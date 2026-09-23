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Un estudio cuestiona una de las claves del informe PISA en España: los alumnos ricos no son los que más caen de nivel

El formulario de 2025 ha suprimido 11 ítems sobre bienes del hogar, incluidas ocho preguntas sobre libros, y ha incorporado condiciones materiales menos vinculadas al aprendizaje

Exámenes de Selectividad de la EBAU. (EFE/Chema Moya)
Exámenes de Selectividad de la EBAU. (EFE/Chema Moya)
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Los alumnos más aventajados no son los que más han bajado su rendimiento, pese a que la primera lectura del Informe PISA, publicado hace unas semanas, apuntara en esa dirección. Un estudio del Innovamat Research Lab, elaborado junto a los investigadores de EsadeEcPol Lucas Gortazar y Lucía Cobreros, concluye que la aparente reducción de la brecha social responde a un cambio en la medición del nivel socioeconómico, no a una mejora relativa del alumnado desfavorecido en la OCDE.

La revisión de los microdatos públicos sitúa la brecha socioeconómica de rendimiento de la OCDE en 2025 en su nivel más alto de la última década. Al reconstruir el Índice Social, Cultural y Económico con criterios comparables, el descenso de resultados se distribuye de manera similar entre los cuatro grupos socioeconómicos.

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España suspende en el Informe PISA. Los estudiantes españoles obtienen resultados históricamente bajos, situándose por debajo de la media de la Unión Europea y de países vecinos como Francia o Italia. Te explicamos los datos clave de este "batacazo" educativo.

PISA 2025 atribuyó el mayor deterioro al cuartil socioeconómico más alto y sostuvo que la distancia con el alumnado de familias desfavorecidas se había estrechado entre 2022 y 2025 en numerosos países, incluida España. El informe describió ese patrón como “un nuevo fenómeno” de estudiantes relativamente acomodados con dificultades académicas.

Las diferencias entre el índice publicado y el reconstruido

Con el indicador difundido por PISA, el cuartil socioeconómico alto registró una caída media de 14 puntos en matemáticas, 7,7 puntos en ciencias y 20,7 en lectura. Los otros tres cuartiles descendieron una media de 3,1 puntos en matemáticas y 6,5 en lectura, mientras que en ciencias mejoraron 4,4 puntos.

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La reconstrucción comparable del ISEC no encuentra una caída concentrada en el grupo de mayor nivel socioeconómico en ninguna de las tres competencias evaluadas. En matemáticas, la diferencia entre el cuartil superior y el inferior pasa a ser de +1,6 puntos, lo que supone un empeoramiento de la brecha, frente a los −11,2 puntos recogidos en los resultados publicados.

La serie entre 2015 y 2025 muestra, de acuerdo con el análisis, un ensanchamiento lento y sostenido de la desigualdad socioeconómica. El examen separado del nivel educativo de los padres apunta a una de las causas: los hijos de universitarios apenas retroceden dos puntos en matemáticas, mientras que los de progenitores con 12 años o menos de escolarización caen 8,2 puntos, más de cuatro veces más.

Cambio en la puntuación en matemáticas. (Innovamat Research Lab)
Cambio en la puntuación en matemáticas. (Innovamat Research Lab)

Por qué la brecha socioeconómica de PISA 2025 no se ha reducido

Según el nuevo informe, publicado este martes, esa conclusión parte de un índice que ya no permite comparar de forma homogénea los resultados de 2025 con los de la edición de 2022. La OCDE modificó el Índice Social, Cultural y Económico del alumnado, conocido como ISEC o ESCS por sus siglas en inglés.

El indicador combina tres elementos: el nivel educativo de los progenitores, su ocupación laboral y un índice de bienes disponibles en el hogar. En el cuestionario de 2025 se eliminaron 11 ítems de este último bloque, entre ellos las ocho preguntas sobre los tipos de libros presentes en casa, que eran las más vinculadas al aprendizaje.

En su lugar, se incorporaron variables sobre condiciones de vida, como disponer de habitación de invitados, sistema de seguridad, piscina, agua corriente o electricidad. El estudio considera que se trata de elementos casi universales en los países de la OCDE y menos relacionados con el rendimiento académico.

El cambio alteró la composición del grupo situado en el cuartil socioeconómico superior. Parte del alumnado con buenas calificaciones en PISA y elevado capital cultural, pero con peores condiciones materiales, dejó de figurar en ese grupo; a la vez, estudiantes con peores resultados y menor capital cultural, aunque con mejores condiciones de vida, pasaron a ocuparlo.

La publicación señala que el propio Informe Técnico de PISA 2025 advertía de que el índice de esa edición no era comparable con los ciclos anteriores. El Volumen I, pese a esa advertencia, comparó las estadísticas de ambos periodos.

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