España

Sánchez pide explicaciones a Marruecos tras afirmar que “su control de fronteras falló” en la entrada masiva a Ceuta

El presidente español ha asegurado en su entrevista con la CNN que la cooperación bilateral se mantiene en buenos términos

Pedro Sánchez en su entrevista para la CNN (CNN)
Pedro Sánchez en su entrevista para la CNN (X - @amanpour)
Guardar

Pedro Sánchez ha reconocido que Marruecos falló en el control de fronteras durante la entrada masiva en Ceuta a finales de julio y ha reclamado explicaciones al país vecino, aunque mantiene que la cooperación bilateral es buena. El presidente ha formulado esa posición en Nueva York, tras asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas.

Durante la entrevista con Christiane Amanpour en CNN, Pedro Sánchez ha situado la entrada masiva en Ceuta en los días 30 y 31 de julio y ha declarado: “Estamos investigando lo que ocurrió esos días, pero también hemos pedido respuestas a Marruecos porque está claro que su control de fronteras falló”.

PUBLICIDAD

El presidente ha añadido que espera “acciones y respuestas” de Rabat y también ha defendido que España y Marruecos mantienen una relación bilateral “muy positiva”, desarrollada durante los últimos 48 años.

Sánchez reclama solidaridad europea por Ceuta

Sánchez ha aprovechado la entrevista para denunciar la falta de apoyo de algunos gobiernos comunitarios durante la crisis. Ha sostenido que España, al contar con dos ciudades autónomas en África, puede exigir respaldo a la Unión Europea, pero ha lamentado que “sufrimos la falta de solidaridad de muchos de estos gobiernos durante la crisis”.

Como contraste, ha sostenido que España sí mostró solidaridad con Italia durante la crisis migratoria de Lampedusa y con Dinamarca ante las discusiones sobre la integridad territorial de Groenlandia. Por ello, ha reclamado «esa misma solidaridad en lo que respecta a Ceuta».

PUBLICIDAD

Decenas de personas intentando cruzar la frontera, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). (Marcos Moreno - Europa Press)
Decenas de personas intentando cruzar la frontera, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). (Marcos Moreno - Europa Press)

Christiane Amanpour le ha preguntado por qué se produjo la entrada y qué hizo mal el Ejecutivo español ante una situación que la periodista ha definido como un desastre. El presidente ha negado que existieran pruebas claras que anticiparan un episodio de esas características.

La entrevistadora le ha reprochado la existencia de documentos que advertían sobre la posibilidad de una situación similar a la registrada el 30 de julio, aunque Sánchez ha vuelto a rechazar esa versión y ha sostenido que no había “evidencias claras de que algo así pudiera pasar”.

En cuanto a la situación en la ciudad autónoma, Sánchez ha asegurado que España «está recuperando la normalidad en Ceuta», aunque persisten migrantes sin identificar en las calles y continúan algunos altercados. El presidente ha añadido que el Gobierno trabaja en un «marco jurídico» para quienes puedan tener derecho a protección internacional.

Sánchez defiende su reelección ante las acusaciones de corrupción

Amanpour también ha preguntado a Sánchez por las investigaciones y los casos de corrupción que afectan a personas de su entorno, incluida su esposa, y por su intención de optar a un nuevo mandato pese al desgaste político que esos asuntos han generado.

El presidente ha sostenido que su Gobierno ha actuado “con mucha firmeza” y “con mucha claridad” cuando se han producido casos de corrupción. A la vez, ha asegurado que otras acusaciones responden a “maniobras de la oposición” para forzar su salida de la política.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, confirmó que el presidente del Gobierno no asistirá a la cena de líderes en Naciones Unidas. Saiz explicó que la invitación llegó con escasa antelación, cuando el viaje ya estaba completamente organizado.

Sánchez ha afirmado que entiende el contexto que atraviesan España y Europa y ha defendido que su responsabilidad como líder de un Gobierno progresista pasa por buscar la reelección. Según ha explicado, pretende culminar las transformaciones impulsadas por su Ejecutivo durante los últimos ocho años.

Temas Relacionados

Pedro SánchezCeutaPolítica EspañaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detenido en Alemania Simon Verhoeven, uno de los “gestores ejecutivos” del caso Plus Ultra

El empresario está acusado de ser uno de los responsables de “una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales”

Detenido en Alemania Simon Verhoeven, uno de los “gestores ejecutivos” del caso Plus Ultra

Los deportistas profesionales podrán sumar a su jubilación los años trabajados antes de 2003: el Gobierno corrige un vacío legal que recortó sus pensiones

La medida, aprobada este martes en Consejo de Ministros, permitirá revisar pensiones ya reconocidas y beneficiará a quienes trabajaron en España bajo contrato profesional, salvo los futbolistas

Los deportistas profesionales podrán sumar a su jubilación los años trabajados antes de 2003: el Gobierno corrige un vacío legal que recortó sus pensiones

Centenares de personas pasarán la noche frente a la casa de Maricarmen, a quien quieren desahuciar a los 87 años: “Llevo siete años con una daga en la nuca”

El Sindicato de Inquilinas organiza una acampada nocturna en la calle Sainz de Baranda antes del cuarto intento de desalojo

Centenares de personas pasarán la noche frente a la casa de Maricarmen, a quien quieren desahuciar a los 87 años: “Llevo siete años con una daga en la nuca”

La aldea china donde los niños dejaron de escalar una montaña de 300 metros para ir al colegio gracias a dos ascensores

De escalar paredes verticales con cuerdas a viajar en elevadores panorámicos de cristal por una impresionante obra de ingeniería en las montañas de Yunnan

La aldea china donde los niños dejaron de escalar una montaña de 300 metros para ir al colegio gracias a dos ascensores

Un experto en la realeza noruega explica la presencia de Marius Borg en el funeral de Harald V: “Apostaría a que fue el último deseo del rey”

Johan T. Lindwall atribuye al monarca la asistencia del hijo de Mette-Marit, a pesar de su condena por 34 delitos

Un experto en la realeza noruega explica la presencia de Marius Borg en el funeral de Harald V: “Apostaría a que fue el último deseo del rey”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detenido en Alemania Simon Verhoeven, uno de los “gestores ejecutivos” del caso Plus Ultra

Detenido en Alemania Simon Verhoeven, uno de los “gestores ejecutivos” del caso Plus Ultra

Susana Capdevilla, abogada: “El abandono de hogar no es delito, el de familia sí”

Interior inicia los trámites para ampliar el espigón de El Tarajal y reforzar la frontera marítima con Marruecos

La Fiscalía archiva la denuncia contra Pilar Rahola y descarta un delito de odio en su defensa de Israel

Máximo Sant, experto en automovilismo: “¿Los compradores de coches somos tontos? A veces parece que sí”

ECONOMÍA

Los deportistas profesionales podrán sumar a su jubilación los años trabajados antes de 2003: el Gobierno corrige un vacío legal que recortó sus pensiones

Los deportistas profesionales podrán sumar a su jubilación los años trabajados antes de 2003: el Gobierno corrige un vacío legal que recortó sus pensiones

Victoria de Amancio Ortega por el restaurante donde comieron Mick Jagger y Elizabeth Taylor: el Supremo británico le da la razón

Llega el otoño y sube la calefacción: la tarifa regulada de gas podría encarecerse hasta 310 euros más al año a partir de octubre, según la OCU

El Gobierno alerta de un nuevo fraude: SMS falsos que suplantan a la Seguridad Social para robar datos bancarios

Hasta 900.000 euros de multa por incumplir las normas de vivienda en Cataluña: crece “el miedo” entre los caseros

DEPORTES

El camino de España para conseguir la séptima ensaladera: Austria será su primer rival en cuartos de la Copa Davis

El camino de España para conseguir la séptima ensaladera: Austria será su primer rival en cuartos de la Copa Davis

Chema Andrés, el niño bonito del Brighton al que comparan con Rodri y acapara la atención de la Premier League

El Real Madrid carga contra Javier Tebas y sus últimas declaraciones: “Es especialmente grave e incomprensible”

El parón de selecciones da a Mourinho tiempo para seguir ajustando los detalles del equipo después de un derbi marcado por la polémica arbitral

Ser sparring, el arte de preparar a las leyendas del tenis o un camino para triunfar en el deporte de raqueta: “Tener enfrente a Nadal impresiona”