Las declaraciones de amor de Ana Obregón a Jeffrey Epstein: “Estoy enamorada de un americano que tiene un carácter difícil como el mío”

Ana Obregón y Jeffrey Epstein, en montaje de 'Infobae'. (Fotos: Europa Press/REUTERS)

Ana Obregón ha vuelto a convertirse en la gran protagonista de la actualidad mediática, aunque por motivos que poco tienen que ver con su complicado vínculo con Alessandro Lequio. Su nombre recorre los titulares de la prensa rosa tras salir a la luz el vínculo sentimental y económico que la modelo mantuvo con Jeffrey Epstein. Este martes, 23 de diciembre, Lecturas ha sacado a la luz un fragmento de la entrevista que la bióloga realizó con la revista del corazón y en las que dejó claro su amor por el magnate.

Para entender esta parte de la historia, cabe recordar que, a principios de los años 80, Ana Obregón se trasladó a Nueva York cuando tenía 21 años para estudiar Arte Dramático en el Actors Studio. Fue entonces, cuando un amigo en común le presentó al empresario estadounidense en una fiesta de homenaje a Elizabeth Taylor. Entonces, la actriz entabló con él una amistad especial.

Jeffrey Epstein y Ana Obregón, en una imagen de archivo. (Atresmedia)

En aquella época, Lecturas tuvo un gran interés en documental la nueva vida de la madrileña. Así, se trasladó a la Gran Manzana para realizarle una entrevista. Con una sonrisa en el rostro, la joven Ana Obregón abrió las puertas de su pequeño apartamento cerca de Central Park. Además de hablar de su vida profesional, la modelo se sinceró y confesó que el amor había tocado su puerta.

Ana Obregón habla de su vida amorosa en Nueva York

“Sí, por desgracia. Lo único que diré es que es un americano. Es una persona que tiene un carácter tan difícil como el mío y eso nunca es para sentirse optimista”, contestó entonces la entrevistada, cuando fue peguntada por si estaba enamorada.

De acuerdo con la información recogida por la publicación, The New York Times detalló que su primera cita “ella se quedó hipnotizada por su encanto y su apariencia”. Y es que, aquel día, el polémico magnate paseó con Ana en un Rolls-Royce. Sin embargo, entonces, Epstein se encontraba en una relación con la modelo Eva Andersson, que había sido Miss Suecia en 1980. Un significativo detalle que Ana Obregón desconocía.

Entrevista a Ana Obregón.

Por si fuera poco, la modelo ha hablado de este capítulo en su vida en sus memorias, Así soy yo, y, además, incluye dos fotografías con él. Aunque nunca dice su apellido, lo cierto es que se refiere a él como Jeff. “No se podía ser más guapo, ni más inteligente, ni más dulce”, dice sobre él estadounidense, que fue encarcelado por delitos de pedofilia y tráfico sexual y que se ahorcó en prisión en 2019.

En 2021, en una entrevista con Vanity Fair, también fue cuestionada por su relación con Epstein. Entonces, solo tuvo halagos para él. “Era mi mejor amigo en Nueva York. Jeff era maravilloso. Era un genio. Con 28 años, ya era supermillonario. No sabes cómo se portó conmigo (...) Éramos íntimos. Me ayudaba en todo”, afirmó entonces, agregando que “vino a verme varias veces a Madrid y le presenté a mis padres. Varias veces”. Hoy, su discurso es completamente diferente. Tras salir a la luz su vínculo con el magnate, Ana Obregón dejó claro que: “Epstein me da asco, no voy a decir más”.