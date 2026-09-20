Albóndigas de calabacín y atún: una receta rápida y sencilla que puede solucionarte el día

Albóndigas de calabacín y atún. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El calabacín es uno de esos ingredientes que pueden dar mucho juego en la cocina. Su sabor suave y su textura permiten utilizarlo en todo tipo de preparaciones, desde cremas y tortillas hasta guarniciones y platos principales. Además, es una hortaliza fácil de encontrar y es muy versátil, pudiendo encajar en recetas sencillas sin necesidad de pasar demasiado tiempo entre fogones.

Una de las opciones más originales para aprovecharlo son estas albóndigas de calabacín y atún, una receta rápida que transforma ingredientes cotidianos en un plato diferente y muy fácil de preparar. Con unos pocos pasos y una cocción corta, se consigue una elaboración perfecta para esos días en los que buscamos una comida casera sin complicarnos demasiado.

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Tiempo de preparación

Preparación: 10 minutos.

Cocción: 20 minutos.

Tiempo total: 30 minutos.

Ingredientes

2 calabacines rallados y bien escurridos. 1 lata de atún bien escurrida. 1 huevo. 50 g de queso rallado. 2 cucharadas de perejil picado. 60-80 g de pan rallado. Sal al gusto. Pimienta al gusto.

Cómo hacer albóndigas de calabacín y atún, paso a paso

Precalienta el horno a 200 ºC para que esté a la temperatura adecuada cuando las albóndigas estén listas para entrar. Mientras se calienta, puedes preparar la mezcla. Añade el atún, el huevo, el queso rallado, el perejil, la sal y la pimienta. Mezcla todos los ingredientes con ayuda de un tenedor o directamente con las manos hasta conseguir una preparación homogénea, procurando que el atún quede bien repartido por toda la masa. Incorpora el pan rallado poco a poco y continúa mezclando. La masa debe quedar compacta y fácil de manejar, pero sin añadir más cantidad de la necesaria. Si todavía está demasiado húmeda, puedes añadir un poco más de pan rallado hasta conseguir la textura adecuada. Forma las albóndigas con las manos, procurando que tengan un tamaño similar para que todas se cocinen de manera uniforme. Aprieta bien cada bola para que no se deshaga durante la cocción y ve colocándolas en un plato mientras terminas de formar toda la masa. Coloca las albóndigas en una bandeja cubierta con papel de horno. Déjalas ligeramente separadas entre sí para que el calor pueda circular alrededor y se doren de manera uniforme. Pincélalas con un poco de aceite de oliva, cubriendo ligeramente la superficie de cada una. Esto ayudará a que adquieran un aspecto más dorado durante el horneado sin necesidad de utilizar una gran cantidad de aceite. Hornea durante 20 minutos, hasta que las albóndigas estén doradas por fuera. A mitad de la cocción, aproximadamente a los 10 minutos, dales la vuelta con cuidado para que se hagan por ambos lados y consigan un dorado uniforme.

Se puede hacer muchas recetas con calabacín. Aquí tienes algunas.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Con estas cantidades se pueden preparar aproximadamente de 16 a 20 albóndigas, aunque el número final dependerá del tamaño que se dé a cada una. Son perfectas para servir como plato principal o como aperitivo.

¿Cuál es el valor nutricional de cada albóndiga?

Calorías: 40 kcal

Proteínas: 3 g

Grasas: 1,6 g

Hidratos de carbono: 3,2 g

Fibra: 0,4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen del tamaño de cada albóndiga y de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda las albóndigas en un recipiente hermético dentro de la nevera durante un máximo de 3 días. También puedes congelarlas una vez horneadas durante un máximo de 2 meses. Para recalentarlas, utiliza el horno o la freidora de aire.