Prisión preventiva para un migrante marroquí acusado de agredir sexualmente a una menor en Ceuta

Un operario instala una nueva cámara de seguridad, en la frontera de El Tarajal en Ceuta. (Marcos Moreno - Europa Press)

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Una jueza ha ordenado el ingreso en prisión preventiva de un migrante marroquí investigado por una presunta agresión sexual a una menor ceutí de 16 años en el barrio del Príncipe. La denuncia, presentada por los padres de la adolescente, señala que el acusado habría realizado tocamientos en la vía pública delante de otra joven de la misma edad.

Los hechos ocurrieron el sábado pasado. El sospechoso, que vivía en las calles de la ciudad tras la entrada masiva registrada a finales de julio, fue detenido al día siguiente cerca de la frontera con Marruecos. Los investigadores sospechan que intentaba abandonar España para evitar su localización por parte de la Policía, según han informado fuentes judiciales a EFE.

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Tras pasar a disposición judicial, la titular de la plaza número 4 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta acordó la medida cautelar de prisión. El detenido no ha reconocido los hechos.

En un primer momento se había planteado su expulsión, pero la jueza resolvió que permanezca encarcelado a la espera de juicio por un presunto delito de agresión sexual.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, explica en el Congreso que se ha producido un cambio en el perfil migratorio de los menores no acompañados que llegan a Ceuta, con un aumento significativo de niñas y menores de 13 años.

La Fiscalía contabiliza 23 agresiones

Desde la entrada masiva de personas migrantes a la ciudad autónoma de finales de julio, la Fiscalía ha contabilizado 23 agresiones sexuales, de las cuales nueve víctimas son menores de edad. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han identificado, hasta el momento, a ocho presuntos autores, de los cuales cuatro son marroquíes, tres españoles y uno de nacionalidad belga, mientras que el resto de los agresores permanece sin identificar.

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De esas 23 agresiones, cinco de ellas han sido violaciones, y nueve de las víctimas son menores de edad de entre 14 y 17 años, lo que refleja la especial vulnerabilidad de las menores migrantes en el contexto de esta crisis, como ha denunciado Save the Children.

En ese sentido, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido la necesidad de acoger en la Península a los menores no acompañados llegados a Ceuta, tanto para “destensionar la situación” de la ciudad como para “garantizar los cuidados y derechos de estos niños y niñas”.

Por otro lado, las comunidades gobernadas por el Partido Popular siguen rechazando el traslado de los menores, al considerar que “legitimaría la invasión”, y defienden que regresen a su país de origen. “Si son menores, es mucho más importante que retornen a sus países, pues tienen que estar con su familia”, dijo este lunes el presidente de Murcia, Fernando López Miras, después de acudir a arropar a su homólogo de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en una conferencia en Madrid. No obstante, organizaciones humanitarias ya han advertido que muchos de los menores llegados a Ceuta han huido precisamente de Marruecos debido a la violencia intrafamiliar e incluso matrimonios forzados, una práctica que sigue permitiéndose en el reino alauita mediante excepciones legales, a pesar de que la edad mínima para casarse está fijada en los 18 años.

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(Con información de EFE)