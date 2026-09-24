España

El desahucio de Maricarmen eleva la presión del Gobierno para sacar adelante su decreto de vivienda

Las protestas tras el desalojo de esta vecina de 87 años en Madrid han reabierto el debate sobre la falta de protección para las personas vulnerables

Maricarmen Abascal, de 87 años, momentos antes de que el fondo buitre que compró el piso la desahuciara en Madrid. (Fernando Sánchez / Europa Press)
Maricarmen Abascal, de 87 años, momentos antes de que el fondo buitre que compró el piso la desahuciara en Madrid. (Fernando Sánchez / Europa Press)
Guardar

El caso de Maricarmen, la vecina de 87 años que ha sido desahuciada por la empresa Urbagestión Desarrollo e Inversiones de la casa donde vivió durante 70 años, ha vuelto a exponer la crisis de vivienda que atraviesa España tras doce años ininterrumpidos de subida de precios y donde los hogares cada vez destinan una mayor proporción de sus ingresos a acceder a una vivienda o conservarla. Unos precios que suben mucho más que los sueldos, porque ya no basta con tener empleo para poder acceder a un alquiler o a la compra de un piso. De hecho, según datos del Banco de España, comprar una vivienda media en España exige destinar más de siete años de salario completo, si bien en lugares como Madrid y Baleares el esfuerzo es mucho mayor: reunir solo la entrada requiere casi cuatro años de sueldo y pagarla al completo supone unos 15 años de ingresos.

Las muestras de solidaridad y apoyo a Maricarmen se extendieron este miércoles por distintos puntos de España. Unas 10.000 personas se manifestaron en Madrid frente al polémico inmueble que el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso compró en abril por seis millones de euros en Chamberí, uno de los barrios más exclusivos de la capital, y que ahora está a la venta. Allí los manifestantes coreaban “el ático de Ayuso para Maricarmen” mientras agitaban llaves en alto para reclamar vivienda digna: “¡Maricarmen somos todos!” o “Ayuso dimisión” fueron algunas de las consignas que se escucharon en una protesta que fue convocada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid a través de redes sociales. Aunque también hubo numerosas críticas al Ejecutivo central, al que tacharon de “hipócrita” y “rentista”. “¿Dónde está el Gobierno progresista?“, se preguntaban muchos manifestantes.

PUBLICIDAD

Cientos de personas durante una concentración en apoyo a Maricarmen en Barcelona. (Lorena Sopêna / Europa Press)
Cientos de personas durante una concentración en apoyo a Maricarmen en Barcelona. (Lorena Sopêna / Europa Press)

En Barcelona y Oviedo también hubo concentraciones. En la ciudad condal, centenares de personas corearon “Maricarmen no estás sola” para protestar contra su desahucio o “fuera del barrio especuladores” y es que, según recordó a la prensa la portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, el caso de esta vecina madrileña se suma al de dos mujeres vulnerables desahuciadas en los últimos días en Cataluña. De hecho, el sindicato ha advertido que si el Ejecutivo central no aprueba la próxima semana el real decreto ley sobre vivienda con medidas antidesahucios “llamarán a la huelga general”.

En Oviedo, unas 200 personas se concentraron en señal de solidaridad con Maricarmen frente a la Delegación del Gobierno en Asturias y al grito de “no toleramos un desahucio más” y “rentistas culpables, Gobierno responsable”.

PUBLICIDAD

Decenas de personas en Madrid frente al ático de Chamberí tras el desahucio de Maricarmen. (Alejandro Martínez Vélez / Europa Press)
Decenas de personas en Madrid frente al ático de Chamberí tras el desahucio de Maricarmen. (Alejandro Martínez Vélez / Europa Press)

Las leyes actuales “han permitido el desahucio” de Maricarmen

Desde los colectivos que defienden el derecho a la vivienda recuerdan que el desalojo de Maricarmen se ha producido porque “las leyes actuales lo permiten”, pese a que se trata de una persona vulnerable, con un 50% de discapacidad por problemas de movilidad y sin alternativa habitacional.

Recuerdan que la protección extraordinaria contra los desahucios, vigente desde la pandemia mediante sucesivas prórrogas, dejó de aplicarse en febrero de 2026. El Congreso rechazó entonces renovarla, con los votos en contra del Partido Popular, Junts y Vox, por que desde ese momento, las familias y personas vulnerables sin alternativa habitacional pueden ser desalojadas.

A sus 87 años, Maricarmen ha sido desahuciada de la casa en la que vivió durante 71 años en el barrio madrileño de Retiro. A pesar de las movilizaciones vecinales y una petición de la ONU, la comisión judicial ejecutó el desalojo.

Presión sobre el Gobierno para aprobar el decreto de vivienda

El Gobierno presentó en julio un nuevo decreto de vivienda que obligaba, entre otras medidas, a suspender esos desahucios de personas vulnerables, pero la propuesta no salió adelante: Junts y Podemos plantearon objeciones por motivos distintos y a ello se sumó la crisis de Ceuta, que llevó al Ejecutivo a posponer la aprobación, prevista inicialmente para este mes de septiembre. Los colectivos sociales sostienen que, de haber entrado en vigor esa norma, el desahucio de Maricarmen no se habría ejecutado.

Este desalojo y las movilizaciones que se han producido han reabierto la presión sobre el Ejecutivo, además de que Sumar, socio del Gobierno, también ha reclamado que el decreto ley sobre vivienda se apruebe en el Consejo de Ministros del próximo martes. La norma, sin embargo, deberá ser convalidada por el Congreso, donde necesitará el respaldo de los grupos parlamentarios.

Maricarmen minutos antes de ser desahuciada. (Fernando Sánchez / Europa Press)
Maricarmen minutos antes de ser desahuciada. (Fernando Sánchez / Europa Press)

El plan de ayudas que prepara el Gobierno contempla mantener suspendido el desahucio de las personas vulnerables que, tras cuatro meses, todavía no dispongan de una alternativa habitacional. La medida no eliminaría el procedimiento de forma indefinida: lo aplazaría hasta que la administración competente ofreciera una solución. Durante ese tiempo, los costes derivados de la suspensión correrían a cargo de la administración, no del propietario.

Temas Relacionados

DesahuciosViviendaVivienda EspañaEspeculación inmobiliariaMadridComunidad de MadridEspaña-SociedadEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Encontró un aire acondicionado en la basura y lo conectó a tuberías bajo tierra: una alternativa casera para refrigerar su casa

El sistema se basa en un principio de la climatización geotérmica: a cierta profundidad, el suelo registra temperaturas más estables que el aire exterior, sobre todo durante las estaciones más calurosas

Encontró un aire acondicionado en la basura y lo conectó a tuberías bajo tierra: una alternativa casera para refrigerar su casa

Las águilas imperiales ibéricas de Andalucía ayudan a detectar el virus del Nilo: su seguimiento con GPS permite prevenir brotes en la población

La Junta ha destacado que esta especie endémica en peligro de extinción se ha convertido en “centinela” para rastrear la enfermedad

Las águilas imperiales ibéricas de Andalucía ayudan a detectar el virus del Nilo: su seguimiento con GPS permite prevenir brotes en la población

Receta de ‘Karpatka’, la tarta polaca que se sirve fría y que es perfecta para triunfar en el postre

El nombre de esta riquísima tarta viene de su similitud con las montañas nevadas de los Cárpatos, la cadena montañosa que recorre el centro de Europa

Receta de ‘Karpatka’, la tarta polaca que se sirve fría y que es perfecta para triunfar en el postre

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Como cada jueves, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Venimos a cumplir un mandamiento judicial, te apoyamos”: dentro del desahucio de Maricarmen y la pregunta con la que dejó sin palabras a la policía

“Venimos a cumplir un mandamiento judicial, te apoyamos”: dentro del desahucio de Maricarmen y la pregunta con la que dejó sin palabras a la policía

La carrera contrarreloj de Zapatero para explicar el origen de sus joyas: escribió a Arabia Saudí en junio y volvió a hacerlo en agosto, pero la confirmación nunca llegó

Cómo puede afectar a España la victoria del PAM en las elecciones marroquíes: su postura sobre Ceuta y Melilla o su apuesta por el Mundial 2030

El PAM gana las elecciones de Marruecos y el desinterés de la población se dispara con una caída de la participación al 38%

El desahucio de Maricarmen obliga al PSOE a asumir el riesgo de otra derrota parlamentaria con el decreto de vivienda y el escudo anticrisis: “Es una manta que no puede tapar a todos”

ECONOMÍA

Los nuevos diseños de billetes no entrarán en vigor hasta 2030: casi 10 millones de personas ya votaron su preferido

Los nuevos diseños de billetes no entrarán en vigor hasta 2030: casi 10 millones de personas ya votaron su preferido

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

España necesita vivienda pública, pero pocos quieren construirla: 129 licitaciones quedan desiertas en 2026 y 128 M€ sin adjudicar

Cataluña vuelve a perder empresas y casi la mitad se van a Madrid: salen 271 y solo llegan 178 en el segundo trimestre

Los ahorradores se lanzan a por las letras del Tesoro tras aumentar su rentabilidad: ya acumulan 22.081 millones en ellas

DEPORTES

Cristiano Ronaldo, el ‘hombre récord’ insaciable que tiene claro su objetivo: “Llegar al gol 1000 y ganar la Nations League”

Cristiano Ronaldo, el ‘hombre récord’ insaciable que tiene claro su objetivo: “Llegar al gol 1000 y ganar la Nations League”

Gaethje lanza otro derechazo contra Ilia Topuria: “Nunca volverá a ser campeón del peso ligero”

Toni Nadal, tío de Rafa, sobre Zverev: “Le dije que no le hiciera un feo a su padre, que era su entrenador y que no cambiara”

Ya se conoce el expediente disciplinario del partido entre el Atlético y el Real Madrid: varios sancionados y un partido para Huijsen por la expulsión

La cara B del Gran Premio de España de F1 en Madrid: cuatro adelantamientos en pista, sin sombra y picos de 109,1 decibelios