Fran Rivera habría ‘alertado’ a Cayetano sobre Tamara Gorro tras enterarse de su romance: “Hace unos años yo tuve un tonteo con ella”

Francisco Y Cayetano Rivera, (EUROPA PRESS).

La inesperada relación entre Cayetano Rivera y Tamara Gorro ha irrumpido con fuerza en la actualidad social, acaparando titulares y generando todo tipo de noticias. Lo que comenzó como un rumor hace apenas unos días ha ido tomando forma con imágenes y testimonios que apuntan a una conexión cada vez más evidente entre ambos.

Tras muchos días de rumores, las primeras confirmaciones llegaban con unas fotografías en el aeropuerto de Madrid, donde la pareja fue captada a su regreso de un viaje a las Maldivas. Este destino, habitual entre quienes buscan discreción y exclusividad, habría sido su primera escapada internacional juntos. Desde entonces, han dejado de ocultarse, dejándose ver en la capital en varias ocasiones, aunque evitando profundizar en declaraciones públicas sobre su situación sentimental.

A pesar de ese hermetismo, ambos han transmitido que atraviesan un buen momento. Sin embargo, la relación no habría sido recibida con entusiasmo por todos los miembros del entorno del torero. En concreto, su hermano, Francisco Rivera, habría mostrado ciertas reservas, según se ha revelado en el programa El tiempo justo.

De acuerdo con lo que ha afirmado la periodista Leticia Requejo, Francisco decidió contactar con Cayetano tras conocer la noticia. “Hace unos días, mientras Cayetano Rivera disfrutaba de las paradisíacas playas de Maldivas acompañado por su pareja, Tamara Gorro, le suena su teléfono. Lo coge: ‘Hombre, hermano’. Francisco se pone en contacto con Cayetano y le dice: ‘Estoy viendo que está siendo noticia, ¿es cierto que estás con Tamara Gorro?’”, le habría preguntado. “A lo que Cayetano le dice que por supuesto, que es verdad y que incluso está muy feliz”, explicó Requejo.

Sin embargo, la charla daba un giro inesperado cuando Francisco decidió hacerle una advertencia. “Fran le dice que le parece genial que esté con Tamara, pero ‘ten cuidado porque yo a Tamara la conozco muy bien, porque hace unos cuantos años yo tuve un tonteo con Tamara Gorro’”, le habría dicho. Unas declaraciones que habrían caído como un jarro de agua fría sobre Cayetano: “Esta advertencia a Cayetano no le sienta nada bien, y tanto es así que la llamada termina en discusión entre Cayetano y Francisco Rivera”, compartió la periodista. Un episodio que, de ser verdad, tuvo lugar cuando ambos estaban solteros y sin compromisos, hace quince años, según la colaboradora de El tiempo justo.

Mismos gustos románticos

Esta no sería la primera vez que ambos comparten el mismo interés por una mujer. “Ya pasó con Blanca Romero. Primero estuvo con ella Francisco Rivera, se hicieron unas fotos en la estación del AVE de Sevilla y, mucho tiempo después, empezó con Cayetano y también le hizo la misma advertencia”, recordó Requejo. No obstante, “parece que Fran de Tamara no tiene muy buen recuerdo para que le haga esta advertencia de: ‘Cuidado, a ver dónde te estás metiendo…’”, pero lo que está claro es que el mayor de los hermanos no era consciente de que Cayetano se encontraba en ese momento de vacaciones con Tamara.

Más allá de las tensiones familiares, la nueva pareja continúa centrada en su relación. Personas cercanas aseguran que llevan aproximadamente tres meses conociéndose y que han compartido numerosos encuentros tanto en privado como en compañía de amigos. Por el momento, no habrían querido etiquetar su vínculo, optando por una dinámica más espontánea y sin presiones.