España

La segunda mejor paella del mundo se hace en Sevilla y se puede probar en el restaurante de un lujoso hotel y también en un puesto de mercado

En la 65.ª edición del Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca, un arrocero sevillano se coronaba como el autor de la segunda mejor paella valenciana del mundo

El maestro arrocero Carlos Otaola triunfaba en la 65.ª edición del Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca (Facebook)
El maestro arrocero Carlos Otaola triunfaba en la 65.ª edición del Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca (Facebook)
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Aunque Valencia sea la tierra de los arroces por excelencia, la paella se prepara de maravilla también en otras ciudades y municipios españoles, ya sea gracias a cocineros que aman este plato o a valencianos expatriados que buscan un sitio donde sentirse en casa. Por eso, no es de extrañar que restaurantes fuera del Levante español consigan grandes premios en concursos de prestigio como es el archiconocido certamen de Sueca.

El 65.º Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca, el más antiguo de cuantos se celebran en España, es un excelente ejemplo de que buenas paellas puede haber en todo el mundo. De hecho, el primer premio internacional ha sido este año para un restaurante mexicano, ubicado en Apizaco-Tlaxcala y bautizado como Burguettos. En Sueca, capital mundial de la paella, se reunieron el pasado 13 de septiembre hasta 40 de los mejores profesionales de los cinco continentes, una lucha a base de arroz y garrafó que también destacó a algunas propuestas nacionales.

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Y es que no hay que bajar mucho la mirada para encontrar a un arrocero español en el podio de premios. La medalla de plata, dotada con 1.500 euros y un premio en forma de pergamino, ha sido para el Restaurante Arrozante, de Sevilla, liderado por el saber hacer de Carlos Otaola, afamado maestro arrocero afincado en la ciudad hispalense.

Otaola, que ya había logrado esta gesta en una anterior edición, es asesor gastronómico de Arrozante (Av. Álvaro Alonso Barba), el concepto gastronómico del grupo Barceló Hotels con el que se presentaba al concurso, aunque también está al frente de la concurrida Arrocería Otaola (C. San Salvador, 18), en el Mercado del Porvenir.

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La paella valenciana de Carlos Otaola quedó segunda en el concurso internacional de Sueca (Facebook)
La paella valenciana de Carlos Otaola quedó segunda en el concurso internacional de Sueca (Facebook)

Dónde probar las paellas de Otaola en Sevilla

Para probar las delicias de Carlos Otaola, podemos acercarnos a Arrozante, el concepto especializado en paellas y fideuás del grupo Barceló Hotels del que el chef es asesor. Arrozante abrió en el hotel en 2019 y basa su carta en arroces de autor y recetas del recetario español. Su materia prima central es el arroz bombita de la Albufera de Valencia, cultivado artesanalmente en la comarca de la Ribera Baja valenciana y acompañado de diferentes ingredientes según la receta.

Con ese arroz como base, se preparan recetas como paella valenciana, arroz negro, arroz del senyoret y elaboraciones caldosas de bogavante, choco con calabaza y rabo de toro. Además de opciones a la carta, con un precio que pasea alrededor de los 24 € por ración, el restaurante propone un menú degustación con aperitivos, paella del senyoret y postres a 39 euros por comensal.

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Pero el cocinero sanluqueño, formado con el maestro arrocero valenciano José Luis Chaparro, tiene su templo particular en la Arrocería Otaola. Este espacio se inserta en el Mercado del Porvenir, una de las plazas de abastos más famosas de la ciudad, y ofrece una variedad de arroces elaborados con producto fresco. Las mesas del restaurante ocupan el espacio central del mercado cuando los demás puestos de venta permanecen cerrados, creando un espacio perfecto para agradables almuerzos con amigos y encuentros familiares.

Otaola prepara en su establecimiento más de una treintena de paellas diferentes, desde la clásica a banda pasando por la del senyoret, sin dejar de lado recetas propias como la roja con pulpa de ñoras, calamar, rape y gambas o la de boletus con foie y pato. Además, ofrece entrantes y platos que se alejan de la tradición valenciana, con bocados como las papas aliñás, tortillitas de camarones o ensaladilla.

En este caso, las raciones de paella varían entre los 14 euros de su opción más económica, el arroz a banda con ajetes tiernos y socarrat, y los 23 euros por ración del arroz seco con bogavante y berberechos; llegando hasta los 25 en arroces caldosos como el de carabineros con oloroso.

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