensuales. La mujer, con una discapacidad del 50%, llevaba residiendo en esa misma vivienda desde 1956, cuando tenía 17 años. En un comunicado al que han tenido acceso diferentes medios de comunicación, han asegurado que la propuesta que han enviado a José Luis Martínez Almeida pasa por incorporar la vivienda de Abascal al programa Reviva con un alquiler “estable y asequible”.

“El objetivo es coordinar con el Ayuntamiento, y en su caso, con otras administraciones, una solución que permita a doña Maricarmen Abascal volver a la vivienda con una alternativa habitacional estable y asequible”, han explicado en un comunicado al que ha tenido acceso Libertad Digital. El programa Reviva es una iniciativa de la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid diseñada para “recuperar las viviendas vacías que miles de propietarios tienen en desuso y aumentar así la oferta destinada al alquiler”, como apuntan en su web. Según ha podido saber elDiario.es, ni la abogada de Maricarmen ni el Sindicato de Inquilinas tienen constancia de esta oferta.

PUBLICIDAD

De esta forma, la “sencilla pyme” formada por los hermanos Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes da marcha atrás tras rechazar las varias ofertas que recibieron para que Maricarmen mantuviera su vivienda, como la que propuso una escritora anónima, que se ofreció a pagar su alquiler, o la del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, cuya titular, Isabel Rodríguez, llamó “hasta diez veces” a la abogada de la empresa para tratar de comprar la vivienda o cubrir la diferencia de renta.

Noticia en ampliación

Temas Relacionados

DesahuciosEspaña-SociedadViviendaVivienda EspañaEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Kiko Rivera pone fin a cuatro décadas de conflicto y entrega a su hermano Fran las cabezas de toro de su padre: “Me has tocado el corazón”

El hijo mayor de Paquirri agradece públicamente y cierra décadas de conflicto tras la venta de Cantora

Kiko Rivera pone fin a cuatro décadas de conflicto y entrega a su hermano Fran las cabezas de toro de su padre: “Me has tocado el corazón”

Ada Colau quiere “evitar que gobierne el fascismo en España” y deja la puerta abierta a liderar la nueva alianza de la izquierda en las generales de 2027

En una entrevista a ‘Público’, la exalcaldesa de Barcelona ha reclamado un “frente realmente amplio” para las elecciones del año que viene

Ada Colau quiere “evitar que gobierne el fascismo en España” y deja la puerta abierta a liderar la nueva alianza de la izquierda en las generales de 2027

No a la expropiación del piso de Maricarmen, sí a negociar con Junts prohibir desahucios de fondos buitre e incentivos a caseros: cómo busca el Gobierno cerrar el decreto de Vivienda

Desde el Ministerio de Vivienda reconocen que están trabajando para que este próximo martes vaya al Consejo de Ministros el decreto de vivienda que aspiraba a aprobar en julio

No a la expropiación del piso de Maricarmen, sí a negociar con Junts prohibir desahucios de fondos buitre e incentivos a caseros: cómo busca el Gobierno cerrar el decreto de Vivienda

El papa León XIV arranca su visita a Francia con un alegato contra el “paraíso de las máquinas” y la eutanasia: “Existe una necesidad urgente de educación”

La primera parada del viaje ha tenido como escenario el Palacio del Elíseo, donde enfocó su discurso en los riesgos de la tecnología sin control moral

El papa León XIV arranca su visita a Francia con un alegato contra el “paraíso de las máquinas” y la eutanasia: “Existe una necesidad urgente de educación”

La oferta para trabajar en los conciertos de Shakira en Madrid: más de 100 euros brutos al día por un turno mínimo de 9 horas

La convocatoria ofrece 50 empleos para el control de accesos, la orientación del público y la vigilancia de distintas zonas del recinto

La oferta para trabajar en los conciertos de Shakira en Madrid: más de 100 euros brutos al día por un turno mínimo de 9 horas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ada Colau quiere “evitar que gobierne el fascismo en España” y deja la puerta abierta a liderar la nueva alianza de la izquierda en las generales de 2027

Ada Colau quiere “evitar que gobierne el fascismo en España” y deja la puerta abierta a liderar la nueva alianza de la izquierda en las generales de 2027

No a la expropiación del piso de Maricarmen, sí a negociar con Junts prohibir desahucios de fondos buitre e incentivos a caseros: cómo busca el Gobierno cerrar el decreto de Vivienda

Un “dron kamikaze ruso” impacta contra un vehículo en el que viajaban varios periodistas en Ucrania, entre ellos un español

Reino Unido ofrece datos del frente ucraniano a empresas para crear enjambres de drones: “Es un acceso único a información real del campo de batalla”

La normativa cambia el 1 de octubre: los motoristas podrán circular por el arcén derecho en atascos y deberán llevar guantes y calzado cerrado

ECONOMÍA

Las familias españolas gastan 340 euros más en el supermercado que hace año: la compra se encarece hasta los 6.600 euros anuales

Las familias españolas gastan 340 euros más en el supermercado que hace año: la compra se encarece hasta los 6.600 euros anuales

El gasto en pensiones crecerá casi el doble de lo que estima el Gobierno hasta 2050, según Fedea

La UE cambia las normas: las tiendas deberán mostrar una nueva etiqueta de garantía en los productos desde el 27 de septiembre

Este es el precio de la gasolina este 25 de septiembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Los españoles ahorran 111 € menos al mes que franceses, alemanes e italianos y tienen 33.495 € menos de patrimonio, pero confían más en la IA para gestionarlo

DEPORTES

Luces y sombras en Azerbaiyán: milagro de Carlos Sainz en la clasificación y batacazo absoluto de Fernando Alonso y Aston Martin

Luces y sombras en Azerbaiyán: milagro de Carlos Sainz en la clasificación y batacazo absoluto de Fernando Alonso y Aston Martin

La ‘guerra sucia’ por el trono del ajedrez mundial: audios filtrados, petrodólares y la fractura del voto en España

España cae con honores ante una República Checa implacable y se despide de la Billie Jean King Cup en los individuales

Un luchador de UFC carga contra Topuria por poner en entredicho la seguridad de los guantes de Gaethje: “Ilia es un mal perdedor”

El espíritu del 98 marca el camino de la Billie Jean King: España busca la final 18 años después ante la República Checa con el escudo de los dobles