Cómo hacer Miguelitos de La Roda caseros: la receta más fácil para imitar este clásico postre de carretera

Miguelitos de La Roda (Turismo Castilla-La Mancha)

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Crujiente por fuera, ligero y cremoso por dentro, el miguelito de La Roda es uno de los dulces más reconocibles de la repostería manchega. Su combinación de hojaldre, crema pastelera y azúcar glas convierte a este clásico postre de autovía en un bocado delicado y muy adictivo.

Gracias a su situación estratégica, en plena carretera Madrid-Alicante, y a la gran calidad de sus productos, la localidad albaceteña de La Roda recibe miles de viajeros cada día, y muchos de ellos paran en esta tierra con un objetivo en mente: comprar una caja de los clásicos miguelitos.

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Aunque es muy común traer estos dulces bocados como último souvenir del trayecto, lo cierto es que preparar miguelitos en casa y disfrutarlos cuando se nos antoje es más que posible. Conseguir un resultado idéntico al de las pastelerías de La Roda no es fácil, pero se puede hacer una versión más sencilla con hojaldre refrigerado, crema pastelera casera y azúcar glas.

Receta de miguelitos de La Roda

Los miguelitos son pequeñas piezas de hojaldre horneado, abiertas por la mitad y rellenas con crema pastelera. La técnica principal consiste en hornear el hojaldre a temperatura alta para que suba y quede crujiente, y rellenarlo cuando ya esté completamente frío.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora y 45 minutos. Tiempo activo: 30 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos. Tiempo de enfriado: 1 hora aproximadamente.



Ingredientes

1 lámina rectangular de hojaldre

500 ml de leche entera

5 yemas de huevo

75 g de azúcar blanco

40 g de maicena

2 cucharaditas de vainilla en pasta o extracto

Azúcar glas para decorar

Cómo hacer miguelitos de La Roda, paso a paso

Vierte la leche en un cazo. Añade la vainilla y calienta a fuego medio. En un bol, mezcla las yemas con el azúcar. Bate hasta que la mezcla quede más clara. Incorpora la maicena y remueve hasta obtener una mezcla uniforme y sin grumos. Cuando la leche esté caliente, retírala del fuego. Añádela poco a poco al bol de las yemas, sin dejar de remover. Vuelve a poner la mezcla en el cazo. Cocina a fuego medio y remueve con varillas hasta que espese. No dejes de remover para evitar que la crema se pegue al fondo o forme grumos. Retira la crema del fuego y pásala a un recipiente amplio. Cúbrela con film transparente en contacto directo con la superficie. Deja que la crema se enfríe. Después, guárdala en la nevera durante al menos 1 hora. Precalienta el horno a 200 ºC, con calor arriba y abajo. Extiende la lámina de hojaldre sobre una superficie lisa. Córtala en 16 cuadrados iguales. Coloca las porciones sobre una bandeja con papel de horno. Deja espacio entre ellas. Hornea el hojaldre sin pincharlo, ya que necesita conservar el vapor para subir. Hornea durante 15 minutos, hasta que las piezas estén doradas y crujientes. Retira el hojaldre del horno y déjalo enfriar sobre una rejilla. Bate ligeramente la crema pastelera fría para que recupere una textura lisa. Introduce la crema en una manga pastelera. Abre cada pieza de hojaldre por la mitad con un cuchillo de sierra. Corta con suavidad para no aplastar las capas del hojaldre. Rellena la base con crema pastelera y coloca la tapa encima. Espolvorea los miguelitos con abundante azúcar glas antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 16 miguelitos de tamaño pequeño o mediano.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada por unidad:

Calorías: 175 kcal.

Hidratos de carbono: 20 g.

Grasas: 9 g.

Proteínas: 4 g.

Azúcares: 8 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Los miguelitos rellenos deben guardarse en la nevera, dentro de un recipiente hermético.

Se conservan en buenas condiciones durante 2 días .

El hojaldre puede perder parte de su textura crujiente con el paso del tiempo.

La crema pastelera puede prepararse con 1 día de antelación .

Evita dejarlos a temperatura ambiente durante periodos prolongados.