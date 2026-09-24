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La Policía Nacional libera en Ceuta a 28 migrantes, tres de ellos menores, hacinados en dos inmuebles que pagaban con dinero y trabajo

Ha supuesto la detención de tres personas. Según informaron las autoridades, los inmuebles estaban situados en la Barriada del Príncipe y en Loma Colmenar

La Policía Nacional ha localizado en Ceuta a 28 migrantes en situación irregular que permanecían ocultos y hacinados en dos inmuebles de la Barriada del Príncipe y Loma Colmenar.
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Se acumulan los casos de personas que se están aprovechando de los migrantes que no tienen donde ir en Ceuta. La Policía Nacional ha localizado en Ceuta a 28 migrantes en situación irregular, entre ellos tres menores de edad, que permanecían ocultos y hacinados en dos inmuebles de la ciudad autónoma. La operación concluyó con la detención de tres personas, investigadas por su presunta vinculación con la gestión de esos espacios. Según informaron las autoridades, los inmuebles estaban situados en la Barriada del Príncipe y en Loma Colmenar.

Los agentes detectaron que las personas localizadas residían en condiciones precarias, sin garantías mínimas de salubridad y habitabilidad. Las reducidas dimensiones de los inmuebles contrastaban con el número de personas que había en su interior. La investigación permanece abierta bajo la coordinación de unidades policiales de la costa andaluza, los servicios centrales y la Fiscalía especializada en la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes.

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Las indagaciones permitieron ubicar las dos propiedades en áreas con una alta concentración de edificaciones de dimensiones reducidas, construcciones y ampliaciones levantadas con el paso del tiempo. De acuerdo con la Policía, esa sobreocupación dificulta la identificación de los inmuebles utilizados para ocultar temporalmente a personas.

Dos agentes de la Policía Nacional escoltan a un hombre sujetado por los brazos en una vía pública con automóviles
Agentes de la Policía Nacional trasladan a uno de los detenidos en Ceuta por explotar y hacinar a migrantes en inmuebles precarios. (Policía Nacional)

Inmuebles intervenidos por la Policía

El primero de los lugares intervenidos, el de la Barriada del Príncipe, era una vivienda de dos plantas que aún estaba en construcción. Allí, los agentes encontraron a varias personas distribuidas en dependencias que no reunían condiciones para ser utilizadas como vivienda. El edificio carecía de suministros básicos. No tenía agua corriente, electricidad, ventilación suficiente ni espacios destinados a preparar alimentos. Las personas dormían hacinadas en habitaciones y otras estancias del inmueble, sobre colchones colocados directamente en el suelo.

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El segundo espacio era un piso de dimensiones reducidas situado en Loma Colmenar. La Policía sostiene que ambos lugares estaban administrados por personas distintas, que se encargaban de facilitar el ingreso y la permanencia de los migrantes. Según los investigadores, los espacios empleados no siempre eran viviendas concebidas para alojar personas. También incluían dependencias anexas, construcciones sin terminar o inmuebles sin uso.

Migrantes que permanecen en los asentamientos de las playas del Trampolín y Benítez han intentado saltarse el cordón policial para dirigirse en masa al dispositivo de acogida del Puerto, donde solo caben 1.800 personas pese a que se estima que entre las dos playas hay más de 4.000.

Los detenidos habrían obtenido más de 10.000 euros

Las fuentes policiales indicaron que el dinero exigido variaban según la capacidad económica de los migrantes y las características del alojamiento. En algunos casos, la permanencia no se habría compensado solo con dinero. Algunas personas habrían realizado tareas de reforma, construcción, mejora o ampliación en los mismos inmuebles como forma de pago. Esta actividad habría generado beneficios superiores a 10.000 euros desde la llegada de los migrantes a la ciudad hasta la intervención policial.

Entre las 28 personas localizadas había tres menores de edad. Tras acreditar su situación, la Policía efectuó las comunicaciones previstas, activó los mecanismos de protección y contactó con organizaciones no gubernamentales que trabajan en la ciudad autónoma. Los menores fueron derivados a los recursos asistenciales habilitados en Ceuta y quedaron bajo la guarda y tutela de los organismos competentes, conforme a los procedimientos previstos para estos casos.

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