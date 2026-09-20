Avance semanal de ‘La Promesa’ del 21 al 25 de septiembre: Manuel y Julieta hablarán de planes de boda y Pía aceptará ser la madrina de Curro

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 21 al 25 de septiembre (RTVE)

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Máximo pondrá en marcha una estrategia para conquistar a Ángela antes de la boda, mientras Leocadia afrontará la pérdida de influencia sobre Curro y multiplicará sus conflictos con Pía, María Fernández y Carlo en los próximos capítulos de La Promesa, que RTVE emitirá, como de costumbre, de lunes a viernes entre el 21 y el 25 de septiembre.

Todo comenzará el lunes 21 de septiembre en La Promesa, cuando Máximo revelará que el colgante con el que pretende ganarse a Ángela es una joya recién comprada y no una pieza familiar. La maniobra romperá el pacto con Leocadia, mientras Ángela se plantea quién la acompañará al altar. La señora de Figueroa advertirá a Máximo de que se arrepentirá de actuar por su cuenta. El duque avanzará en su acercamiento a Ángela, aunque el engaño del colgante dejará al descubierto que ha calculado cada paso de su plan.

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María Fernández contará a Curro que nunca estuvo enamorada de Carlo, una confesión que él repetirá ante Pía al hablar de su relación con la doncella. Cristóbal recriminará duramente a Petra su comportamiento, con el servicio alineado contra ella. Manuel y Julieta se besarán y Adriano y Martina sospecharán que la propuesta de Jacobo esconde algo y acabará por reconocer que les mintió. Ciro esconderá dinero en un mueble que su mujer nunca utiliza y Curro planteará a Pía que, si desea ser su madrina, debe ser ella quien se lo pida.

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Qué pasará en ‘La Promesa’ durante la semana

Ya entrada La Promesa en el martes 22 de septiembre, Pía aceptará el encargo pese a sentirse indigna por un secreto que guarda, y la noticia empezará a circular entre el servicio. Julieta no entenderá de dónde procede el dinero de Ciro, que le responderá que las finanzas son asunto suyo, pero ella preguntará a Manuel si el joven recibe una remuneración adicional de la empresa. Jacobo relatará a Martina y Adriano el motivo por el que no puede volver a su hogar, aunque ambos dudarán.

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Ángela, por su parte, ayudará a Julieta con las clases del hangar y enseñará nociones de derecho. Carlo y María Fernández pactarán de forma cordial cómo cuidar de Janita. Tomasa necesitará que Petra ocupe el puesto de ama de llaves hasta la boda, y Julio presionará a Máximo para que traslade esa sugerencia a Alonso. Cristóbal reunirá a Petra y Teresa para comunicarles una decisión. Curro informará también a Leocadia de que Pía será quien le acompañe al altar, una elección que alterará a la señora de Figueroa.

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En el capítulo del miércoles 23 de septiembre de La Promesa, Leocadia recibirá con frialdad la designación de Pía como madrina. Cristóbal comunicará a Teresa y Petra que compartirán el cargo de ama de llaves hasta la boda: Teresa dirigirá el trabajo cotidiano y Petra preparará las fichas de los invitados. Martina interrogará a Jacobo sobre su versión, pero él se indignará al concluir que no le creen. Curro pedirá a Manuel y Julieta que ideen una sorpresa para Ángela durante la ceremonia, y ambos decidirán repartir bolsas con semillas de La Promesa y un poema de amor.

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Ángela fracasará en su primera clase de derecho porque los alumnos no entenderán las explicaciones. Máximo intercederá para que tenga otra oportunidad, y Tomasa explicará a Julio que su amabilidad responde a una estrategia para ganarse la confianza del servicio antes de hundir la boda. Jana desaparecerá y Carlo no estará con ella. Leocadia se la habrá llevado a su habitación y la observará de forma inquietante.

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Cómo termina la semana de ‘La Promesa’

El jueves 24 de septiembre en La Promesa, Carlo y María encontrarán a Janita con Leocadia después de buscarla desesperadamente. La señora de Figueroa insinuará su malestar porque una hija de criados comparta niñera con los nietos del marqués. Julieta ocultará a Manuel su preocupación por el dinero mientras ambos preparan el regalo para la boda. Tomasa proyectará arruinar el banquete para provocar un escándalo que perjudique a las cocineras y a Petra, aunque necesitará evitar que el duque descubra la operación.

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Adriano investigará sin éxito la historia de Jacobo y concluirá junto a Martina que no tienen nuevas pistas. Ángela agradecerá a Máximo su intervención y ambos prepararán la siguiente clase, que impartirán juntos tras limar asperezas. Leocadia descargará su rabia contra Pía, que responderá que tampoco se considera digna de llevar a Curro al altar. Cuando Manuel llegue, Ciro y Lorenzo estarán discutiendo sobre los riesgos de las licencias.

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La Promesa terminará la semana el viernes, cuando Lorenzo desviará las sospechas de Manuel al atacar la elección de Pía como madrina. Ángela y Máximo lograrán que su clase funcione, y Curro comunicará a Pía que su modista confeccionará el vestido que llevará en la boda. María Fernández y Samuel hablarán del dolor de quererse sin poder estar juntos.

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'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Jacobo intentará acercarse de nuevo a Adriano y Martina, aunque ellos mantendrán sus dudas sobre su cambio de actitud y descartarán llamar a la familia de ella. Adriano encontrará a Jacobo llorando a solas antes de que anuncie que abandonará La Promesa para siempre. Manuel y Julieta terminarán de preparar las bolsas de semillas y se confesarán que se casarían el uno con el otro sin pensarlo.