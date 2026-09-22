Sánchez pide explicaciones a Marruecos tras afirmar que “su control de fronteras falló” en la entrada masiva a Ceuta

Pedro Sánchez en su entrevista para la CNN (X - @amanpour)

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Pedro Sánchez ha reconocido que Marruecos falló en el control de fronteras durante la entrada masiva en Ceuta a finales de julio y ha reclamado explicaciones al país vecino, aunque mantiene que la cooperación bilateral es buena. El presidente ha formulado esa posición en Nueva York, tras asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas.

Durante la entrevista con Christiane Amanpour en CNN, Pedro Sánchez ha situado la entrada masiva en Ceuta en los días 30 y 31 de julio y ha declarado: “Estamos investigando lo que ocurrió esos días, pero también hemos pedido respuestas a Marruecos porque está claro que su control de fronteras falló”.

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El presidente ha añadido que espera “acciones y respuestas” de Rabat y también ha defendido que España y Marruecos mantienen una relación bilateral “muy positiva”, desarrollada durante los últimos 48 años.

Sánchez reclama solidaridad europea por Ceuta

Sánchez ha aprovechado la entrevista para denunciar la falta de apoyo de algunos gobiernos comunitarios durante la crisis. Ha sostenido que España, al contar con dos ciudades autónomas en África, puede exigir respaldo a la Unión Europea, pero ha lamentado que “sufrimos la falta de solidaridad de muchos de estos gobiernos durante la crisis”.

Como contraste, ha sostenido que España sí mostró solidaridad con Italia durante la crisis migratoria de Lampedusa y con Dinamarca ante las discusiones sobre la integridad territorial de Groenlandia. Por ello, ha reclamado «esa misma solidaridad en lo que respecta a Ceuta».

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Decenas de personas intentando cruzar la frontera, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). (Marcos Moreno - Europa Press)

Christiane Amanpour le ha preguntado por qué se produjo la entrada y qué hizo mal el Ejecutivo español ante una situación que la periodista ha definido como un desastre. El presidente ha negado que existieran pruebas claras que anticiparan un episodio de esas características.

La entrevistadora le ha reprochado la existencia de documentos que advertían sobre la posibilidad de una situación similar a la registrada el 30 de julio, aunque Sánchez ha vuelto a rechazar esa versión y ha sostenido que no había “evidencias claras de que algo así pudiera pasar”.

En cuanto a la situación en la ciudad autónoma, Sánchez ha asegurado que España «está recuperando la normalidad en Ceuta», aunque persisten migrantes sin identificar en las calles y continúan algunos altercados. El presidente ha añadido que el Gobierno trabaja en un «marco jurídico» para quienes puedan tener derecho a protección internacional.

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Sánchez defiende su reelección ante las acusaciones de corrupción

Amanpour también ha preguntado a Sánchez por las investigaciones y los casos de corrupción que afectan a personas de su entorno, incluida su esposa, y por su intención de optar a un nuevo mandato pese al desgaste político que esos asuntos han generado.

El presidente ha sostenido que su Gobierno ha actuado “con mucha firmeza” y “con mucha claridad” cuando se han producido casos de corrupción. A la vez, ha asegurado que otras acusaciones responden a “maniobras de la oposición” para forzar su salida de la política.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, confirmó que el presidente del Gobierno no asistirá a la cena de líderes en Naciones Unidas. Saiz explicó que la invitación llegó con escasa antelación, cuando el viaje ya estaba completamente organizado.

Sánchez ha afirmado que entiende el contexto que atraviesan España y Europa y ha defendido que su responsabilidad como líder de un Gobierno progresista pasa por buscar la reelección. Según ha explicado, pretende culminar las transformaciones impulsadas por su Ejecutivo durante los últimos ocho años.

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