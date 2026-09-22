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Sánchez garantiza apoyo a su homólogo libanés para la seguridad e integridad de su país

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Nueva York, 22 sep (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, garantizó este martes a su homólogo libanés, Sawaf Salam, el apoyo de España para la soberanía, seguridad e integridad territorial de su país.

Sánchez mantuvo un encuentro con Sawaf en Nueva York al coincidir ambos en la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

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El jefe del Ejecutivo español, según dijo en las redes sociales, le trasladó el firme compromiso de España con el futuro del Líbano, insistiendo en el respaldo a su soberanía, su seguridad y su integridad territorial.

Sánchez hizo hincapié en que el alto el fuego debe respetarse plenamente y el diálogo debe abrir el camino a una paz duradera.

De la misma forma, le ratificó que España seguirá trabajando con sus socios europeos para reforzar las capacidades de las fuerzas armadas libanesas tras finalizar la labor de la FINUL, la misión de la ONU para el Líbano. EFE

(Foto)(Vídeo)

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