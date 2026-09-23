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Cuál es la fruta que cuida los músculos, protege el sistema nervioso y es una fuente de vitamina C

Este alimento es típico de los meses fríos y está repleto de nutrientes fundamentales para la salud

Cajas de fruta (Magnific)
Cajas de fruta (Magnific)
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Su sabor dulce y su textura cremosa hacen que sea uno de los alimentos más característicos de los meses fríos, pero más allá de sus cualidades gastronómicas, esta fruta también destaca por su composición nutricional y por aportar cantidades relevantes de algunos nutrientes esenciales para el organismo. Entre ellos se encuentran el potasio y la vitamina C, dos compuestos relacionados con funciones importantes para la salud.

Hablamos de la chirimoya, el fruto del chirimoyo, una especie de origen tropical que se ha adaptado a diferentes zonas de cultivo. Su pulpa blanca y suave es la parte que se consume, aunque contiene numerosas semillas que deben retirarse. Su temporada de maduración se concentra en invierno, precisamente cuando ofrece sus mejores características de sabor y textura. Desde el punto de vista nutricional, además de su contenido en potasio y vitamina C, destaca por una elevada presencia de hidratos de carbono, principalmente azúcares naturales.

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Uno de los principales nutrientes de la chirimoya es el potasio, un mineral que participa en diferentes funciones esenciales del organismo. Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), una ración de esta fruta cubre aproximadamente el 13% de las ingestas recomendadas de potasio para la población de referencia. Este nutriente interviene en el funcionamiento normal de los músculos, por lo que incluir alimentos que lo aportan dentro de una dieta equilibrada contribuye a mantener una función muscular adecuada.

El potasio también desempeña un papel importante en el sistema nervioso, puesto que participa en la transmisión de los impulsos nerviosos, necesarios para que las células nerviosas puedan comunicarse correctamente. Por ello, consumir chirimoya puede contribuir, dentro de una alimentación variada, a cubrir las necesidades de potasio del organismo y mantener una función normal del sistema nervioso.

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Chirimoyas (Shutterstock)
Chirimoyas (Shutterstock)

Protege las células frente al daño oxidativo

La chirimoya es también una fuente destacada de vitamina C. Según la FEN, una ración aporta alrededor del 36% de las ingestas recomendadas de esta vitamina. Una de las funciones reconocidas de la vitamina C es contribuir a la protección de las células frente al daño oxidativo. Este proceso está relacionado con la acción de los radicales libres, moléculas que se generan de forma natural en el organismo y cuya producción también puede aumentar por determinados factores ambientales y de estilo de vida.

Además de su función antioxidante, la vitamina C participa en diferentes procesos fisiológicos. Por este motivo, la chirimoya puede ser una alternativa interesante para aumentar la presencia de esta vitamina en la alimentación, especialmente cuando se consume junto con otras frutas y verduras. La cantidad concreta de vitamina C que aporta una pieza dependerá de su tamaño y de la cantidad de pulpa consumida, aunque la FEN establece que aproximadamente 60 gramos de cada 100 gramos de chirimoya corresponden a la parte comestible.

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Una fruta rica en hidratos de carbono

Una de las particularidades nutricionales de la chirimoya es que contiene más hidratos de carbono que muchas otras frutas. Estos representan alrededor del 20% de su peso, y una parte importante corresponde a azúcares simples, principalmente fructosa, glucosa y sacarosa.

Esto hace que la chirimoya tenga un valor calórico relativamente elevado en comparación con otras frutas. No significa que deba evitarse, sino que conviene tener en cuenta su composición y consumirla dentro de una alimentación equilibrada y en cantidades adecuadas a las necesidades individuales.

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