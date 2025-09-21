Sánchez presume que España fue la primera en reconocer al Estado palestino y celebra que otros países le siguiesen: “Reino Unido, Canadá y Australia no serán los últimos”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), saluda al presidente del Estado de Palestina, Mahmud Abás (i), en el Palacio de La Moncloa (Alejandro Martínez Vélez - Europa Press)

Pedro Sánchez ha celebrado este domingo un hito histórico en su política exterior al recordar que fue uno de los primeros países en reconocer oficialmente al Estado palestino, subrayando así su liderazgo en la promoción de la solución de dos Estados en el conflicto israelí-palestino. El presidente del Gobierno destacó en un mensaje publicado en X que “fuimos los primeros. Reino Unido, Canadá y Australia no serán los últimos”, y abogó por luchar “juntos” para que israelíes y palestinos puedan convivir en paz.

El reconocimiento español se produjo el 28 de mayo de 2024, junto a Irlanda y Noruega, marcando un referente europeo en la diplomacia hacia Palestina. Pocas semanas después, se sumaron Eslovenia y Armenia, mientras que Suecia lo había hecho previamente en 2014. Este paso se ha consolidado como un símbolo de apoyo a la coexistencia pacífica y al fortalecimiento de la Autoridad Palestina.

El giro histórico de Reino Unido, Canadá y Australia

La relevancia de la noticia se amplía con la reciente decisión de Reino Unido, Canadá y Australia de reconocer también el Estado palestino, lo que supone un cambio significativo en la política exterior de tres países tradicionalmente aliados de Israel.

En el caso del Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer aseguró que la medida busca revivir la esperanza de una solución de dos Estados, sin implicar un respaldo a Hamás. Además, el reconocimiento británico está condicionado a reformas democráticas en la Autoridad Palestina, incluyendo la exclusión de Hamas del gobierno y la celebración de elecciones previstas para 2026. La formalización se llevará a cabo con la recepción del embajador palestino Husam Zomlot en Londres.

Pedro Sánchez oficializa el reconocimiento de Palestina "por la paz" y tendiendo la mano al "pueblo amigo de Israel".

En Canadá, el primer ministro Mark Carney explicó que la decisión busca apoyar la coexistencia pacífica y limitar la influencia de Hamás, resaltando el compromiso de la Autoridad Palestina con reformas democráticas y elecciones en 2026.

Por su parte, Australia anunció su reconocimiento a través del primer ministro Anthony Albanese, condicionando su decisión al reconocimiento previo de Israel por parte de Palestina, la implementación de reformas democráticas y la exclusión de Hamas del gobierno palestino. La medida ha generado críticas de grupos judíos en Australia y de líderes internacionales que alertan sobre posibles impactos en los esfuerzos de paz.

El paso de Reino Unido, Canadá y Australia adquiere especial importancia porque hasta ahora ninguna de las principales economías del G7 había reconocido a Palestina, pese a que más de 145 países ya lo habían hecho previamente. Portugal se sumará en las próximas horas, mientras que Francia y otros cinco países europeos podrían anunciar su reconocimiento en breve, consolidando un cambio notable en el equilibrio diplomático internacional.

España en la ONU y la Conferencia Internacional

Pedro Sánchez, que se encuentra en Nueva York con motivo de la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, participará en la Conferencia Internacional en favor de los dos Estados, organizada por Francia y Arabia Saudí. El presidente español intervendrá en el acto y co-liderará un grupo de trabajo junto al rey Abdalá de Jordania, en lo que el Gobierno considera un foro clave para presionar a Israel y avanzar en la implementación de la solución de dos Estados.

La decisión ha generado reacciones inmediatas: Israel la ha criticado por considerar que podría poner en riesgo su seguridad, mientras que los líderes palestinos la han recibido como un paso positivo hacia la justicia y la paz.