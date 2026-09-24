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Descubren dos nuevas especies de animales en Australia: una había estado oculta a plena vista y otra vive solo en una zona en peligro de extinción

Estos insectos pueden llegar incluso a superar los 60 centímetros de longitud

Descubren en Australia una nueva especie de insecto palo: Anchiale mabiensis. (Angus J. Emmott/Universidad de Sídney)
Descubren en Australia una nueva especie de insecto palo: Anchiale mabiensis. (Angus J. Emmott/Universidad de Sídney)
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Creemos conocer por completo la vida del planeta en el que vivimos. Sin embargo, ocultos en bosques, en las profundidades del océano o incluso en archivos museísticos se esconden todavía animales que son desconocidos para la ciencia.

Recientemente, científicos australianos de la Universidad de Sídney han descubierto dos nuevas especies de insectos palo que contribuyen a aumentar el conocimiento sobre este extraño animal, que puede llegar incluso a medir más de 60 centímetros.

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La revisión dentro del género Anchiale, publicada en la revista Austral Entomology esta semana, se ha realizado a través de más de 1.000 observaciones de insectos palo en iNaturalist y el Atlas de la Vida en Australia, así como mediante décadas de estudio científico. De esta manera, lo que antes eran dos especies han pasado a ser cinco, gracias a que, además de los dos nuevos taxones descritos, también una especie ha recuperado su condición independiente después de haber sido tratada durante un tiempo como sinónimo de otra.

Una especie oculta a plena vista

Durante décadas, la especie Anchiale robusta, cuyos primeros registros se remontan a al menos el año 1976, ha sido identificada de forma errónea. Ahora, un nuevo análisis genético y una inspección minuciosa de sus características físicas ha permitido concluir que merece su propia rama en el árbol evolutivo.

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Vista dorsal de Anchiale mabiensis. (AJE/Universidad de Sídney)
Vista dorsal de Anchiale mabiensis. (AJE/Universidad de Sídney)

“Incluso entre algunos de los insectos australianos más fotografiados y de los que más se habla, seguimos encontrando especies que han escapado al reconocimiento científico”, ha señalado el doctor Braxton Jones, autor principal del estudio e investigador del Centro de Investigación de Insectos Aola Richards de la Universidad de Sidney.

Así, incluso lo que pensamos saber del mundo, mirando mucho más de cerca, puede acabar por convertirse en un descubrimiento nuevo.

Un insecto palo escondido en una selva en peligro de extinción

La otra especie de insecto palo descrita por el grupo de investigadores es Anchiale mabiensis, que ha permanecido oculta en la selva tropical de Mabi, en Queensland, de donde parece que es endémica.

El principal problema es que este enclave enfrenta una grave amenaza, por lo que se encuentra en peligro crítico de extinción. La deforestación para agricultura y ganadería ha provocado una sería fragmentación, por lo que actualmente solo quedan algunas zonas que están separadas por carreteras, cultivos y áreas urbanizadas.

Investigadores de SUNY Geneseo y sus colaboradores descubren tres nuevas especies de snailfishes, entre ellas el bumpy snailfish (MBARI/Doc Ricketts)

El descubrimiento de una nueva especie en un enclave al borde de su desaparición pone sobre la mesa el grave problema que tenemos con las extinciones oscuras: algunos taxones pasarán a formar parte del pasado incluso antes de que la ciencia los descubra y describa, perdiéndose para siempre una parte importante de nuestra historia natural.

“Estos hallazgos demuestran la importancia de proteger los ecosistemas amenazados y documentar la extraordinaria biodiversidad de Australia antes de que perdamos especies sin siquiera haberlas descubierto”, señala Jones. El ser humano, con su expansión hacia todos los rincones de la Tierra —incluso a aquellos a los que no llega físicamente, lo hacen los efectos de su actividad—, está erosionando las pocas áreas salvajes que aún perviven en el planeta, amenazando con hacer desaparecer a animales y plantas que todavía ni siquiera imaginamos.

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