España

Fran Rivera habría ‘alertado’ a Cayetano sobre Tamara Gorro tras enterarse de su romance: “Hace unos años yo tuve un tonteo con ella”

Los toreros habrían entrado en una disputa tras una llamada del mayor de los hermanos mientras se encontraban en Maldivas

Guardar
Francisco Y Cayetano Rivera, (EUROPA
Francisco Y Cayetano Rivera, (EUROPA PRESS).

La inesperada relación entre Cayetano Rivera y Tamara Gorro ha irrumpido con fuerza en la actualidad social, acaparando titulares y generando todo tipo de noticias. Lo que comenzó como un rumor hace apenas unos días ha ido tomando forma con imágenes y testimonios que apuntan a una conexión cada vez más evidente entre ambos.

Tras muchos días de rumores, las primeras confirmaciones llegaban con unas fotografías en el aeropuerto de Madrid, donde la pareja fue captada a su regreso de un viaje a las Maldivas. Este destino, habitual entre quienes buscan discreción y exclusividad, habría sido su primera escapada internacional juntos. Desde entonces, han dejado de ocultarse, dejándose ver en la capital en varias ocasiones, aunque evitando profundizar en declaraciones públicas sobre su situación sentimental.

A pesar de ese hermetismo, ambos han transmitido que atraviesan un buen momento. Sin embargo, la relación no habría sido recibida con entusiasmo por todos los miembros del entorno del torero. En concreto, su hermano, Francisco Rivera, habría mostrado ciertas reservas, según se ha revelado en el programa El tiempo justo.

De acuerdo con lo que ha afirmado la periodista Leticia Requejo, Francisco decidió contactar con Cayetano tras conocer la noticia. “Hace unos días, mientras Cayetano Rivera disfrutaba de las paradisíacas playas de Maldivas acompañado por su pareja, Tamara Gorro, le suena su teléfono. Lo coge: ‘Hombre, hermano’. Francisco se pone en contacto con Cayetano y le dice: ‘Estoy viendo que está siendo noticia, ¿es cierto que estás con Tamara Gorro?’”, le habría preguntado. “A lo que Cayetano le dice que por supuesto, que es verdad y que incluso está muy feliz”, explicó Requejo.

Cayetano Rivera cumple 48 años: su nueva vida alejado de los ruedos y en Portugal, junto a su novia María Cerqueira.

Sin embargo, la charla daba un giro inesperado cuando Francisco decidió hacerle una advertencia. “Fran le dice que le parece genial que esté con Tamara, pero ‘ten cuidado porque yo a Tamara la conozco muy bien, porque hace unos cuantos años yo tuve un tonteo con Tamara Gorro’”, le habría dicho. Unas declaraciones que habrían caído como un jarro de agua fría sobre Cayetano: “Esta advertencia a Cayetano no le sienta nada bien, y tanto es así que la llamada termina en discusión entre Cayetano y Francisco Rivera”, compartió la periodista. Un episodio que, de ser verdad, tuvo lugar cuando ambos estaban solteros y sin compromisos, hace quince años, según la colaboradora de El tiempo justo.

Mismos gustos románticos

Esta no sería la primera vez que ambos comparten el mismo interés por una mujer. “Ya pasó con Blanca Romero. Primero estuvo con ella Francisco Rivera, se hicieron unas fotos en la estación del AVE de Sevilla y, mucho tiempo después, empezó con Cayetano y también le hizo la misma advertencia”, recordó Requejo. No obstante, “parece que Fran de Tamara no tiene muy buen recuerdo para que le haga esta advertencia de: ‘Cuidado, a ver dónde te estás metiendo…’”, pero lo que está claro es que el mayor de los hermanos no era consciente de que Cayetano se encontraba en ese momento de vacaciones con Tamara.

Más allá de las tensiones familiares, la nueva pareja continúa centrada en su relación. Personas cercanas aseguran que llevan aproximadamente tres meses conociéndose y que han compartido numerosos encuentros tanto en privado como en compañía de amigos. Por el momento, no habrían querido etiquetar su vínculo, optando por una dinámica más espontánea y sin presiones.

Temas Relacionados

Cayetano RiveraTamara GorroFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La isla Diego García de Reino Unido sobre la que Donald Trump pide “no perder el control”: el ‘alquiler’ de 99 años o su uso como enclave militar

Esta porción de territorio se caracteriza por la presencia de una base conjunta entre Estados Unidos y los británicos

La isla Diego García de

Cuál es el efecto del estrés en el cuerpo

El estrés crónico puede afectar a la salud tanto física como mental

Cuál es el efecto del

La Justicia deniega la nacionalidad española por origen sefardí a una ciudadana de Perú que presentó documentación referida a sus padres

La Audiencia Provincial de Madrid consideró insuficientes los certificados aportados, al estar emitidos fuera del país de residencia y referirse a familiares, y ratificó que no se acreditó ni el linaje sefardí ni un vínculo especial con España

La Justicia deniega la nacionalidad

La forma correcta de decir que no en tu trabajo sin dañar tus relaciones, según una psicóloga

Por compromiso o miedo a la incomodidad y a que la otra persona se moleste, muchos trabajadores encuentran dificultades a negarse a ciertas proposiciones

La forma correcta de decir

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Aquí está la lista de los precios más baratos de los combustibles y también los más inasequibles en distintas ciudades de España

Precio de la gasolina en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia deniega la nacionalidad

La Justicia deniega la nacionalidad española por origen sefardí a una ciudadana de Perú que presentó documentación referida a sus padres

Ayuso adjudicó a dedo a su amigo líder de ‘Los Pocholos’ seis contratos (75.366 euros) para que representara en teatros regionales algunas de sus obras

El coste de los reconocimientos médicos que tienen que pasar los trabajadores de las centrales nucleares sube un 33%: 160 euros por detectar exposiciones a radiaciones

El vecino de Alicante que quiere acabar con las ruidosas sopladoras y ha llevado a su Ayuntamiento ante la justicia: “Estas máquinas son una condena de por vida”

Rufián intenta seducir a un Podemos desencantado con las alianzas, pero sin propuestas concretas: “Yo les quiero en esto”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La subida de la vivienda frena el acceso a las hipotecas en Madrid y Barcelona y echa del mercado a compradores de rentas medias

José Luís López, rejillero: “Arreglo muebles de rejilla para Casa Real y Moncloa y gano 2.000 euros al mes”

Las donaciones de padres a hijos casados en gananciales para la compra de vivienda no se reparten con la pareja: la justicia las declara privativas

Un jubilado denuncia una penalización del 28% tras más de 48 años cotizados: “Me jubilé de manera forzosa por culpa de un ERE injusto”

DEPORTES

Así te hemos contado el

Así te hemos contado el empate entre el Atlético de Madrid y el Brujas en Champions

Un infatigable Brujas consigue rascar un empate ante el Atlético de Madrid y deja abierta la eliminatoria de Champions para la vuelta en el Metropolitano

Un incómodo Alcaraz consigue imponerse a Valentin Royer y se mete en cuartos de final del torneo de Doha

Un perro lobo, el protagonista de los Juegos Olímpicos de Invierno: se cuela en la recta de meta del esquí de fondo y sale en la fotofinish

La UEFA inicia una investigación por el caso Prestianni-Vinicius para esclarecer lo ocurrido en el partido de Champions entre el Benfica y el Real Madrid