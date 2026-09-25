Urbagestión presenta al Ayuntamiento de Madrid una propuesta para que Maricarmen pueda volver a su casa con un alquiler “estable y asequible”

Maricarmen Abascal, de 87 años, momentos antes de que el fondo buitre que compró el piso la desahuciara en Madrid. (Fernando Sánchez / Europa Press)

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La empresa Urbagestión asegura que le ha propuesto al Ayuntamiento de Madrid la opción de que Maricarmen pueda volver a su casa, ubicada en la calle del Alcalde Sainz de Baranda, 46, de la que fue desahuciada el miércoles después de que le exigieran multiplicar por más de cinco su alquiler, de 500 a 2.600 euros mensuales. La mujer, con una discapacidad del 50%, llevaba residiendo en esa misma vivienda desde 1956, cuando tenía 17 años. En un comunicado al que han tenido acceso diferentes medios de comunicación, han asegurado que la propuesta que han enviado a José Luis Martínez Almeida pasa por incorporar la vivienda de Abascal al programa Reviva con un alquiler “estable y asequible”.

“El objetivo es coordinar con el Ayuntamiento, y en su caso, con otras administraciones, una solución que permita a doña Maricarmen Abascal volver a la vivienda con una alternativa habitacional estable y asequible”, han explicado en un comunicado al que ha tenido acceso Libertad Digital. El programa Reviva es una iniciativa de la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid diseñada para “recuperar las viviendas vacías que miles de propietarios tienen en desuso y aumentar así la oferta destinada al alquiler”, como apuntan en su web. Según ha podido saber elDiario.es, ni la abogada de Maricarmen ni el Sindicato de Inquilinas tienen constancia de esta oferta.

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De esta forma, la “sencilla pyme” formada por los hermanos Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes da marcha atrás tras rechazar las varias ofertas que recibieron para que Maricarmen mantuviera su vivienda, como la que propuso una escritora anónima, que se ofreció a pagar su alquiler, o la del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, cuya titular, Isabel Rodríguez, llamó “hasta diez veces” a la abogada de la empresa para tratar de comprar la vivienda o cubrir la diferencia de renta.

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