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El CGPJ pide reforzar los juzgados de guardia y violencia sobre la mujer en Ceuta para enfrentar la crisis migratoria

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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considera "necesario" que se refuerce el turno de guardia en los juzgados de instrucción de Ceuta y los juzgados de violencia sobre la mujer para la tramitación de casos por presuntos delitos sexuales, todo ello con el objetivo de "hacer frente a la crisis migratoria" que enfrenta la ciudad autónoma tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos del pasado 30 y 31 de julio.

En una nota tras la reunión de la Comisión Permanente del CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces expresa la necesidad del mencionado refuerzo y traslada que lo ha puesto en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla y del presidente del Tribunal de Instancia de Ceuta para que formulen la solicitud.

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Asimismo, y teniendo en cuenta el contexto actual, la comisión ha acordado aplazar el cese de un juez con expectativa de cambio de lugar que se encuentra destinado como apoyo en la plaza con competencia en materia de violencia sobre la mujer.

El CGPJ ha tomado conocimiento de un informe que había solicitado el pasado 5 de agosto sobre la situación actual de la sección civil y de instrucción del tribunal ceutí "a la vista de la crisis migratoria ocurrida".

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LA SECCIÓN CIVIL Y DE INSTRUCCIÓN, AFECTADAS

"El informe advierte de que lo sucedido esos días ha afectado de manera extraordinaria al desarrollo del servicio público de justicia, especialmente a la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia y, particularmente, a la prestación del servicio de guardia", señala el CGPJ.

Según datos del informe recogidos por el órgano de gobierno de los jueces, entre el 30 de julio y el 5 de agosto se han incoado 96 diligencias previas por fallecimiento, 23 diligencias previas derivadas de personas detenidas y puestas a disposición judicial y 15 diligencias urgentes por hechos acontecidos durante esos días. En la semana del 5 al 11 de agosto se han recibido otros 72 atestados con detenidos o citados, añade.

El CGPJ indica que aunque el tribunal superior de justicia y otras autoridades ya adoptar "medidas efectivas para la continuidad del servicio", tales como la incorporación de magistrados al turno de guardia, el informe subraya que la prolongación de la crisis "requiere la adopción de medidas de mayor duración y estabilidad", tales como comisiones de servicio "con o sin relevación de funciones", en el caso de magistrados o funcionarios.

El informe destaca la situación del Tribunal de Instancia de Ceuta con competencia en materia de violencia sobre la mujer "debido al incremento de la carga de trabajo recibida como consecuencia de la crisis migratoria, especialmente de asuntos relativos a presuntas agresiones sexuales, y ante el próximo cese del juez en expectativa de destino que presta servicios de refuerzo", según la nota.

MÁS PERSONAL EXPERIMENTADO

El órgano de gobierno de los jueces también traslada la "necesidad" de "incrementar" el "personal experimentado" en los juzgados de manera temporal, tanto de funcionarios como de un letrado de la administración de la justicia, "hasta la superación de la crisis". En concreto, el refuerzo sería de un gestor, dos tramitadores y un auxilio judicial.

El CGPJ indica que ha trasladado al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes la necesidad de "incorporar dos intérpretes y un servicio urgente de tasación pericial para el servicio de guardia".

Además, señala que el vocal José Antonio Montero visitará los órganos judiciales ceutíes para analizar la situación sobre el terreno.

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EuropaPress

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