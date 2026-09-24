España

Receta de ‘Karpatka’, la tarta polaca que se sirve fría y que es perfecta para triunfar en el postre

El nombre de esta riquísima tarta viene de su similitud con las montañas nevadas de los Cárpatos, la cadena montañosa que recorre el centro de Europa

La receta de tarta polaca que recuerda a las montañas nevadas de los Cárpatos (Flickr)
La receta de tarta polaca que recuerda a las montañas nevadas de los Cárpatos (Flickr)
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La karpatka es la tarta por excelencia de la cocina polaca, un postre que se ha servido y disfrutado en casi todas las casas de Polonia. Este pastel se compone de dos partes; por un lado, las dos capas de masa choux, una ligerísima masa típica francesa, y por otro, un generoso relleno de esponjosa crema. Por encima, una capa de azúcar glas que le aporta su aspecto característico, aquel que recuerda a los Cárpatos nevados.

Su nombre proviene precisamente de este sistema montañoso que atraviesa Europa del Este, a propósito de la apariencia irregular, similar a los picos de una montaña, que presentan sus capas de masa choux. Esta misma versión también se prepara en otros de los países por los que se extiende la cordillera, entre ellos Ucrania, Hungría y Rumanía.

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La protagonista de esta tarta es la crema del relleno, que conocemos como crema muselina. Se trata de una derivación de la crema pastelera en la que esta se monta con mantequilla templada, lo que da como resultado una preparación de sabor suave y textura sedosa que conquista a cualquiera.

Receta de karpatka

La karpatka es una tarta formada por 2 discos de masa choux horneada y una capa abundante de crema muselina de vainilla. La técnica principal consiste en escaldar la harina y añadir los huevos de uno en uno antes de hornear.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 2 horas y 50 minutos.
    • Tiempo activo: 35 minutos.
    • Tiempo de cocción: 1 hora y 15 minutos.
    • Tiempo de enfriado y reposo: 1 hora.

Ingredientes

Para la masa choux:

  • 250 ml de leche
  • 100 g de mantequilla
  • 200 g de harina de trigo
  • 4 huevos medianos
  • 1 pizca de sal

Para la crema:

  • 750 ml de leche entera
  • 150 g de azúcar
  • 75 g de maicena
  • 3 huevos medianos
  • 1 cucharada de esencia de vainilla
  • 200 g de mantequilla blanda

Para decorar:

  • Azúcar glas, al gusto
  • Mantequilla o aceite para untar el molde
  • Papel de horno

Cómo hacer karpatka, paso a paso

  1. Prepara la crema. Pon en un cazo la leche, el azúcar, la maicena, los huevos y la vainilla.
  2. Mezcla con unas varillas hasta que no queden grumos.
  3. Calienta a fuego medio y remueve de forma constante hasta que la crema espese.
  4. Pasa la crema a un bol frío. Cubre la superficie con film en contacto o con una fina capa de mantequilla y deja enfriar la crema por completo.
  5. Prepara la masa choux. Calienta la leche con la mantequilla y la sal hasta que la mantequilla se funda.
  6. Cuando la mezcla hierva, retira el cazo del fuego y añade la harina de golpe.
  7. Remueve con fuerza hasta obtener una masa compacta.
  8. Devuelve la masa al fuego durante 1 o 2 minutos para secarla. Debe separarse de las paredes del cazo y formar una bola.
  9. Deja templar la masa durante unos minutos.
  10. Añade los huevos de uno en uno. No incorpores el siguiente hasta que el anterior esté completamente integrado.
  11. Divide la masa en 2 partes iguales.
  12. Extiende cada parte en un molde de 22 cm de diámetro forrado con papel de horno. No alises demasiado la superficie: los relieves darán a la tarta su aspecto característico.
  13. Hornea cada capa a 180 ºC durante unos 30 minutos, hasta que esté dorada.
  14. No abras el horno durante la primera parte de la cocción, porque la masa podría perder volumen.
  15. Deja enfriar por completo las 2 capas antes de montar la tarta.
  16. Bate la crema pastelera fría para suavizarla.
  17. Añade los 200 g de mantequilla blanda en 3 o 4 tandas. Bate hasta obtener una crema ligera y homogénea.
  18. Coloca una capa de masa choux en una fuente.
  19. Extiende encima toda la crema muselina.
  20. Cubre con la segunda capa de masa choux.
  21. Espolvorea la superficie con azúcar glas.
  22. Guarda la karpatka en la nevera durante, al menos, 1 hora antes de cortarla.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 10 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada por porción:

  • Calorías: 490-500 kcal.
  • Proteínas: 9 g.
  • Hidratos de carbono: 42 g.
  • Grasas: 30 g.
  • Azúcares: 20-25 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La karpatka se conserva en la nevera durante 2 o 3 días, siempre dentro de un recipiente hermético o cubierta con film. La masa choux se ablanda con el paso del tiempo por la humedad de la crema. Para disfrutar de una textura más agradable, conviene consumirla durante las primeras 24-48 horas. No se recomienda congelarla ya montada, porque la crema puede perder su textura al descongelarse.

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