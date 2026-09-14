España

El concurso de paellas más antiguo de España ya tiene ganadores: un restaurante de México y otro de Mallorca triunfan en Sueca

El restaurante Burguettos, de Apizaco-Tlaxcala, en México, ha conseguido alzarse con el primer premio en el 65º Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca

El restaurante Burguettos, de Apizaco- Tlaxcala, Méxicom se alza con el primer premio en el concurso de Sueca (Ayuntamiento de Sueca)
El restaurante Burguettos, de Apizaco- Tlaxcala, Méxicom se alza con el primer premio en el concurso de Sueca (Ayuntamiento de Sueca)
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Ni Valencia, ni Alicante, ni Madrid, ni Barcelona. Sueca, capital de la comarca de la Ribera Baja, es la auténtica capital mundial de la paella. Este nombramiento no es fruto del azar, ni de ningún capricho turístico o gastronómico. En esta pequeña ciudad valenciana se celebra desde 1961 el Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca, uno de los certámenes más antiguos del país y, sin duda, el que mayor homenaje rinde a esta receta tan querida. Un evento veterano en el universo arrocero que ha vuelto a reunir a los mejores profesionales de los cinco continentes.

En esta especial jornada, el jurado busca al mejor arrocero español del año, pero también se dedica a encontrar al mejor cocinero de paellas fuera de nuestras fronteras. En esta edición, el 65º Concurs Internacional de Paella Valenciana, el primer premio ha ido a parar al restaurante Burguettos, ubicado en Apizaco-Tlaxcala, México, con el chef José Carlos Ruiz Zamora y su ayudante, Lionel Caldelas, al frente.

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Los cocineros apizaquenses toman así el testigo del chef Tomás Angulo Salas, del restaurante Sabor Amar Paellas, de Ecuador, vencedor en 2025 y miembro del jurado en esta siguiente edición. No es la primera vez que un local mexicano consigue imponerse en Sueca, pues en 2022 ya logró el premio el restaurante Crocus, de Guadalupe. Los ganadores han recibido el premio de 2.500 euros, el pergamino conmemorativo y el medallón de plata reservado solo para los vencedores, de manos del alcalde de Sueca, Julián Sáez, y han mostrado su emoción y gratitud tras conocer la decisión del jurado.

La 65ª edición del Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca (Ayuntamiento de Sueca)
La 65ª edición del Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca (Ayuntamiento de Sueca)

Esta 65.ª edición del concurso ha reunido en total a 40 cocineros y cocineras procedentes de 14 países distintos, que llegan a Sueca tras un año de competencia en fases clasificatorias para lograr un hueco en la codiciada final. El evento se celebraba el pasado domingo en el Paseo de la Estación, escenario en el que los chefs han cocinado en directo las paellas ante el público asistente. Todas ellas se han preparado en las mismas condiciones y con los mismos ingredientes, siguiendo la receta oficial a la que obliga el certamen.

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La mejor paella española nace en Baleares

El galardón a la mejor paella cocinada por un restaurante español ha ido a parar a Morralla Restaurante, un local especializado en arroces, carnes y pescados en la isla de Mallorca. Liderado por el chef argentino Enrique Erazo, el restaurante Morralla se sitúa en el polígono de Can Valero, en Palma de Mallorca y, además de este galardón paellero, ostenta varios premios, como el TaPalma de Oro.

El mercado gastronómico de Borough, uno de los más populares de Londres, recibe a diario largas colas de visitantes para comprar una porción de paella en el puesto de arroces que causa furor entre los turistas y visitantes y donde se venden más de 1.000 raciones a diario. (EFE)

Más allá de estos dos grandes premios, el concurso ha hecho un reparto para cocineros suecanos y valencianos. El premio a la mejor paella cocinada por un restaurante de la Comunidad Valenciana ha sido para Goya Gallery Restaurante, de Valencia; mientras que la mejor receta cocinada por un restaurante de Sueca ha sido la del Restaurante Llopis. Por último, la mejor paella cocinada por un restaurante de fuera de España ha sido la del Restaurante Martos’s Rice, San Antonio, Texas, Estados Unidos.

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