Aurelio Rojas, cardiólogo: “Los pistachos son buenos para el corazón, ayudan a reducir el colesterol y son ricos en proteína”

El doctor Aurelio Rojas en uno de sus vídeos de Instagram (@doctorrojass / Montaje Infobae)

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Durante años, los frutos secos han ocupado un lugar destacado en las conversaciones sobre alimentación saludable, pero algunos han adquirido especial protagonismo por sus posibles beneficios. Entre ellos están los pistachos, un alimento que combina proteínas, fibra y distintos compuestos presentes de forma natural en su composición. Además, su consumo también se relaciona con distintos aspectos de la salud cardiovascular, una cuestión que ha despertado el interés de quienes buscan opciones sencillas para cuidar la alimentación sin renunciar a alimentos fáciles de incluir en el día a día.

Además de sus nutrientes, los pistachos contienen compuestos como la luteína, la zeaxantina y los polifenoles. Su contenido calórico suele generar dudas sobre si pueden contribuir al aumento de peso, aunque su capacidad para favorecer la saciedad es otro de los aspectos que se ponen sobre la mesa cuando se habla de este fruto seco. La cantidad y la forma de consumo también son cuestiones importantes.

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Sobre estas propiedades habla el doctor Aurelio Rojas en uno de sus vídeos de TikTok (conocido como @doctorrojass), donde repasa los posibles beneficios de los pistachos para la salud cardiovascular y responde a preguntas sobre el colesterol LDL, los triglicéridos, la tensión arterial, la microbiota o el azúcar en sangre.

El especialista asegura que los pistachos son buenos para el corazón, y pone el foco en determinados compuestos presentes en los pistachos. Según explica, tienen un efecto antiinflamatorio debido a la presencia de “luteína, zeaxantina y polifenoles”. En su repaso también afirma que estos frutos secos pueden contribuir a mejorar la microbiota y el azúcar en sangre. Respecto a las calorías, el doctor matiza la percepción de que los pistachos engordan necesariamente por su densidad energética. “En cantidades adecuadas pueden ayudar a mejorar la saciedad”, sostiene.

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Un puñado de pistachos (Magnific)

Un fruto seco que mejora la tensión arterial

El doctor Rojas también relaciona el consumo de pistachos con otros aspectos de la salud cardiovascular, puesto que responde afirmativamente cuando se le pregunta si pueden ayudar a mejorar la tensión arterial y la salud de los vasos sanguíneos.

Sin embargo, introduce una cautela cuando aborda una cuestión más amplia: si los pistachos pueden ayudar a vivir más. “Pues no lo sabemos”, reconoce, aunque añade que, al igual que ocurre con otros frutos secos como las nueces, “todo apunta a que sí”.

A la hora de elegirlos, el especialista recomienda prestar atención a su preparación. En concreto, aconseja que sean “tostados o naturales y preferentemente sin sal”. También ofrece una referencia sobre la cantidad: aproximadamente “un puñado”, equivalente a unos 25 o 30 gramos al día.

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Dr. López Rosetti - Frutos Secos

Cómo consumir adecuadamente los pistachos

Finalmente, el doctor Rojas comparte un sencillo truco relacionado con la forma de consumirlos: comprarlos con cáscara. La razón, explica, es que así se tarda más en comerlos, se favorece la sensación de saciedad y resulta más fácil controlar la cantidad ingerida. “Ves cuánto has comido y es mucho más difícil acabar con media bolsa sin darte cuenta”, señala.

El mensaje final del vídeo resume su planteamiento: los pistachos son un alimento pequeño que, dentro de una alimentación adecuada, puede tener un papel relevante en el cuidado cardiovascular. “Un pequeño alimento que puede marcar una gran diferencia para tu corazón y tu salud”, concluye el doctor.

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